Irina Begu, învinsă în primul tur al turneului de tenis de la Miami de Danielle Rose Collins 22.03.2018

22.03.2018 Irina Begu, învinsă în primul tur al turneului de tenis de la Miami de Danielle Rose Collins Irina Begu (27 de ani, 37 WTA) a fost învinsă în primul tur al turneului de tenis de la Miami de americanca Danielle Rose Collins (24 de ani, 93 WTA). Românca a cedat în două seturi: 1-6, 1-6. Deși mult mai bine clasată decât oponenta ei în



Irina Begu, învinsă în primul tur al turneului de tenis de la Miami de Danielle Rose Collins

Irina Begu (27 de ani, 37 WTA) a fost învinsă în primul tur al turneului de tenis de la Miami de americanca Danielle Rose Collins (24 de ani, 93 WTA). Românca a cedat în două seturi: 1-6, 1-6. Deși mult mai bine clasată decât oponenta ei în ierarhia tenisului feminin mondial, Irina Begu nu a […] Post-ul Irina Begu, învinsă în primul tur al turneului de tenis de la Miami de Danielle Rose Collins apare prima dată în Libertatea.ro.

Irina Begu, învinsă în primul tur al turneului de tenis de la Miami de Danielle Rose Collins

Stiri mondene - Stiri Libertatea

Stiri pe aceeasi tema:

Consiliul General al Municipiului Bucureşti a aprobat, joi, un proiect de hotărâre în baza căruia terenul din şoseaua Pipera nr. 55 urmează să fie preluat din administrarea RATB în

Acum, in perioada sarbatorilor care vestesc venirea primaverii, tot mai multi oameni cauta sa daruiasca celor dragi cadouri dintre cele mai inedite, printre preferatele acestora fiind lucrurile personalizate. Ca

Sunt oameni care cred in sfarsitul lumii, dar nu sunt sectanti. Cara vesnic dupa ei cate un rucsac, dar nu sunt amatori de derumetii. "Supravietuitorii", cum isi spun ei, cred ca un dezastru se poate produce

Portile batante pot fi solutia potrivita in multe situatii. In momentul in care te gandesti sa iti protejezi proprietatea, nu e rau sa te gandesti si la instalarea unor sisteme de genul automatizari

Pericolele pandesc la tot pasul, fiecare zi fiind o incercare pentru noi de a trece nevatamati prin viata. Chiar daca depunem eforturi constante pentru a ne feri de pericole, viata este imprevizibila si nu

Exista, la ora actuala, tendinta ca tot mai multi angajatori sa apeleze la diverse cursuri de specializare si calificare pe care sa le ofere angajatilor, in speranta ca acestia vor putea fi capabili sa se descurce

Reff şi Asociaţii, societatea de avocaţi reprezentând Deloitte Legal în România, a asistat NEPI Rockcastle în preluarea de la Grupul Primavera Development a proiectului unui centru comercial care urmează să fie construit în zona centrală a

Ministerul Finanţelor Publice a plasat joi o emisiune de obligaţiuni de 300 milioane de lei, cu scadenţa la 5 ani şi o dobândă de 4,21% pe

Pe una dintre paginile de facebook ale fanilor dinamoviști, OLD - DOGS Dinamo, a fost postat un clip care a devenit viral. Gloriile dinamoviste cântă și o înjură pe Steaua pe ritm de manele. Foști mari fotbaliști ai lui Dinamo,

Lazio și FCSB joacă de la ora 20:00 în returul 16-imilor Europa League, după 1-0 pentru steliști în tur. Meciul este liveTEXT, video și foto pe GSP.RO și în direct pe ProTV și TV Telekom Sport. Înainte de meci, mijlocașul

U Craiova, locul 3 în Liga 1, și-a prezentat azi cele mai noi achiziții, Florin Gardoș și Andrei Santos. Andre Filipe Bernardes Santos este un mijlocaș defensiv de 28 de ani, cu două selecții în naționala Portugaliei. Santos este

Lazio și FCSB joacă de la ora 20:00 în returul 16-imilor Europa League, după 1-0 pentru steliști în tur. Meciul este liveTEXT, video și foto pe GSP.RO și în direct pe ProTV și TV Telekom Sport. Lazio trebuie să

Lazio și FCSB se întâlnesc de la ora 20:00 în returul 16-imilor Europa League. Meciul este liveTEXT, video și foto pe GSP.RO și în direct pe ProTV și TV Telekom Sport. În tur, steliștii s-au impus cu 1-0. O

Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a solicitat revocarea procurorul șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, iar deputatul PSD, Liviu Pleşoianu a transmis că decizia este una demnă de toate

Trei bărbaţi, cu vârsta între 21 şi 29 de ani, s-au ales cu dosare penale pentru conducere a unui vehicul fără permis, fals material în înscrisuri oficiale, uz de fals şi conducere a unui vehicul

O femeie de 29 de ani din oraşul Podu Iloaei a fost încarcerată după ce a fost condamnată definitiv la patru ani şi şase luni de închisoare. Ea a fost găsită vinovată de omor comis asupra unui membru al familiei, după ce şi-a aruncat

O botoşăneacă a protestat pe străzile oraşului după ce copilul ei a repetat clasa de nenumărate ori. Mai precis, are 18 ani şi este abia în clasa a IX-a. Femeia dă vina pe sistem pentru eşecul fiului ei şi-i acuză pe dascăli că i-ar fi

Operatorii care prestează servicii publice de alimentare cu apă şi canalizare vor încheia contracte individuale cu fiecare proprietar de locuinţe, la solicitarea uneia dintre părţi. Contractele se vor semna în termen de 30 de zile din momentul

Doi tineri de 19 ani, din judeţul Brăila, s-au îmbătat şi au jefuit un taximetrist, agresându-l fizic şi ameninţându-l, însă tâlharii au fost nevoiţi să se mulţumească în final doar cu o sumă modică pe care victima o avea asupra

Deputatul ALDE Marian Cucşa, membru în Comisia de control a activităţii SRI, afirmă că generalul Coldea nu este demn de a preda în Universitatea din Timişoara, condusă de deputatul PNL Marilen Pirtea, fiind demn de exemplu "aşa nu". Cucşa