Irina a fost găsită moartă în Spania, după cinci zile de căutări. De necrezut cine este principalul suspect 19.12.2022

19.12.2022 Irina a fost găsită moartă în Spania, după cinci zile de căutări. De necrezut cine este principalul suspect Pe data de 11 decembrie, autoritățile din Spania au transmis faptul că Irina a dispărut. Vineri, autoritățile au găsit trupul neînsuflețit al româncei. Ce au descoperit anchetatorii i-a făcut să îl aresteze imediat pe soțul […] The



Irina a fost găsită moartă în Spania, după cinci zile de căutări. De necrezut cine este principalul suspect

Pe data de 11 decembrie, autoritățile din Spania au transmis faptul că Irina a dispărut. Vineri, autoritățile au găsit trupul neînsuflețit al româncei. Ce au descoperit anchetatorii i-a făcut să îl aresteze imediat pe soțul […] The post Irina a fost găsită moartă în Spania, după cinci zile de căutări. De necrezut cine este principalul suspect appeared first on Cancan.

Irina a fost găsită moartă în Spania, după cinci zile de căutări. De necrezut cine este principalul suspect

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

După ce a sosit la Bucureşti din cauza unui eveniment nefericit, braşoveanca a devenit soţia unui mare general otoman, transformând în realitate basmele: o Cenuşăreasă pasionată de arta muzicii care a trăit ca în „O mie şi una de

Înainte să primescă verdictul şi să afle că trebuie să părăsească Australia, Novak Djokovici, de 9 ori câştigător al Australian Open, era favorit la câştigarea trofeului. Acum, Medvedev pare a avea cele mai multe

Dinamo a ratat transferul portarului Cristiano Figueiredo ( 31 de ani ) și are probleme între buturi, cu doar câteva zile înainte de startul campionatului. Formația lui Flavius Stoican începe vineri a doua parte a sezonului, cu FC Argeș, iar

O furtună violentă a lovit mai multe zone din SUA, aducând cu ea ninsori abundente și gheață. În America, din cauza avertismentelor meteorologice, aproape 5.000 de curse aeriene au fost anulate sau au avut întârzieri, iar mai multe state au

Maria Dragomiroiu, în vârstă de 66 de ani, se bucură de plajă în Miami, unde a făcut mai multe fotografii în costum de baie. Interpreta de muzică populară se află în Statele Unite ale Americii, unde pregătește mai multe spectacole alături

CodeUp Academy, care oferă cursuri de programare şi robotică pen­tru elevii cu vârsta între opt şi 18 ani, cu sediul la Piteşti, are în plan extinderea activităţii şi vrea să atace noi oraşe, printre care Bucureşti, Braşov şi Sibiu, în

Ce-a pățit tenismenul numărul 1 în Australia, pe care a fost obligat s-o părăsească sub escortă, ca ultimul infractor, a divizat lumea în general și pe cea a tenisului în special. Astfel, dacă Nadal și Tsitsipas l-au criticat pe Novak

Federaţia Sindicatelor din Silvicultură Silva a transmis, luni, că reprezentanţii Ministerului Mediului şi cei ai Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva nu au renunţat la planul de concediere colectivă a 415 salariaţi ai

Alexandra Toader şi-a dat demisia din funcţia de preşedinte executiv al Institutului De Investigare a Comunismului şi memoria Exilului Românesc. Ea deţinea această funcţie din 16 ianuarie

TCI Fund Management, al miliardarului britanic Chris Hohn, a obţinut câştiguri de 9,5 miliarde de dolari pentru clienţi anul trecut, clasându-se pe locul întâi în topul celor mai mari fonduri de hedging la nivel global, realizat în funcţie de

România a ajuns la 1.911.546 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, potrivit bilanțului transmis ieri, 17 ianuarie, de autorități. La ora 11.00, Grupul de Comunicare Strategică va anunța noile cazuri de îmbolnăviri și numărul

Pentru USR, criza politică care a culminat cu ieşirea „salvatorilor” de la guvernare nu a fost cu noroc. Aruncaţi în opoziţie, deşi o mare parte a miniştrilor, în frunte cu Cristian Ghinea, au sperat până în ultimul moment că vor putea

Datele publicate recent de Institutul Naţional de Statistică asupra mişcării naturale a populaţiei în luna noiembrie 2021 şi anexele cu date pe luni în anii 2020 şi 2021 consemnează un număr neobişnuit de mare al deceselor în cele 11 luni

Afirmatiile mele sunt departe de a arata o atitudine xenofoba si cu atat mai putin un indemn la xenofobie pentru auditoriul emisiunii "Raport de

Mulţi dintre angajaţii din economia locală evită să îşi ia concediu medical când se îmbolnăvesc de COVID-19, crezând că vor primi mai puţini bani din salariu în a­ceas­tă

Dacă te confrunți cu problema pierderii dinților, cea mai bună soluție este reprezentată de un implant dentar. Este vorba despre un dispozitiv sub formă de șurub, fabricat din titan de înaltă puritate, biocompatibil cu organismul uman. Acesta

Actorul francez Gaspard Ulliel, câştigător a două premii César, a murit miercuri la vârsta de 37 de ani, în urma unui accident de schi petrecut în Alpi, informează Agerpres citând AFP. Artistul este cunoscut pe plan internațional pentru pentru

Dacă Nicolae Ciucă „ar fi fost supus unui tir încrucișat de întrebări puse de niște examinatori competenți și integri, impostura n-avea cum să treacă”, susţine gazetarul Tudor Popescu, într-un editorial publicat miercuri în

O tragedie a avut loc, marți, în orașul Sebiș din județul Arad.Un bărbat a fost spulberat pe trecerea de pietoni de o mașină care nu a oprit pentru a acorda prioritate. În urma impactului, victima a

O femeie de 75 de ani a murit la spitalul de Boli Infecţioase din Iaşi, fiind suspectată că ar fi infectată cu varianta Omicron. Pacienta nu era vaccinată şi prezenta multiple