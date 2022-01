Irina Bara, învinsă în ultimul tur al calificărilor la Australian Open » 5 românce pe tabloul principal 14.01.2022

Irina Bara (26 de ani, locul 136 WTA) a pierdut în ultimul tur al calificărilor de la Australian Open, 2-6, 1-6 cu Viktoriya Tomova (26 de ani, 119 WTA), astfel că nu se va afla pe tabloul principal al primului turneu de Grand Slam al anului. Singura jucătoare din România care a participat în ultimul tur al calificărilor de la Australian Open, Irina Bara, a fost învinsă în această dimineață de bulgăroaica Viktoriya Tomova. ...

