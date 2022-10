Ionel Bebe Lazăr a murit la 47 de ani. Interpretul de muzică populară suferea de o boală gravă 26.10.2022

26.10.2022 Ionel Bebe Lazăr a murit la 47 de ani. Interpretul de muzică populară suferea de o boală gravă Este doliu în lumea muzicii populare. Ionel Bebe Lazăr s-a stins din viață la vârsta de 47 de ani. Artistul suferea de o boală gravă, iar ultima perioadă și-a petrecut-o pe patul de spital. Bărbatul […] The post Ionel Bebe Lazăr a murit



Ionel Bebe Lazăr a murit la 47 de ani. Interpretul de muzică populară suferea de o boală gravă

Este doliu în lumea muzicii populare. Ionel Bebe Lazăr s-a stins din viață la vârsta de 47 de ani. Artistul suferea de o boală gravă, iar ultima perioadă și-a petrecut-o pe patul de spital. Bărbatul […] The post Ionel Bebe Lazăr a murit la 47 de ani. Interpretul de muzică populară suferea de o boală gravă appeared first on Cancan.

Ionel Bebe Lazăr a murit la 47 de ani. Interpretul de muzică populară suferea de o boală gravă

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Un avion care zbura din Egipt către Rusia a aterizat de urgență la Cairo, marți, după ce un pasager a fost găsit mort în toaleta aeronavei. Potrivit presei locale, bărbatul s-ar fi

Ministrul Finanţelor, Dumitru Budinaschi, spune că pentru anul 2022 valoarea de referinţă pentru întregul sistem de salarizare a bugetarilor a fost majorată cu 100 de lei, ceea se înseamnă o creştere modestă a tuturor salariilor, notează

Reeves a dat din nou curs zvonurilor potrivit cărora el și Winona Ryder ar fi căsătoriți, mulțumită filmării unei scene de căsătorie, oficiată de un preot, în 1992, în România. „Winona spune că suntem căsătoriți. Coppola spune la

Kaufland Târgu Jiu a fost amendat, joi, de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Gorj, în urma amplasării unor garduri care delimitează accesul în magazin al persoanelor nevaccinate, faţă de cele

Serviciile de leasing auto înseamnă în esență, închirierea unei mașini pentru o perioadă de timp convenită și pentru o taxă fixă convenită, mașină care poate intra în proprietatea dumneavoastră în funcție de înțelegerea avută cu

Mihaela Rădulescu este una dintre cele mai cunoscute prezentatoare din România și a rămas în lista celor mai sexy și dorite femei de la noi din ţară. Recent, pe pagina sa de Instagram, vedeta a […] The post Mihaela Rădulescu nu îşi

BNR a prezentat oficial noua bancnotă de 20 de lei, care va fi pusă în circulaţie din 1 decembrie. Este prima bancnotă cu putere circulatorie pe care este prezentă o personalitate feminină - Ecaterina

Dinamo joacă acasă cu FCU Craiova, de la ora 20:30, în etapa #17. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro, televizat de Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look Sport+. Dinamo - FCU Craiova, live de la 20:30 Programul complet al etapei #17 Click AICI pentru

Lucian Bode, ministrul de interne, a anunțat, vineri, într-o conferință de presă că la manifestațiile de 1 decembrie „numărul participanților este limitat” la 400 în București și la 200 în municipiile reședință de județ. La

ADATA Technology, producător de module DRAM, produse NAND Flash şi accesorii mobile, anunţă faptul că două din SSD-urile din portofoliul său sunt complet compatibile cu consolele de gaming

Părinţii lasă mai mulţi bani în magazinele pentru copii, în special pentru bebeluşi, unde un bon poate să ajungă şi la 10.000 de lei, spune antrepre­noarea Alice Mitu, fonda­toarea magazinului cu jucării şi produse pentru copii Erfi

Curtea de Apel Târgu Mureș a decis vineri, 26 noiembrie 2021, suspendarea vânătorii pentru toate speciile de păsări migratoare admise la vânătoare conform Ordinul nr. 1460/2021 al Ministrului Mediului, Apelor şi Pădurilor, după ce instanța a

Comisia Europeană a actualizat joi Lista UE a transportatorilor aerieni care nu îndeplinesc standardele de siguranță, adică le este interzis să opereze pe teritoriul Uniunii Europene deoarece nu respectă standardele internaționale de

Închiderea şcolilor din cauza pande­miei şi trecerea spre învăţământul online, în care copiii petrec ore în şir în faţa calculatoarelor se traduc în probleme oftalmologice serioase pentru cei mici, în lipsa unor pauze la cel mult

Dinamo - FCU Craiova, scor 0-0, n-a avut goluri, însă a avut două momente controversate. În minutul 40 al meciului din „Ștefan cel Mare”, Sekou Sidibe (20 de ani), extrema oltenilor, putea vedea al doilea galben. Mai întâi, belgianul lui

Anamaria Prodan, celebra impresară de fotbalişti, a recţionat după ultimele informaţii care au circulat în spaţiul

Buzăul se mândreşte cu o şcoală unică în Europa: este singura care a redus poluarea la minimum. Apa de ploaie e strânsă şi folosită, gunoiul e colectat selectiv, iar energia electrică e produsă cu panouri

Senzuala Alessia Macari și fotbalistul Oliver Kragl, fost la Foggia, Benevento sau Ascoli, așteaptă un copil. Alessia Macari e născută în Irlanda, la Dublin, dar a crescut la Casalvieri, în provincia italiană Frosinone. Cunoscut personaj de

Meciul dintre CS Universitatea Craiova și FCSB se va juca duminică, începând cu ora 20:15. Inițial, partida a fost programată la ora 20:30. CS Universitatea Craiova - FCSB, derby-ul rundei cu numărul 17 din Liga 1, poate fi urmărit liveTEXT

Premierul Nicolae Ciucă a transmis că a discutat cu primarul general al Capitalei Nicuşor Dan privind subvenţia la căldură, preluarea ELCEN, împărţirea bugetului între Primăria Generală şi bugetele de sector şi plafonul de îndatorare al