Irina Tănase are un nou iubit? Cu cine a fost surprinsă fosta parteneră a lui Liviu Dragnea 27.05.2022

Irina Tănase are un nou iubit? Este curiozitatea multora după ce blondina a fost surprinsă de paparazzi CANCAN.RO cu un buchet imens de trandafiri. Recent, tânăra ar fi apărut în compania celui care se presupune

Papa Francisc a părăsit în această dimineaţă spitalul Gemelli din Roma unde s-a recuperat după o intervenţie suferită la colon, informează Le Figaro. Suvernul Pontif, în vârstă de 84 de ani, a

PSD este pe primul loc în intenția de vot a românilor, în timp ce PNL este pe doi, cu aproape patru procente mai puțin, arată datele unui sondaj de opinie realizat de INSCOP în luna iunie, informează G4Media.ro. Potrivit unui grafic din cercetare

Preşedintele Rezervei Federale (Fed) a Statelor Unite, Jerome Powell, a declarat miercuri că unul dintre cele mai puternice argumente pentru ca banca centrală să înfiinţeze o monedă digitală este că ar reduce nevoia unor alternative private,

Campionatul intern este pe punctul de a începe și se anunță a fi probabil unul dintre cele mai încinse din ultimii ani! Oferta Betano propune o multitudine de cote speciale pentru noul sezon.

Gianluigi Donnarumma (22 de ani), cel mai bun fotbalist de la Euro 2020, a fost prezentat oficial la PSG. Gianluigi Donnarumma, omul care a dus titlul mondial în Italia, a fost prezentat la PSG. Portarul venit liber de contract de la AC Milan a

Anul trecut, România a avut printre cele mai mari rate a tinerilor care nu se află într-o formă de învăţământ sau în câmpul muncii din rândul ţărilor membre ale Uniunii Europeană 2020, rata tinerilor români cu vârste curprinse între 15

Centrul comunei Ocoliș din județul Alba a fost măturat, joi după-amiază, de o viitură puternică, după ce torentul format pe un pârâu a atins peste un metru pe străzile din sat, informează Alba24.ro. Puhoiul de apă a blocat și distrus

Un ciclon extrem de rar a făcut prăpăd în Poiana Micului, din judeţul Suceava. 14 hectare de pădure veche de 60 de ani au fost distruse în doar câteva minute de fenomenul meteo

Traficul rutier este blocat pe autostrada A1, sensul de mers spre Pitești, din cauz unei autoutilitare care a luat foc în mers. "ISU Giurgiu a fost solicitat să intervină pe A 1, la kilometrul 33,

Dinu Todoran este antrenorul cu care cei de la FCSB speră să dea lovitura pe toate planurile în noul

FC Botoșani - FCSB. Alexandru Crețu (29 de ani) e folosit, conform așezării oficiale, la mijlocul terenului, deși a fost adus de Gigi Becali pentru poziția de stoper. Noul sezon din Liga 1 începe în această seară cu meciul dintre FC Botoșani

Retailerul de mobilier şi produse pentru casă JYSK şi-a propus ca, până la finalul anului 2024, să treacă toate magazinele sale sub conceptul Store 3.0, care presupune reamenajarea

Un studiu de proporții derulat la Universitatea Mainz din Germania arată câte infecții cu SARS-CoV-2 rămân nedepistate, unde există cel mai mare risc de infectare și ce rol joacă copiii în răspândirea virusului. Redacția emisiunii de

Cristian Predoi, un motociclist cunoscut în România, a murit vineri după amiază într-un accident produs pe drumul județean din Șaru Dornei, Suceava. Bărbatul avea doar 31 de ani și se afla într-o călătorie prin țară. […] The post

Comisarul european pentru Sănătate, Stella Kyriakides, a spus că rata de vaccinare în România este mai mică decât în alte state membre și că „este neapărată nevoie să sporim rata de vaccinare

Până la finalul acestui an, pista de biciclete între Timişoara şi Zrenjanin, pe malul canalului Bega, ar trebuie să fie gata. Partea românească este funcţională de mai bine de cinci ani, numai că sârbii s-au apucat de construit infrastructura

Agenția Spațială Europeană a publicat, sâmbătă, imaginile surprinse de satelitul Copernicus cu amplitudinea dezastrului provocat de inundațiile din Germania și Belgia. În urma tragediei, în ultimele zile, 133 de persoane, respectiv 14 persoane

Avocata lui Liviu Dragnea, Flavia Teodosiu, a declarat că a izbucnit în lacrimi cînd a aflat că fostul lider PSD va fi pus în libertate. Magistratul afirmase încă dinainte de propunțare că, din punct de vedere legal, clientul său

Juriul competiţiei „Destinaţia Anului 2021 în România”, alcătuit din trei antreprenori, începe sâmbătă notarea celor şase finaliste - Banatul Montan, Brăila, Delta Dunării, Iaşi, Ţara Maramureşului şi Oradea. Publicul poate vota

La recenta întâlnire cu mass-media, guvernatorul BNR a fost întrebat ce impact ar resimţi economia românească, după ce actuala criză se va fi stins, dacă se va adeveri profeţia cunoscutului analist american Nouriel Roubini că va urma…