Ion Bican, Kärcher, producătorul german de aspiratoare, cu o fabrică în Curtea de Argeş: Am avut o creştere de 30% în 2020. În acest an avansul a accelerat la 50% şi am angajat 300 de oameni din decembrie până acum 19.03.2021

19.03.2021 Ion Bican, Kärcher, producătorul german de aspiratoare, cu o fabrică în Curtea de Argeş: Am avut o creştere de 30% în 2020. În acest an avansul a accelerat la 50% şi am angajat 300 de oameni din decembrie până acum Cifra de afaceri a companiei CER Cleaning Equipment, cea care operează fabrica din Curtea de Arges a gru­pu­lui german Kärcher, a cres­­cut cu 30% anul tre­cut faţă de 2019, ajun­gând la puţin peste 380 de milioa­ne de lei, potrivit



Ion Bican, Kärcher, producătorul german de aspiratoare, cu o fabrică în Curtea de Argeş: Am avut o creştere de 30% în 2020. În acest an avansul a accelerat la 50% şi am angajat 300 de oameni din decembrie până acum

Cifra de afaceri a companiei CER Cleaning Equipment, cea care operează fabrica din Curtea de Arges a gru­pu­lui german Kärcher, a cres­­cut cu 30% anul tre­cut faţă de 2019, ajun­gând la puţin peste 380 de milioa­ne de lei, potrivit calculelor ZF.

Ion Bican, Kärcher, producătorul german de aspiratoare, cu o fabrică în Curtea de Argeş: Am avut o creştere de 30% în 2020. În acest an avansul a accelerat la 50% şi am angajat 300 de oameni din decembrie până acum

Stiri economie - Stiri Ziarul Financiar

Stiri pe aceeasi tema:

O femeie de 45 de ani, din Târgu Neamț, este al 86-lea caz de deces din cauza coronavirusului în România, anunță, miercuri, Grupul de Comunicare Strategică. Potrivit GCS, femeia de 45 de ani, din

Un bărbat în vârstă de 28 de ani a părăsit locația unde se afla în carantină. Acesta era carantinat ca urmare a nerespectării obligației de izolare la

Ciprian Deac povestește cea mai amuzantă fază traită în interiorul unei echipe: „Eram la restaurant, a plecat la baie, iar când s-a întors la masă, era dezbrăcat

Multă lume este îngrijorată de posibila perturbare a aprovizionării cu alimente în săptămânile ce urmează. Un semnal de atenționare este tras de Asociația Companiilor de Distribuție de Bunuri din

FCSB. Toţi fotbaliştii din lot, inclusiv Aristidis Soiledis şi Bogdan Planici, care încă n-au semnat, vor avea contractul diminuat cu 50%. Măsura se aplică pentru 6 luni, va începe de la 1 aprilie şi va dura până la 30 septembrie. Iar economia

Frumoasa Antonia reușește să se mențină pe primele poziții în clasamentele care scot în evidență frumoasele din showbizul românesc și nu numai, iar până și cei care nu se dau în vânt după muzica ei sunt de părere că la capitolul fizic

Măsura se aplică de luni, 6 aprilie 2020. Şantierul naval „Damen” de la Galaţi are peste 2.500 de angajaţi. Alţi circa 2.500 de oameni lucrează în firme conexe a căror activitate depinde covârşitor de producţia de

Chiar şi în perioada de criză fără precedent pe care o traversează România, Parlamentul şi Guvernul nu reuşesc să aibă o viziune unitară asupra deciziilor de luat şi a modului în care acestea se cuvine a fi legiferate, ceea ce, din păcate,

Ucraina a răspuns la oferta de ajutor lansată de Elon Musk pe contul său de twitter și a solicitat aparate de ventilat mecanic după ce patronul Tesla anunțase că are la dispoziție și e dispus să le ofere oriunde în lume. Aparatele de

CORONAVIRUS. Chiar dacă situația se va ameliora în Anglia la începutul verii, o grupare insulară vrea ca ultimele nouă etape din elită să se dispute în China, considerată mai sigură. Majoritatea grupărilor din Premier League insistă să

Preşedintele SUA, Donald Trump, i-a avertizat marţi pe americani că următoarele două săptămâni vor fi "foarte, foarte dureroase", în timp ce bilanţul noului coronavirus continuă să se înrăutăţească în Statele

Pentru trimestrul al doilea, toate anticipările merg spre o cădere economică “cu do­uă cifre”. Ministerul Fi­na­n­­ţelor speră la o recu­pe­rare în a doua parte a anului, iar minis­trul de resort, Florin Cîţu, merge pe acest scenariu

Costel Pantilimon răspunde la întrebările lui Costin Ștucan, la GSP LIVE. Lucruri pe care nu le știai despre goalkeeperul român! GSP LIVE e în fiecare dimineață, de luni până vineri, de la ora

Biletul Zilei de astăzi conține două selecții din fotbal. Cele mai variate tipuri de pronosticuri, precum și super cotele zilei, le găsiți pe www.pariuri1x2.ro. Prima selecție de pe Biletul Zilei vine de la duelul care va avea loc în prima

COVID-19. Speriat de pandemia de coronavirus din Italia, Cristiano Ronaldo (35 de ani) s-a „refugiat” alături de iubita Georgina Rodriguez (26 de ani) și de copiii lor în Portugalia, în Madeira natală. Starul lui Juventus n-are alte

Ramona Dumitru ocupă de circa patru ani funcţia de director de comunicare şi corporate affairs al operaţiunilor Apa

Lumea nu pare să ajungă la un consens în legătură cu purtarea măștii. Au trecut mai bine de trei luni de la apariția noului coronavirus, s-a ajuns la peste 1.200.000 de infectați, bilanțul deceselor a sărit de 64.000, dar oamenii de

Pandemia de coronavirus a pus pe jar toată omenirea: pe lângă riscurile majore ale infectării cu coronavirus pentru persoanele sănătoase, există şi acelea mult mai mari pentru persoanele care au deja afecţiuni grave. O categorie cu totul

În urma demersurilor întreprinse, Hidroelectrica a oferit Spitalului Judeţean Vâlcea o sponsorizare care îi permite să achiziţioneze încă un echipament medical ultra-performant de depistare rapidă a COVID19, anunță deputatul Cristian Buican,

Ieri, în judeţul Neamţ, a avut loc o procesiune mai puţin obişnuită. Racla cu moaştele Cuvioasei Parascheva a fost purtată, fără opriri, prin mai multe localităţi şi pe la lăcaşuri de cult, unde a