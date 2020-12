Ioana Voicu a cantat “Desteapta-te, romane” la vioara, in direct la Aleph News 01.12.2020

Ioana Voicu, prezentatoarea de la Stirile, si-a aratat cei 15 ani de studii si talentul mostenit in direct la Aleph News, unde a cantat "Desteapta-te, romane". Nepoata marelui violonist Ion Voicu a transmis #recunostinta

CFR Cluj a învins Astra cu 2-0 în etapa cu numărul 21 din Liga 1. Valentin Costache (21 de ani) a ratat o șansă imensă în minutul 64 și l-a scos din sărite pe Dan Petrescu. Vezi AICI programul etapei #21 din Liga 1Vezi AICI clasamentul

Casa de avocatură NNDKP (Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen) fuzionează cu o casă de avocatură din Cluj-Napoca – Păun Ciprian şi Asociaţii (PCA Law Office) pentru a-şi consolida poziţia pe piaţa clujeană. Prin această fuziune, biroul

Kinga Sebestyen, cea care a făcut cunoscut fenomenul Kangoo Jumps în toată lumea, urmează câteva reguli de bază pentru a fi în formă după sărbători, dar, în același timp, să se și bucure de masa apetisantă de Crăciun. „Meniul

Imagini incredibile au fost surpinse la un accident de circulaţie produs în judeţul Maramureş. Una dintre cele două automobile implicate în evenimentul rutier pur şi simplu a ajuns deasupra celeilalte

Ministrul Finanţelor Florin Cîţu a declarat marţi seară, la Digi 24, că dublarea alocaţiilor ar costa 6 miliarde lei, în timp ce prin reducerea TVA se pierd 11,8 miliarde lei. Prin aplicarea ambelor măsuri, deficitul în 2020 se va duce către

Aproape 200 de grefieri au ieşit în faţa Judecătoriei Craiova şi Tribunalului Dolj nemulţumiţi că ar putea rămâne fără salariile de

Un bărbat de 54 de ani din judeţul Dâmbovița a murit din cauza gripei, fiind primul deces din acest sezon. Potrivit Centrului Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile, primul deces din acest sezon, confirmat cu virus gripal, s-a

Sorin Cîmpeanu, preşedintele Comisiei pentru învăţă­mânt din Camera Deputaţilor, a spus că elevii din România au nevoie de materii transdisciplinare şi interdisciplinare pentru a avea performanţe la testele PISA, în cadrul dezbaterii pe

Andreea Bănică s-a apucat de pregătirile pentru Sărbători, dar…ghinion! Frumoasa artistă a fost lovită de probleme medicale care au trimis-o direct la spital. Nu e grav, dar Andreea nu a vrut să riște nimic plus că durerile nu erau chiar

Ministrul de Interne, Marcel Vela, a afirmat că ”10 august a fost plănuit”. De asemenea, conform acestuia, a existat o legătură între conducerea politică și intervenția din Piața

Fostul ministru de Interne în Guvernul Dăncilă, afirmă că actualul ministru de Interne, Marcel Vela, s-a făcut de râs când a afirmat că la protestul din 10 august 2018 situaţia tensionată ar fi putut fi rezolvată prin folosirea grenadelor

Pârtia de la Şureanu, care ar fi trebuit să fie deschisă sâmbătă, va rămâne nefuncţională, au anunţat administratorii domeniului

Vremea va fi în continuare frumoasă și mult mai caldă decât ar fi normal în a doua decadă a lunii decembrie, cu precădere în zonele de deal și de munte, potrivit Antena 1. Temperaturile vor ajunge și până la 17 grade. Joi cerul va fi acoperi

Viceprimarul Capitalei, Aurelian Bădulescu, a afirmat, joi, că declaraţia pe care o va da procurorilor va aduce multe noutăţi dosarul despre evenimentele din 10 august, iar la instanţă va lămuri "întru

Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, legea care amână termenul de intrare în vigoare a pensionării anticipate a magistraţilor, până la 1 ianuarie 2022. Iniţial, Guvernul Orban a vrut să îşi angajeze răspunderea în Parlament pe

Start-up-ul eMove.io din Cluj-Napoca a dezvoltat o soluţie software pentru digitalizarea industriei de mutări, care în prezent este evaluată la circa un milion de

Academica Clinceni joacă vineri, la Giurgiu, cu Astra, ultima partidă oficială din 2019. Ilfovenii au plătit toate restanțele jucătorilor. Oficialii echipei au făcut eforturi considerabile și au adus jucătorii cu banii la zi înaintea intrării

Un bărbat din Chişinău a fost condamnat la 15 ani de închisoare pentru recrutarea şi adăpostirea a două adolescente în scop de exploatare sexuală, activitate care-i genera acestuia profit

Centrul Continental de la Sibiu a crescut în ultimii ani, ajungând în prezent la aproximativ 4.000 de

Muntenegru a primit organizarea turneului preolimpic cu numărul trei, la care vor participa echipele feminine de handbal ale României, Norvegiei, Muntenegrului şi Coreei de Nord, a