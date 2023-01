Ireal! Cât contribuie un român, cu un salariu mediu pe economie, la Pilonul II de pensii 29.01.2023

29.01.2023 Ireal! Cât contribuie un român, cu un salariu mediu pe economie, la Pilonul II de pensii Cei de la Asociația pentru Pensii Administrate Privat din România (APAPR) au realizat o analiză care arată cât a depășit Pilonul II de pensii, în cei 15 ani de existență a sistemului. Iată un exemplu […] The post Ireal! Cât contribuie



Ireal! Cât contribuie un român, cu un salariu mediu pe economie, la Pilonul II de pensii

Cei de la Asociația pentru Pensii Administrate Privat din România (APAPR) au realizat o analiză care arată cât a depășit Pilonul II de pensii, în cei 15 ani de existență a sistemului. Iată un exemplu […] The post Ireal! Cât contribuie un român, cu un salariu mediu pe economie, la Pilonul II de pensii appeared first on Cancan.

Ireal! Cât contribuie un român, cu un salariu mediu pe economie, la Pilonul II de pensii

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Laurus Medical, o reţea specializată în servicii medicale pentru proctologie şi flebologie (varice), fondată de un medic, a ajuns să opereze 10 centre în ţară şi să raporteze afaceri de 7,3 milioane de euro anul trecut, potrivit oficialilor

Este oficial! Gina Pistol revine la Antena 1. Vedeta a publicat mai multe imagini de pe platourile de filmare, iar fanii așteaptă cu sufletul la gură premiera. Micuța Josephine avea nevoie de toată atenția ei, […] The post E oficial! Gina

Câmpurile din judeţul Botoşani sunt cuprinse de flăcări, în această perioadă, întrucât sătenii continuă să cureţe terenurile agricole ca în Evul Mediu punând în pericol mediul înconjurător, dar şi vieţile

Retaileri ca Forever 21, Nike şi Chipotle se grăbesc să creeze magazine în lumea virtuală, pariind că o astfel de mişcare le va creşte profiturile din lumea reală, scrie Financial

Cozi imense la intrarea în Ucraina în dimineaţa zilei de joi, 24 februarie. Zeci de maşini aşteaptă la punctul de trecere Palanca. Din imagini se observă că maşinile sunt cu numere străine, transmite

Partidul Comunist Britanic, desființat în 1991 după căderea Cortinei de Fier, a avut un reprezentant în Camera Lorzilor. Acesta a fost Wogan Philipps, aristocrat prin naștere, baron de

Laurențiu Reghecampf este decis să lase trecutul în urmă şi să se concentreze pe viitor. Cunoscutul antrenor a fost prezent la podcastul lui Cătălin Măruţă acolo unde, pe lângă multe subiecte dezbătute a vorbit şi […] The post

Unii oameni se înverzesc de invidie când alții reușesc mai mult decât ei. Ei nu se simt fericiți sau entuziasmați chiar dacă cei apropiați

Amelia Popa, senior manager talent acquisition în cadrul 8x8 International, companie cu origini americane care furnizează soluţii enterprise de comunicaţii în cloud, afirmă că a ajuns au depăşit nivelul de 400 de angajaţi în România în

Trebuie să fim pregătiți pentru alți 4 ani cu Răzvan Burleanu în capul mesei. Cum în vederea scrutinului din 12 aprilie și-a anunțat candidatura numai actualul președinte, clar că el va câștiga. Nu poți concura singur și să ieși al

Agenţia Europeană a Medicamentului (EMA) anunţă joi că a autorizat folosirea dozelor de rapel (booster) ale vaccinului Pfizer /BioNTech COVID-19 pentru adolescenţii cu vârsta de 12 ani şi

Bucurie fără margini în familia lui Daniel Onoriu! Pilotul de raliuri face progrese vizibile și curând urmează să fie externat din spital. Iată ce a declarat Rebecca Onoriu, mătușa acestuia, despre starea de sănătare a […] The post

Liderii statelor din fostul bloc comunist european au transmis mesaje de îngrijorare și condamnatre după intervenția militară masivă a Rusiei în

Înainte să moară, Baba Vanga prezis și evenimente legate de anul 2022. Predicțiile sale sunt îngrijorătoare, căci spunea că omenirea se va confrunta cu o nouă pandemie, foamete și război. În anul 2022, oamenii ar […] The post

În ziua în care Ucraina a fost invadată de Rusia, lumea fotbalului s-a coalizat și a transmis mesaje de pace. UEFA a boicotat însă manifestul anti-război la meciul Napoli - Barcelona, capul de afiș al „16”-imilor Europa League, manșa

Gabi Torje (32 de ani), vedeta celor de la Dinamo, a ajuns la 6 goluri stagionale, la fel ca în 2014-2015, la Konyaspor. În 2011 a dat 11 goluri și a plecat la Udinese. Gabriel Torje trăiește a doua tinerețe la Dinamo.

Preţurile de referinţă la gaze naturale în Europa au scăzut vineri, pe măsură ce livrările ruseşti către continent s-au majorat, transmite

Starea de urgenţă declarată de Republica Moldova în contextul situaţiei din Ucraina include şi închiderea spaţiului aerian, inclusiv pentru zborurile de pasageri. În acest context, echipa de fotbal Sheriff Tiraspol a aterizat la Bacău şi a

Rusia a fost suspendată din Consiliul Europei (CoE) din cauza invadării Ucrainei, a anunţat vineri ministrul italian de Externe Luigi Di

Dobânzile oferite de bănci la creditele de consum încep de la 6,45% şi pot ajunge până la 17,49%, în funcţie de opţiunile pe care clienţii le accesează, dar şi a anumitor criterii care ţin de politica băncii şi de bilanţul fiecărei