Iran, cealaltă lume 26.11.2022

26.11.2022 Iran, cealaltă lume Jucătorii lui Carlos Queiroz au bătut Țara Galilor și au dat o gură de aer proaspăt fotbalului sufocat de lozinci și pase înapoi Între activiștii de mediu care aruncă bulion pe picturile lui Vincent Van Gogh și iranienii care protestează



Iran, cealaltă lume

Jucătorii lui Carlos Queiroz au bătut Țara Galilor și au dat o gură de aer proaspăt fotbalului sufocat de lozinci și pase înapoi Între activiștii de mediu care aruncă bulion pe picturile lui Vincent Van Gogh și iranienii care protestează împotriva regimului Islamic de la Teheran este totuși o diferență. ...

Iran, cealaltă lume

Stiri sportive - Stiri Gazeta Sporturilor

Stiri pe aceeasi tema:

Un tribunal din Rusia l-a condamnat, vineri, la 21 de ani de închisoare pe Nikolai Stremsky, un fost preot ortodox, despre care se spune că ar fi adoptat 70 de copii, pe care i-ar fi abuzat sexual, informează BBC. Nikolai Stremsky a fost condamnat

În perioada 2009 – 2020, cifra de afaceri realizată de companiile din domeniul Sănătăţii private a crescut de cinci ori, de la 2,3 miliarde de lei în 2009, la 11 miliarde de lei anul

Rapid a anunțat numele a două dintre cele 3 echipe cu care se va înfrunta în cantonamentul de pregătire din Antalya. Între 5 și 15 ianuarie 2022, Rapid va desfășura un cantonament în Antalya, în vederea pregătirii părții secunde a

Pe străzile din Baia Mare este plin de gunoaie pentru că firma responsabilă cu colectarea deșeurilor a întrerupt prestarea de servicii către municipalitate. Primăria condusă de Cătălin Cherecheș are facturi neplătite vechi de un an către

Ministrul Muncii Marius Budăi a anunţat, vineri, pe pagina sa de Facebook că a început tipărirea taloanelor de pensie pentru luna ianuarie

FAN Courier, liderul pieţei de curierat, o companie fondată în 1998 de Felix Pătrăşcanu, Adrian Mihai şi Neculai Mihai, estimează că închide anul acesta cu o cifră de afaceri de 1,06 miliarde lei, în creştere cu 5% faţă de anul

Poliţiştii au deschis un dosar penal după ce au fost sesizaţi că pe stâlpii Sinagogii evreieşti din Sighişoara au fost desenate două

Companiile Moderna şi Pfizer-BioNtech vor să producă și vaccinuri antigripale, pe lângă cele anti

349 de noi cazuri de Covid şi 15 decese au fost raportate în ultimele 24 de ore, a anunţat duminică Grupul de Comunicare Strategică

Simona Halep, 30 de ani, 20 WTA, a plecat, duminică, spre Australia, după ce și-a petrecut ziua de Crăciun acasă la nași. În țara de la Antipozi, sportiva originară din Constanța va participa în luna ianuarie la trei turnee: Melbourne Summer

În cadrul unui interviu, Inna a făcut o serie de destăinuiri legate de carieră, familie, copilărie, dar și despre situațiile mai grele din viața ei. Care a fost cel mai greu moment pe care artista […] The post Destăinuirile făcute de

O femeie în vârstă de 74 de ani a murit într-un accident rutier petrecut duminică pe DN1, la Potigrafu. Traficul în zona producerii evenimentului rutier este parţial

Alex Maxim, 31 de ani, mijlocașul cu numărul 44 a transformat un penalty în minutul 44 și echipa lui a învins cu 1-0 în deplasarea de la Rize. Nu e pauză în Turcia și Alex Maxim și-a făcut un frumos cadou de Crăciun. Ieri, mijlocașul în

Foşti şefi al Serviciului permise şi înmatriculări Teleorman au fost trimişi în judecată de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie, într-un dosar de luare de mită. Aceștia sunt acuzați că au primit bani şi bunuri pentru

Soția americană a prințului Harry, Meghan Markle, este considerată cea mai inteligentă persoană din familia regală. Ducesa de Sussex are cea mai bună pregătire academică şi cele mai bune rezultate, conform The New York

Un spital israelian a administrat, luni, doza a patra de vaccin împotriva COVID-19 unui grup de testare, în contextul în care statul din Orientul Mijlociu ia în considerare aprobarea acestei măsuri pentru categoriile vulnerabile de populație, în

Banc. Discuție între un bărbat și vecinul său. Un bărbat îi spune vecinului său că se poartă cam indecent. – De ce, măi? – Te vede toată strada cum îţi îmbrăţişezi nevasta în fiecare seară […] The post BANC | ”Un bărbat

Un om de afaceri din Alba Iulia reclamă abuzurile unui şef din Poliţia Locală şi susţine că a început să fie amendat după ce nu l-a mai împrumutat cu

Anul 2021 a adus o schimbare de lider pentru retailul alimentar, astfel că discounterul german Lidl a devenit numărul unu, detronând Kaufland după un deceniu de supremaţie. Totodată, schimbarea are loc la 10 ani de la intrarea oficială a Lidl pe

Barcelona a anunțat că stoperul Clement Lenglet (26 de ani) și fundașul dreapta Dani Alves (38) au fost depistați pozitiv cu COVID-19. În această seară, presa din Spania a anunțat că testul COVID-19 al fundașului central Clement Lenglet a avut