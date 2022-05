Irina Begu - Ekaterina Alexandrova 6-7, 6-3, 6-4 în turul doi la Roland Garros » Moment tensionat în setul 3 26.05.2022

26.05.2022 Irina Begu - Ekaterina Alexandrova 6-7, 6-3, 6-4 în turul doi la Roland Garros » Moment tensionat în setul 3 Irina Begu (31 de ani, 63 WTA) a învins-o pe rusoaica Ekaterina Alexandrova (27 de ani, 31 WTA), în turul doi de la Roland Garros, scor 6-7, 6-3, 6-4. În turul 3, joacă împotriva franțuzoaicei Leolia Jeanjean (26 de ani, 227 WTA). Irina Begu a



Irina Begu - Ekaterina Alexandrova 6-7, 6-3, 6-4 în turul doi la Roland Garros » Moment tensionat în setul 3

Irina Begu (31 de ani, 63 WTA) a învins-o pe rusoaica Ekaterina Alexandrova (27 de ani, 31 WTA), în turul doi de la Roland Garros, scor 6-7, 6-3, 6-4. În turul 3, joacă împotriva franțuzoaicei Leolia Jeanjean (26 de ani, 227 WTA). Irina Begu a început foarte bine meciul, cu break încă din primul game. Sportiva in România și-a continuat prestația solidă și s-a desprins la 2-0. ...

Irina Begu - Ekaterina Alexandrova 6-7, 6-3, 6-4 în turul doi la Roland Garros » Moment tensionat în setul 3

Stiri sportive - Stiri Gazeta Sporturilor

Stiri pe aceeasi tema:

Dacă până acum ceva timp surprindea cu aparițiile în rochii elegante, Heidi Klum a atras atenția recent cu o ipostază provocatoare în care s-a fotografiat. A apărut complet goală, la 48 de ani. Celebra vedetă internațională se bucură în

Gigi Becali, acum în vârstă de 63 de ani, a primit o veste surpriză, chiar de ziua lui de naștere. Patronul FCSB a devenit, de curând, primul pensionar european din România, iar suma pe care […] The post Gigi Becali, primul pensionar

Analizarea CV-urilor şi decizia de invitare la interviu se fac în trei citiri succesive: o primă citire sumară, de câteva secunde, să vezi dacă merită analizat; la a doua citire, mai atentă, cauţi informaţiile care sunt criteriile tale de

Sezonul trei al serialului Avanpostul (The Outpost) are premiera pe 17 iulie, sâmbăta, de la 20:00, la DIVA! Vara vine cu un nou sezon al serialului Avanpostul, o producție fantasy îndrăgită de fani. Sezonul trei o readuce în atenția publicului

Președintele francez Emmanuel Macron a transmis un mesaj tranșant către toți francezii, in discursul în care a detaliat măsurile luate pentru atenuarea efectelor celui de-al patrulea val al COVID-19. Restricțiile trebuie impuse, în primul

Ar fi ieșit scandal la resortul „Novum By the Sea”, de la Olimp, unde implicat a fost Alin Petrache, președintele Federației Române de Rugby (FRB). Nemulțumit de unele vorbe aruncate de Bujor Sion, tatăl vitreg […] The post Alin

Celebra cântăreață americană Britney Spears a obținut dreptul să-și angajeze propriul avocat, în urma deciziei Curții Supreme de Justiție din Los Angeles. Acesta este un pas important pentru vedetă, care

Irina Tănase, iubita lui Liviu Dragnea, spune că a început să plângă atunci când a aflat că fostul lider PSD va fi eliberat și pleacă spre Penitenciarul Rahova, pentru a-și lua

Anul trecut, România a avut printre cele mai mari rate a tinerilor care nu se află într-o formă de învăţământ sau în câmpul muncii din rândul ţărilor membre ale Uniunii Europeană 2020, rata tinerilor români cu vârste curprinse între 15

Cel mai probabil, din dorința de a uita de problemele create de scandalurile în care familia sa este implicată în ultima vreme, legate de fratele ei Fulgy, Margherita a profitat de vremea caniculară de afară […] The post Ce face Margherita de

Un ciclon extrem de rar a făcut prăpăd în Poiana Micului, din judeţul Suceava. 14 hectare de pădure veche de 60 de ani au fost distruse în doar câteva minute de fenomenul meteo

Traficul rutier este blocat pe autostrada A1, sensul de mers spre Pitești, din cauz unei autoutilitare care a luat foc în mers. "ISU Giurgiu a fost solicitat să intervină pe A 1, la kilometrul 33,

Ca urmare a fenomenelor meteo periculoase din ultimele zile, până la acest moment au fost raportate case inundate, persoane izolate şi alunecări de teren, în localităţi din judeţul

Partea de rezidenţial a tras în sus sectorul construc­ţiilor atât în luna mai din 2021, cât şi în primele 5 luni din an. Construc­ţiile, care au fost sectorul-vedetă al economiei în pandemie, continuă să crească cu 5,5% an/an la 5 luni

Florin Tănase (26 de ani), căpitanul FCSB-ului, insistă să fie transferat în vara aceasta. Becali le-a oferit lui și reprezentanților lui un document în baza căruia Florin poate merge la oricare club care oferă 5 milioane. FCSB și-a păstrat

Munca de acasă din ultimul an şi sistemul hibrid în care vor lucra mul­te dintre companiile multina­ţio­nale pre­zente pe piaţă au majorat inte­resul oamenilor pentru locuinţe spa­ţioase şi pentru

Un număr de 15.201 persoane au fost vaccinate anti-COVID în ultimele 24 de ore, conform datelor Comitetului Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19 (CNCAV). Numărul este în uşoară creştere faţă de joi, 15

Un bărbat din Vietnam, în vârstă de 30 de ani, a fost condamnat vineri la 18 luni de închisoare pentru răspândirea coronavirusului. Dao Duy Tung, în vârstă de 30 de ani, a fost condamnat pentru […] The post Un bărbat, în vârstă de 30

Românii trebuie să aibă grijă la carnea pe care o cumpără! În ultima perioadă, cantități mari de carne de pasăre au fost retrase de pe rafturi, fiindcă a fost depistată cu salmonella. Cea mai mare parte a loturilor suspecte erau importate

Celebrul jurnalist Reuters Danish Siddiqui a fost ucis, astăzi, în timpul unei confruntări dintre forțele de securitate afgane și luptătorii talibani, în apropierea unui punct de trecere a frontierei