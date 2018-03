Ionela Prodan, în stare gravă la spital! 17.03.2018

17.03.2018 Ionela Prodan, în stare gravă la spital! Ionela Prodan a fost transportată în stare gravă la spital, informează romaniatv.net. Îndrăgita cântăreață de muzică populară ar fi fost dusă la spitalul Elias chiar de fiica ei, impresara Anamaria Prodan Reghecampf. Cântăreața ar avea



Ionela Prodan, în stare gravă la spital!

Ionela Prodan a fost transportată în stare gravă la spital, informează romaniatv.net. Îndrăgita cântăreață de muzică populară ar fi fost dusă la spitalul Elias chiar de fiica ei, impresara Anamaria Prodan Reghecampf. Cântăreața ar avea grave probleme la pancreas şi la ficat, iar medicii de la Spitalul Elias îi fac mai multe investigaţii. În ultimele luni […] The post Ionela Prodan, în stare gravă la spital! appeared first on Cancan.ro.

Ionela Prodan, în stare gravă la spital!

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Unul dintre cei mai vechi copaci din Ţara Galilor, care a fost probabil plantat acum 1000 de ani pentru a marca o frontieră în timpul regelui Offa, a căzut, potrivit

O femeie din Sibiu a născut, sâmbătă seară, în maşină, în timp ce se deplasa câtre maternitatea din oraş. Atât mama cât şi fetiţa sunt bine, fiind preluate în îngrijire de către

CFR Cluj a învins-o pe Astra Giurgiu cu scorul de 2-0 (1-0), sâmbătă seara, pe teren propriu, într-un meci din etapa a 25-a a Ligii I de fotbal. Liderul s-a impus prin golurile marcate

Ronald Gavril, 31 de ani, a ratat și a doua oportunitate de a deveni campion mondial WBC la categoria supermijlocie. Pugilistul român a fost învins din nou de David Benavidez, 21 de ani, după un meci controlat de la un cap la

În anul Centenarului Marii Uniri, Libertatea vă propune să redescoperim românii exponențiali de care am fost sau suntem mândri în fiecare zi. Astfel, timp de un an, vă prezentăm sub forma grafică, în ziar, sau animată, pe site și facebook,

Camilla Parker Bowles vrea să facă pași majori pentru a deveni Regină, a dezvăluit o sursă pentru publicația Daily Star Online. Prințul Charles va purta discuții pe acest subiect - ca soția sa să devină Majestate, când el va deveni Rege, dar

Atunci când performanţele sportive nu mai aduc satisfacţii financiare, există şi altă modalitate prin care se pot câştiga

În ultima săptămână, poliţiştii specializaţi în investigarea criminalităţii economice din cadrul Poliţiei Române au desfăşurat 81 de percheziţii, în cadrul unor dosare penale întocmite pe numele unor persoane bănuite de infracţiuni

Roger Federer s-a calificat în finala turneului de la Rotterdam, unde îl va întâlni azi pe bulgarul Grigor

În această săptămână, inspectorii DSVSA Dâmboviţa au efectuat 92 controale în ferme, unităţi de producţie, prelucrare, depozitare şi comercializare produse alimentare de origine animală şi

Dacă ai o problemă în comuna doljeană Cârcea şi vrei să ajungi la Postul de Poliţie, uşa este închisă cu lacătul. Oamenii din localitate susţin că normal ar fi ca un om al legii să asigure permanenţa la Postul de Poliţie

Apocalipsa retailului se desfăşoară în SUA, notează Business Insider. Peste 6400 de magazine se vor închide în SUA în următorul an, iar magazine mari precum Macys, Sears sau JCPenney

Fondurile suverane de investiţii şi-au mărit de 4 ori investiţiile în cămine studenţesti, într-un pariu pe creşterea nivelului de trai al clasei mijlocii, din economiile în curs de dezvoltare, care îşi vor trimite studenţii să studieze în

Antreprenorul ieşean controlează Iulius Group, unul dintre cei mai puternici jucători locali din piaţa românească de centre comerciale şi

GSP.RO te ține la curent cu evenimentele sportive din lume. Aici poți răsfoi paginile întâi ale celor mai importante ziare de sport din Europa și nu

Războinicii au întors scorul de la 4-0. Andrei Stoica și Diana Belbiță, de la Faimoși, s-au confruntat cu echipa Mariana Nenu – Ștefan Lupu, de la Războinici, într-un joc până la cinci puncte. Inițial, faimoșii Stoica și Belbiță au

Te trezești greu dimineața pentru a merge la serviciu? Iată explicația. Citește mai

Lăsata Secului 2018. Postul Paştelui 2018. Tradiția creștină spune că Lăsată Secului pentru Postul Paștelui are două etape care conduc treptat către Postul Sfintelor Paști: Duminica Înfricoșatei Judecăți - când

Braziliencele sunt printre cele mai sexy și seducătoare femei din lume, mai ales că mama natură a fost foarte generoasă cu ele. Citește mai

Pornind de la modelele tradiţionale cu tot ce înseamnă ele, Cami Droge - o româncă stabilită în Norvegia cu drag şi dor de cusăturile tradiţionale româneşti - a creat modele care pot fi realizate cu uşurinţă de toţi cei care îi