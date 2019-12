Ioan Alin Tatu şi Constantin Trihenea aşteaptă PUZ-ul pentru un proiect imobiliar mixt în Sibiu, cu birouri, locuinţe şi spaţii comerciale, o investiţie de 100 mil. euro. Ioan Alin Tatu: Suntem deschişi la orice propunere serioasă de asociere sa 02.12.2019

02.12.2019 Ioan Alin Tatu şi Constantin Trihenea aşteaptă PUZ-ul pentru un proiect imobiliar mixt în Sibiu, cu birouri, locuinţe şi spaţii comerciale, o investiţie de 100 mil. euro. Ioan Alin Tatu: Suntem deschişi la orice propunere serioasă de asociere sa Ioan Alin Tatu şi Constantin Trihenea, doi oameni de afaceri din Sibiu, vor să dezvolte un proiect mixt, cu birouri, locuinţe şi spaţii comerciale, pe terenul unui depozit de materiale de construcţii. Investiţia estimată este cuprinsă între 80



Ioan Alin Tatu şi Constantin Trihenea aşteaptă PUZ-ul pentru un proiect imobiliar mixt în Sibiu, cu birouri, locuinţe şi spaţii comerciale, o investiţie de 100 mil. euro. Ioan Alin Tatu: Suntem deschişi la orice propunere serioasă de asociere sa

Ioan Alin Tatu şi Constantin Trihenea, doi oameni de afaceri din Sibiu, vor să dezvolte un proiect mixt, cu birouri, locuinţe şi spaţii comerciale, pe terenul unui depozit de materiale de construcţii. Investiţia estimată este cuprinsă între 80 şi 100 de milioane de euro.

Ioan Alin Tatu şi Constantin Trihenea aşteaptă PUZ-ul pentru un proiect imobiliar mixt în Sibiu, cu birouri, locuinţe şi spaţii comerciale, o investiţie de 100 mil. euro. Ioan Alin Tatu: Suntem deschişi la orice propunere serioasă de asociere sau parteneriat şi chiar suntem în discuţii incipiente cu reprezentanţii din România ai unui fond de investiţii. Nu excludem nicio variantă

Stiri economie - Stiri Ziarul Financiar

Stiri pe aceeasi tema:

Pollyana Woodward, 36 de ani, prezentatoare de televiziune, i-a pregătit o surpriză soțului, jucătorul de golf Paul Casey, care tocmai cucerise trofeul la Valspar Championship. S-a pozat sexy, în lenjerie intimă neagră! Pollyana e

Abraham Klein, israelianul născut la Timișoara, 85 de ani împliniți azi, a fost unul dintre cei mai mari arbitri din fotbal. În 1970, la primul său Mondial, nu i-a dat lovitură de pedeapsă lui Pelé, Perla Negre, la meciul de

Executivul urmează să adopte vineri, printr-un memorandum, Codul de conduită al membrilor Guvernului. Miniştrii nu au voie să accepte, direct sau indirect, cadouri sau alte avantaje şi sunt obligati să declare orice situaţie care generează

Jennifer Rustell, o femeie în vârstă de 46 de ani din Marea Britanie, a crezut, în noaptea de sâmbătă spre duminică, că are un coșmar, în care se făcea că nu mai are aer și se sufocă. Numai că, atunci când a deschis ochii, femeia a

Între 30 martie și 1 aprilie după-amiaza, surprize de la prieteni, informații care stârnesc uimirea cu privire la ceea ce fac aceia sau la situațiile prin care trece o cunoștință a Berbecilor. Alteori, nativii pot trece, alături de prietenii

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a respins plângerea lui Lucian Onea împotriva controlului judiciar impus de procurori. Citește mai

Șefa Curții Supreme Cristina Tarcea îl face praf pe Tăriceanu, după acesta i-a sugerat că ,,ar trebui să predea locul cuiva care trăieşte şi gândeşte ca în secolul 21”. Citește mai

Eurodeputata socialistă Ana Gomes a criticat din nou puterea de la București spunând că socialiștii europeni nu mai pot tolera PSD, iar voturile pe care Dragnea le poate aduce din România nu sunt un argument bun, pentru că,

Gabriela Firea, primarul general al municipiului București, s-a externat din spital și a transmis medicilor care au operat-o și care au avut grijă de ea un mesaj

Bursa de Valori Bucureşti (BVB) este principalul exponent al pieţei de capital din România, este piaţă autorizată şi operator de sistem bursier. Aflaţi mai multe despre

Reprezentanţii Uber România au anunţat, vineri, că nu schimbă nimic, ca urmare a faptului că în şedinţa de vineri Guvernul a adoptat o Ordonanţă de Urgenţă (OUG) care modifică Legea 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în

Aparatul proiectat de agenţia spaţială cântăreşte numai 1,8 kilograme şi va putea zbura pentru prima oară pe Planeta Roşie în februarie

E.ON, unul dintre cei mai importanţi furnizori de electricitate şi gaze naturale din România, şi-a extins an de an portofoliul de produse şi servicii oferite clienţilor. Compania a dezvoltat soluţii „la cheie” care aduc plus valoare românilor

Tinerele şi minorele credeau că ajung la muncă în Occident, dar sfârşeau prin a fi sechestrate, bătute şi obligate să îşi vândă trupul pentru sume cuprinse între 15 şi 100

Deputaţi din cadrul partidului german Die Linke (extremă stânga) au cerut vineri o dezbatere parlamentară în vederea unei eventuale expluzări a ambasadorului american, acuzat de amestec în treburile interne germane, relatează

Purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Margaritas Schinas, a confirmat discuţia telefonică, de joi, între prim-vicepreşedintele CE Frans Timmermans şi premierul Viorica Dăncilă pe tema ordonanţelor de urgenţă pe codurile penale,

Purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene Margaritas Schinas a afirmat, vineri, că CE a luat cunoştinţă asupra clasării dosarului în cazul lui Frans Timmermans de la Secţia Specială a Adinei Florea, precizând că autorităţile române nu

Absolvenții școlilor de meserii îngroașă numărul șomerilor deși, teoretic, pe hârtie sunt foarte multe locuri de muncă unde se cer persoane calificate. Autoritățile spun că se caută

Faptul că bingo este unul din cele mai populare jocuri de noroc din lume este deja de notorietate. Mai puțin cunoscută este însă ipoteza lansată în urmă cu câțiva ani de o psihologă britanică,

Purtătorul de cuvânt al PNL, Ionel Dancă, a declarat vineri că ministrul Apărării, Gabriel Leş, trebuie să-şi dea demisia şi a afirmat că decizia ministrului de a acţiona în instanţă împotriva