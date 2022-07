Irina Begu, campioană la Palermo » Al 5-lea trofeu al carierei pentru româncă 24.07.2022

24.07.2022 Irina Begu, campioană la Palermo » Al 5-lea trofeu al carierei pentru româncă Irina Begu (31 de ani, 45 ATP) a câștigat turneul de la Palermo după ce s-a impus în finala cu Lucia Bronzetti (23 de ani, 78 WTA), scor 6-2, 6-2. Aflată la prima finală din 2017 încoace, Irina Begu a început perfect partida cu italianca Lucia



Irina Begu, campioană la Palermo » Al 5-lea trofeu al carierei pentru româncă

Irina Begu (31 de ani, 45 ATP) a câștigat turneul de la Palermo după ce s-a impus în finala cu Lucia Bronzetti (23 de ani, 78 WTA), scor 6-2, 6-2. Aflată la prima finală din 2017 încoace, Irina Begu a început perfect partida cu italianca Lucia Bronzetti. Begu a făcut break-ul încă din primul game. Deși Bronzetti a reacționat imediat, făcând rebreak, Irina nu s-a pierdut cu firea și a prestat un joc solid. ...

Irina Begu, campioană la Palermo » Al 5-lea trofeu al carierei pentru româncă

Stiri sportive - Stiri Gazeta Sporturilor

Stiri pe aceeasi tema:

Medicii au încercat mai bine de două ore să îl resusciteze pe pilotul Adrian Răspopa, implicat într-un accident teribil la Raliul Iaşi, însă efortul lor a fost în zadar, rănile suferinte fiind mult prea

Secretarul general al ONU Antonio Guterres va merge la Geneva pe 13 septembrie. Şeful organizaţiei propune creşterea fondurilor umanitare pentru Afganistan. Circa 18 milioane de afgani au nevoie de

Uniunea Europeană trebuie să stabilească reguli comune cu privire la migraţiune, în contextul afluxului ilegal de migranţi la frontierele de est, a declarat, sâmbătă, vicepreşedintele Comisiei Europene pentru promovarea modului de viaţă

Simona Halep - Elina Svitolina este capul de afiș pe tabloul feminin de la US Open 2021! Partida este live de la ora 19:00, prima pe arena Arthur Ashe, și e transmisă la TV de Eurosport. Informații cheie despre Simona Halep - Elina

Grupul de Comunicare Strategică (GCS) a prezentat, la ora 13:00, raport în care a fost făcut public numărul de cazuri noi de coronavirus care au fost depistate în ultimele 24 de ore. Potrivit GCS, până […] The post Coronavirus România, 5

Un român în vârstă de 20 de ani a vrut să pună capăt relaţiei pe care o avea cu o italiancă, în vârstă de 28 de ani, însă planul său l-a adus în atenţia autorităţilor, informează ştiridiaspora. Tânărul de 20 de ani, care locuia în

Discuţiile din ultima vreme despre „Asasinarea lui Mihai Eminescu” au invocat ultimul articol publicat de marele poet în Timpul. Publicistul Ion Cristoiu spune că nimeni pînă acum n-a cercetat acest

Dacă iarna va fi lungă şi va exista o criză a gazelor în Europa, unele companii din industrie îşi vor înceta activitatea, a avertizat Centrica, companie britanică şi unul dintre cei mai mari furnizori de utilităţi din

Furnizorul de componente auto Jatco, deţinut de constructorul de maşini nipon Nissan, a asigurat că problemele din lanţurile de aprovizionare care perturbă activitatea industriei nu vor mai dura mult, iar producătorii îşi vor putea reveni cu

Ministrul educaţiei, Sorin Cîmpeanu, a anunţat, la Digi24, că rata infectării în Bucureşti a trecut de pragul de unu la mie, înregistrând o creştere de şase ori în luna august. Sorin Cîmpeanu a precizat că Bucureştiul a înregistrat

Ambasadorul agreat al Uniunii Europene în Republica Moldova, Janis Mazeiks, a prezentat copiile scrisorilor de acreditare viceprim-ministrului, ministrului afacerilor externe şi integrării europene, Nicu Popescu, transmite

O femeie din oraşul austriac Klagenfurt a găsit într-o biserică un plic cu 10.000 de euro, în urmă cu aproximativ un an. Aceasta a dus banii la poliţia locală şi pentru că posesorul nu a fost găsit, ea a fost anunţată după aproape un an,

Cornel Șfaițer, managerul echipei, neagă o schimbare a lui Leo Grozavu (54 de ani) și îl asigură pe actualul tehnician de continuitate la Sepsi. Managerul echipei din Sf. Gheorghe a vorbit, pentru GSP.ro, despre posibilitatea ca actualul antrenor

Dinamo continuă campania de achiziții la foc automat: cel mai recent nume adus de formația lui Dario Bonetti e Cătălin Țîră (27 de ani), liber de contract. După ce a ratat împrumutul atacantului italian Pietro Iemmello, 29 de ani, de la

Fiica cea mică a lui Adrian Minune s-a mutat împreună cu iubitul ei. Adriana Simionescu și-a urmat iubitul cu care este împreună de 2 ani. Cei doi ”au mers pe burtă” și nu au vrut […] The post Fiica cea mică a lui Adrian Minune a

Ianis Hagi a fost infectat cu virusul SARS-CoV-2. Fotbalistul a acuzat durei frecvente de cap, fapt ce a ridicat suspiciuni. Astfel, în urma efectuării unui test rapid, Ianis a aflat că a contactat virusul. În […] The post Ianis Hagi a fost

SafeTech Innovations (SAFE), companie românească de securitate cibernetică, ai cărei acţionari majoritari sunt CEO-ul Victor Gânsac (39%) şi CFO-ul Paul Rusu (39%), a raportat venituri din exploatare de 13,2 mil. lei în S1/2021, în creştere cu

Adrian Minune este unul dintre cei mai apreciaţi artişti din România. Pe lângă talentul său, artistul este „invidiat” datorită familiei frumoase pe care o are. Cântăreţul se mândreşte ori de câte ori are ocazia cu […] The

O tânără de 15 ani a fost abuzată sexual în largul mării, în apropierea unei plaje aglomerate din Bournemouth, Anglia. Poliţia engleză îl caută acum pe

Volumul subscrierilor pe segmentul de retail al companiei de asigurări Uniqa ar putea creşte cu 10-15% în acest an, peste avansul de 8-10%, pe care piaţa l-ar putea înregistra la finalul anului 2021, anticipează Paul Cazacu, CEO al Uniqa