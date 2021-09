ÎPS Teodosie nu vrea să iasă la pensie. Arhiepiscopul Tomisului a dat în judecată Universitatea Ovidius 24.09.2021

ÎPS Teodosie nu își dorește să renunțe să profeseze precum cadru didactic al Universității Ovidius, deși împlinește 66 de ani în decembrie. Arhiepiscopul Tomisului a dat în judecată instituția din această cauză. Universitatea Ovidius a […]

