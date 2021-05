Ion Dichiseanu, ultimul omagiu 21.05.2021

Ion Dichiseanu, ultimul omagiu

Trupul neînsuflețit al marelui actor Ion Dichiseanu a fost depus, cu puțin timp în urmă, la Teatrul Nottara, acolo unde oamenii care l-au îndrăgit vor putea veni să-și ia rămas bun. UPDATE 13:18 Trupul neînsuflețit […]

Daniela Crudu a împlinit 31 de ani. Dacă până acum bruneta dădea petreceri cu fast, anul acesta a ales liniștea, în locul gălăgiei. Pare se că Daniela a renunțat de tot viața de noapte, lăutarii, și alcoolul în exces și a optat pentru

43 de gălăţeni sunt plasaţi în carantină şi 2.402 persoane se află în izolare la domiciliu. De la începutul pandemiei, în judeţul Galaţi au fost testate 7.544 de

Preşedintele american Donald Trump împlineşte azi 74 de ani, iar susţinătorii săi au fost invitaţi de echipa sa de campanie MAGA 2020 la marşuri pentru a-i celebra aniversarea. Donald Trump candidează pentru un al doilea mandat în mijlocul unei

Nicolae Dică, secundul lui Mirel Rădoi la naționala României, a analizat derby-ul CFR Cluj - FCSB. CFR Cluj - FCSB se joacă azi, de la 20:00, și va fi liveTEXT, foto și video pe GSP.RO și în direct pe TV Telekom Sport. TV Digi Sport și Look

Aniversarea reginei Elisabeta a II-a a Regatului Unit a fost marcată, astăzi, printr-o ceremonie militară restrânsă a tradiţionalei defilări a drapelului "Trooping the

Luceafărul poeziei româneşti s-a stins din viaţă în urmă cu 131 de ani, după o suferinţă de şase ani, la vârsta de 39 de

Slavia Praga, liderul din Cehia, a câștigat la limită meciul cu Zlin, 1-0, iar Nicolae Stanciu a pasat decisiv la singurul gol al partidei. Mijlocașul Nicolae Stanciu (27 de ani) a jucat 86 de minute pentru echipa Slaviei și a contribuit din plin la

Michael Laudrup este considerat oficial cel mai bun fotbalist din istoria Danemarcei, deşi singurul danez care a câştigat Balonul de Aur a fost Allan Simonsen, în 1977. Şi asta cu toate că a ratat şi cel mai mare succes din istoria fotbalului

Meteorologii anunţă că în următoarele trei zile Capitala se va afla sub cod galben de de ploi, vijelii şi grindină, iar temperaturile minime scad până la 15 grade Celsius. Începând de astăzi și până joi dimineața la ora 10.00 vor fi

Da, este adevărat încă un secret din viața cântăreței Andreea Bălan s-a aflat! Este vorba motivul pentru care a purtat rochia de mireasă de la nunta cu George Burcea în clipul noului single, “Am crezut în basme”. Ținuta a fost cea pe

România a ajuns la 22.165 de cazuri de COVID-19, după ce luni s-au înregistrat 166 de noi cazuri, în scădere faţă de ieri când au fost înregistrate 320 de cazuri. De asemenea, au fost efectuate şi mai puţin de jumătate din numărul de teste

Discuţiile dintre Partidul Platforma Demnitate şi Adevăr şi Partidul Acţiune şi Solidaritate cu privire la demiterea guvernului condus de Ion Chicu bat pasul pe loc. După ce Platforma DA a prezentat colegilor din PAS moţiunea de cenzură,

Profesorul doctor Alexandru Rafila a detonat bomba! El spune că numărul cazurilor de infecție cu noul coronavirus raportat nu ar fi cel real, ci este de 10-20 de ori mai mare. CITEȘTE ȘI: NUMĂRUL CAZURILOR DE INFECTARE COVID-19 A CRESCUT. CE SPUNE

Tot mai multe companii încep să îşi reia activitatea în sediile situate în clădirile de birouri, odată cu relaxarea restricţiilor de deplasare, impuse de pandemia Covid-19, dar într-o primă fază cu doar 40% dintre angajaţi, potrivit

Istoricul Valer Simion Cosma a vizitat recent un cătun din județul Sălaj, în care doar cinci case mai sunt locuite, și descrie pentru publicul Libertatea viața simplă, trăită în izolare și înainte de criza COVID-19, dar și cum a trecut

O singură victorie o mai desparte pe Bayern Munchen de al optulea titlu consecutiv în Bundesliga. Bavarezii vor deveni campioni din punct de vedere matematic, dacă se vor impune în meciul din deplasare cu Werder Bremen, marți, de la ora 21:30, în

România a ajuns la 22.415 de cazuri de Covid-19. În ultimele 24 de ore au fost înregistrate alte 250 de noi cazuri de îmbolnăvire. De asemenea, numărul testelor efectuate a crescut semnificativ. Autoritățile au raportat 250 de cazuri noi de

Startup-ul românesc StockBinder, dezvoltatorul platformei de tip SaaS cu acelaşi nume, care facilitează integrarea rapidă între magazine online, furnizori şi producători, atrage o investiţie de peste 100.000 de euro de la 4 antreprenori

În urmă cu 6-7 ani, FCSB producea milioane de euro fiindcă evolua pe Arena Națională, acum va avea o gaură în buget din cauza meciurilor pe care le va disputa fără public pe cel mai mare stadion. Pentru FCSB, punctul din protocolul impus de FRF

Nicolae Pop, ofiţer în marina comer­cială, a vizitat în opt ani de acti­vi­tate peste 50 de ţări cu deschiere la mare sau ocean şi a descoperit, prin ochi de turist, industria ospitalităţii şi modul în care cultura fiecărei ţări îşi