Irina Fodor, criticată dur de un internaut. Ce a putut să îi spună întrece orice imaginaţie 19.04.2022

19.04.2022 Irina Fodor, criticată dur de un internaut. Ce a putut să îi spună întrece orice imaginaţie Irina Fodor a reuşit să câştige de-a lungul timpul admiraţia publicului. Recent însă, aceasta a fost criticată extrem de dur de un internaut pentru că nu se descurcă atât de bine în faţa camerelor de […] The post Irina Fodor,



Irina Fodor, criticată dur de un internaut. Ce a putut să îi spună întrece orice imaginaţie

Irina Fodor a reuşit să câştige de-a lungul timpul admiraţia publicului. Recent însă, aceasta a fost criticată extrem de dur de un internaut pentru că nu se descurcă atât de bine în faţa camerelor de […] The post Irina Fodor, criticată dur de un internaut. Ce a putut să îi spună întrece orice imaginaţie appeared first on Cancan.

Irina Fodor, criticată dur de un internaut. Ce a putut să îi spună întrece orice imaginaţie

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, a declarat că se simte bine după incidentul produs în cursul unei vizite, pe care l-a catalogat drept un act "izolat" generat de "indivizi ultraviolenţi",

Lucrările la Aeroportul Internaţional Bucureşti Băneasa „Aurel Vlaicu” vor fi gata pe 21 iulie, iar timpul de îmbarcare a pasagerilor va fi între 30 şi 60 de minute. Capacitatea proiectată este de 400 de pasageri pe oră, sosiri şi plecări.

Reprezentativa din Macedonia de Nord s-a antrenat marți seara pe stadionul Steaua. Delegația Macedoniei de Nord a ajuns astăzi în București, în vederea Euro 2020, și a fost nerăbdătoare să ia contact cu terenul de antrenament. Pandev și

Coronavirus România, 9 iunie 2021. 140 de cazuri noi s-au înregistrat în ultimele 24 de ore, potrivit Grupului de Comunicare Strategică. Până astăzi, 9 iunie, pe teritoriul României, au fost confirmate 1.079.294 de cazuri de […] The post

ALARMĂ în lotul Spaniei pentru EURO 2020. Diego Llorente s-a infectat și el cu COVID-19, după primul caz al lui Sergio Busquets. Selecționerul mai are timp doar până sâmbătă seară să-i schimbe. Și Spania a făcut scor la Leganés cu un

Un nou scandal zguduie fotbalul românesc, după ce un arbitru a sesizat FRF cu privire la o tentativă de

Miercuri după amiază, GMF a dat publicităţii studiul Transatlantic Trends menit să verifice percepţiile cetăţenilor din ţările NATO pe cele mai importante teme de preocupare, înclinaţiile şi orientările acestora, scrie analistul geopolitic

Rafael Nadal (35 de ani, locul 3 ATP) s-a calificat în semifinalele Roland Garros, după 6-3, 4-6, 6-4 și 6-0 împotriva argentinianului Diego Schwartzman (28 de ani, 10 ATP). Pentru a 14-a oară în carieră, Rafael Nadal a ajuns în semifinalele

Coronavirus România, 10 iunie 2021. 133 de cazuri noi s-au înregistrat în ultimele 24 de ore, potrivit Grupului de Comunicare Strategică. Până astăzi, 10 iunie, pe teritoriul României, au fost confirmate 1.079.427 de cazuri de […] The post

Încă de weekedul trecut, Andreea Bălan și fiicele sale se află într-o vacanță de vis în Hurghada, una dintre stațiunile de lux de la Marea Roșie din Egipt. Și cum vedeta iubește să își țină […] The post Plecată să se relaxeze

Doar cinci dintre cele mai extinse lanţuri de cafenele din Europa sunt prezente în România, iar unul dintre aceste nume este chiar 5 to go, un concept local ce îşi face loc în clasament pe poziţia a

Grindina a provocat pagube uriașe în orașul Horezu din judeţul Vâlcea, iar pompierii au intervenit cu lopeţile pentru a înlătura de pe străzi gheaţa care măsura și jumătate de metru, scrie ziarul local Vocea Vâlcii. Judeţul Vâlcea se

Un număr de 61.800 doze de vaccin Janssen vor ajunge joi la Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare Medico-Militară "Cantacuzino", informează Comitetul naţional de coordonare a activităţilor privind vaccinarea împotriva

Doliu în cetatea filmului după ce un actor cu o carieră de peste 50 de ani s-a

Andreea Tonciu a trecut prin clipe dificile în urmă cu o zi, atunci când fiica ei s-a îmbolnăvit și a trebuit să meargă la spital cu ea. Vedeta a dezvăluit totul pe Instagram și i-a […] The post Andreea Tonciu a ajuns cu fiica ei la

Incidentul a avut loc în noaptea de vineri spre sâmbătă, în jurul orei 1:30, în centrul orașului Austin, capitala statului Texas. Un individ înarmat a deschis focul, iar cel puțin 13 oameni au fost răniți și transportați la spital,

Elena Marin, participantă la Survivor România în echipa Faimoșilor, a fost acuzată că se victimizează și că este falsă. Imediat, în sprijinul ei a sărit iubitul Andrei. Și nu a fost pentru prima dată când […] The post Faimoasa Elena

Asigurările de lo­cu­in­ţă, atât cele obli­gatorii, cât şi cele facultative, au ajuns la un volum al pri­me­lor brute sub­scrise de 544,3 mi­lioane de lei la finalul anului 2020, cu 2,7% mai mult com­parativ cu anul 2019, şi cu 18,5% mai

Economiile naționale încep să revină la nivelurile dinainte de pandemie. Dar, la fel ca și impactul inegal al pandemiei în sine, ritmul redresării economice este diferit de la o țară la alta, scrie Gulcin Ozkan, profesor de finanţe la

EURO 2020. Situație critică pe teren chiar în timpul meciului. Un jucător al Danemarcei, Christian Eriksen, a căzut la pământ. În acest moment, meciul a fost suspendat. Fotbalistul a primit ajutorul medicilor. UPDATE // Christian Eriksen