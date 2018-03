Iohannis a SEMNAT. Modul de numire a judecătorilor la Curtea Constituţională se va SCHIMBA 14.03.2018

14.03.2018 Iohannis a SEMNAT. Modul de numire a judecătorilor la Curtea Constituţională se va SCHIMBA Klaus Iohannis a promulgat legea privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, care prevede că judecătorii acestei instanţe sunt numiţi cu „votul majorităţii membrilor



Iohannis a SEMNAT. Modul de numire a judecătorilor la Curtea Constituţională se va SCHIMBA

Klaus Iohannis a promulgat legea privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, care prevede că judecătorii acestei instanţe sunt numiţi cu „votul majorităţii membrilor prezenţi”.

Iohannis a SEMNAT. Modul de numire a judecătorilor la Curtea Constituţională se va SCHIMBA

Stiri Evenimentul Zilei

Stiri pe aceeasi tema:

Înghiţeau cu noduri până la sughiţ actorii noştri talentaţi scenariile filmelor cu omul nou al societăţii socialiste. Trăitorii în epoca de aur trebuiau să fie o îngrămădeală

În anul Centenarului Marii Uniri, Libertatea vă propune să redescoperim românii exponențiali de care am fost sau suntem mândri în fiecare zi. Astfel, timp de un an, vă prezentăm sub forma grafică, în ziar, sau animată, pe site și facebook,

Foştii colegi de şcoală ai atacatorului de la Liceul Douglas High School din Florida, soldat cu 17 morţi, au spus că „toată lumea a prezis” că ar putea „face ceva” asemănător cu ce s-a întâmplat miercuri după-amiază şi că unii

Cele două companii care asigură deszăpezirea au acţionat cu 31 de utilaje şi au folosit câteva de tone de material antiderapant. Braşovenii pot cere intervenţia companiilor, iar dacă nu sunt mulţumiţi de servicii pot face reclamaţie la

Preţurile de consum din Statele Unite au crescut peste aşteptări în ianuarie, în condiţiile în care americanii au plătit mai mult pentru benzină, chirii şi asistenţă medicală, mărind presiunile asupra Rezervei Federale să prevină

Mulţi şoferi din Foc;ani şi-au abandonat maşinile acasă şi au plecat la lucru pe jos sau cu mijloacele de transport în

O delegaţie a angajaţilor din învăţământ a mers joi dimineaţă la Ministerul Educaţiei şi a cerut o întâlnire cu ministrul Valentin Popa. Sindicaliştii ameninţă cu greva, dacă problemele salariale nu se rezolvă în cel mai scurt

Organizatorii turneului de la Doha au anunțat în urmă cu scurt timp programul celor 4 românce calificate în optimi la Doha, Simona Halep, Sorana Cîrstea, Monica Niculescu și

18 copaci puşi la pământ, maşini avariate, mii de oameni fără curent electric. Este bilanţul ninsorilor abundente care au căzut în Vrancea, în ultimele 24 de ore. Purtătorul

Un bărbat a făcut, miercuri seara, un stop cardio-respirator în timp ce se afla într-o sală de jocuri, potrivit coordonatorului SMURD Iaşi, prof.univ.dr. Diana Cimpoieşu. Un echipaj medical

O rusoaică de 25 de ani este cea mai frumoasă sportivă de la Jocurile Olimpice de iarnă, fiind comparată cu Megan Fox şi Angelina Jolie. Anastasia Bryzgalova, jucătoare de

Electromagnetica a afişat, în 2017, o pierdere de 15,347 milioane de lei faţă de un profit raportat la finele anului 2016 de 4,327 milioane de lei, în principal din cauza sancţiunii aplicate recent

Societatea Naţională Nuclearelectrica a încheiat anul 2017 cu un profit net de 303,05 milioane lei, de aproape trei ori mai mare faţă de cel din anul anterior, de 111,367 milioane lei, conform

Peisaje rustice pitoreşti la fel de spectaculoase ca cele din Elveţia, Franţa, Belgia sau Olanda găsim din belşug şi în ţara noastră. Sate, care încă mai păstrează viu stilul ţărănesc

Înaintea duelului de azi cu Lazio, FCSB, echipă care a pierdut dreptul de a folosi numele și marca Steaua în detrimentul echipei Armatei, este numită "Falsa Steaua" în presa din Italia.

Gigi Becali, finanțatorul celor de la FCSB, a vorbit despre meciul cu Lazio din această seară și a anunțat că Denis Alibec nu va evolua niciun minut în partida cu echipa italiană. Atacantul era anunțat inițial din primul minut cu

Roș-albii l-au vândut pe Nedelcearu la FK UFA, în schimbul a 600.000 de euro. Stoperul nu va juca împotriva FCSB. El va încasa la ruși un salariu de 300.000 de euro pe sezon. Bombă înainte de Derby de România!

În anul 2016, după restaurarea Arcului de Triumf din București, pe monument a apărut o inscripție nouă: ”Budapesta”. Ea a fost adăugată cartușelor din partea de jos a Arcului, unde sunt trecute localitățile în care armata română a dus

Tragedie pe străzile din Italia! Un şofer de 96 de ani a murit şi o româncă se află în stare gravă, după un accident rutier teribil, care a avut loc în dreptul localităţii Ozegna, ieri dimineaţă (14 februarie), la ora 8:30. Pietro Trogolo,

Deseori, nici calmantele cele mai puternice nu au efect asupra migrenelor, însă, din fericire, în medicina alternativă există un truc cu care poți alunga persistenta migrenă. Citește mai