Iranul a executat un fost angajat în Ministerul Apărării care oferea informaţii CIA 15.07.2020

15.07.2020 Iranul a executat un fost angajat în Ministerul Apărării care oferea informaţii CIA Iranul a executat un fost angajat al Ministerului Apărării, Reza Asgari, care a vândut informaţii către Central Intelligence Agency (CIA) din Statele Unite, a anunţat marţi justiţia iraniană, transmite



Iranul a executat un fost angajat în Ministerul Apărării care oferea informaţii CIA

Iranul a executat un fost angajat al Ministerului Apărării, Reza Asgari, care a vândut informaţii către Central Intelligence Agency (CIA) din Statele Unite, a anunţat marţi justiţia iraniană, transmite Reuters.

Iranul a executat un fost angajat în Ministerul Apărării care oferea informaţii CIA

Stiri Adevarul

Stiri pe aceeasi tema:

Pe 28 iunie este prăznuită Panaghia Tricherousa, o veche icoană a Maicii Domnului, aflată astăzi la Mănăstirea Hilandar din

„Aceşti tineri reprezintă un segment al populaţiei parţial inactive, nu total, în sensul că mulţi dintre ei sunt «freelanceri» nedeclaraţi, adică desfăşoară o activitate care nu este fiscalizată şi care nu reprezintă neapărat o muncă

Florinel Coman (21 de ani) e dorit de Fiorentina. Italienii sunt dispuși să plătească 3,5 milioane de euro pentru „perla” lui Gigi Becali. Florinel Coman a avut o prestație sclipitoare în victoria României U21 cu Anglia U21,

Fostul secretar general al PSD, Codrin Ştefănescu a anunţat, vineri, că va candida, la Congresul extraordinar din 29 iunie, pentru aceeaşi funcţie, el primind susţinere din partea Organizaţiei PSD Sector 1. "Le multumesc colegilor mei din

Curtea de Apel Galati a dat sentinta definitiva in dosarul “Sportul”, in care Gheorghe Bunea Stancu, fostul presedinte al Consiliului Judetean, a primit, in prima instanta, 3 ani de inchisoare pentru conflict de interese. Citește

Un număr de 136.087 de candidaţi, 116.316 din promoţia curentă şi 19.771 din promoţiile anterioare, s-au înscris pentru a susţine prima sesiune a examenului de bacalaureat, ale cărei probe scrise încep luni cu Limba şi literatura română,

Primele cinci veri cu cele mai mari temperaturi din ultimii 500 de ani au fost înregistrate în ultimii 15 ani şi au lăsat în urmă cifre îngrijorătoare în ceea ce priveşte numărul morţilor cauzate de căldură, arată Stephen Leahy în

Ministrul iranian de Externe, Javad Zarif, a declarat sâmbătă că Iranul va rezista în faţa tuturor sancţiunilor impuse de Statele Unite, amintind de conflictul cu Irak, când forţele irakiene au lansat un atac chimic asupra unui oraş iranian,

Unul dintre ziarele de casă ale catalanilor, Sport.es, a preluat în ediția electronică informațiile oferite în exclusivitate ieri de către GSP.ro, conform cărora Ianis Hagi (20 de ani) se află în negocieri avansate cu

Ministerul Finanţelor Publice (MFP) intenţionează să împrumute 3,7 miliarde lei prin certificate de trezorerie cu discont şi obligaţiuni de stat de tip benchmark, la care se pot adăuga înca 510 milioane lei din alocările sesiunilor suplimentare

HOROSCOP.Numerologul Mihai Voropchievici a prezentat la „Adevăruri ascunse” horoscopul runelor pentru luna iulie. HOROSCOP RAC. Bătălii furtunoase, dispute. Nu uitați să zâmbiți celui care vă aduce

La aproape 30 de ani de la lansarea peliculei „Bodyguard”, Kevin Costner, actorul din rolul principal, scoate la iveală un amănunt mai puțin cunoscut despre posterul celebrului film. Whitney Houston și Kevin Costner au făcut furori în anii '90

Avertisment fără precedent al lui Klaus Iohannis. Trimiteri directe la nazism. Președintele României, Klaus Iohannis a vorbit despre riscurile substanțiale la care România este expusă din perspectiva manifestărilor de natură extremistă. El

Încă şapte zimbri au fost aduşi la Măgura Zimbrilor, de la Armeniş(Caraş-Severin) şi se află pentru 21 de zile în ţarcul de

Fotbalistul argentinian Lionel Messi se aşteaptă la "un meci foarte echilibrat" împotriva Braziliei în semifinalele Copei America, după ce echipa "albiceleste" a învins în sferturi Venezuela cu 2-0,

Un motociclist a fost grav rănit în această după-amiază, în impactul cu o maşină duminică la ieşirea din localitatea Olimp către 23 August (județul Constanța), pe Drumul Național 39 (DN39), informează Centrul Infotrafic din Inspectoratul

Tânăra fiică a unui milionar, ucisă cu zeci de lovituri de cuțit într-un apartament din Bragadiru, a fost înmormântată, duminică, în localitatea sa natală. Citește mai

Două avioane de vânătoare de tip Eurofighter aparținând aviației militare germane s-au prăbușit după o ciocnire în aer. Ambii piloți au reușit să se catapulteze, dar unul dintre ei a murit, transmite Deutsche Welle. Cele două avioane s-au

Spania U21 a câştigat finala Campionatului European U21 la fotbal, după ce s-a impus cu 2-1 în faţa Germaniei. Ibericii au marcat câte un gol pe repriză, în timp ce reuşita nemţilor a venit pe finalul meciului. Partida s-a jucat la Udine, pe

Loteria Română anunță că a acordat 17.944 de câștiguri, în valoare totală de 1.008.847,05 lei, duminică, și pregătește noi premii pentru tragerile Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. La extragerea Loto 6/49 de