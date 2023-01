Invincibilă! Lider autoritar în Serie A, Napoli e singura neînfrântă în Top 10 campionate ale Europei 03.01.2023

03.01.2023 Invincibilă! Lider autoritar în Serie A, Napoli e singura neînfrântă în Top 10 campionate ale Europei Napoli conduce cu opt puncte avans în Serie A, având 13 victorii și numai două remize. PSG a suferit primul eșec duminică, 1-3 în deplasarea de la Lens. Ne apropiem de finalul turului în majoritatea competițiilor interne din Europa și nu mai



Invincibilă! Lider autoritar în Serie A, Napoli e singura neînfrântă în Top 10 campionate ale Europei

Napoli conduce cu opt puncte avans în Serie A, având 13 victorii și numai două remize. PSG a suferit primul eșec duminică, 1-3 în deplasarea de la Lens. Ne apropiem de finalul turului în majoritatea competițiilor interne din Europa și nu mai există decât o unică echipă neînvinsă în cele mai importante 10 campionate. E vorba despre Napoli, liderul detașat din Serie A, cu un avans de opt puncte față de campioana en-titre, Milan. ...

Invincibilă! Lider autoritar în Serie A, Napoli e singura neînfrântă în Top 10 campionate ale Europei

Stiri sportive - Stiri Gazeta Sporturilor

Stiri pe aceeasi tema:

Guvernul a aprobat mai multe măsuri în domeniul accizelor, cu impact pozitiv asupra IMM-urilor, precum şi scutirea de la plata accizelor pentru alcoolul etilic din fructe în limita a 50 de litri anual, realizat şi consumat de o persoană fizică,

Peste 23.000 de persoane au fost vaccinate în ultimele 24 de ore, a anunțat vineri

Românii au virat la fondurile de pensii Pilon II aproape 10 miliarde de lei în 2021, informează Ziarul

Doliu imens în lumea filmului! Un celebru actor a fost găsit mort în bucătăria casei sale. Cei care au alertat poliția au fost chiar vecinii

Autorităţile din judeţul Prahova au emis, duminică după-amiază, un mesaj RO-ALERT pentru a semnala prezenţa unei ursoaice cu pui în apropierea Castelului Peleş. O ambulanţă SMURD a fost trimisă în

Agenţia Europeană pentru Medicamente (EMA) a anunţat joi că a aprobat pastila anti-Covid produsă de Pfizer şi care devine primul medicament antiviral administrat pe cale orală autorizat în Uniunea Europeană. EMA ″a recomandat ca Paxlovid

Spaniolul de 35 de ani e un munte de voinţă! Modul în care a câştigat finala de la Australian Open 2022, în faţa rusului Daniil Medvedev (25 de ani, 2 ATP), e doar încă o dovadă, în acest

Pe 28 ianuarie 2022 acţionarii SIF Transilvania (SIF3) au decis schimbarea numelui societăţii în Transilvania Investments Alliance, potrivit deciziei publicate la Bursa de la Valori Bucureşti. La AGEA au participat 37 de acţionari care au 30% din

Aproape 100.000 de persoane au trecut prin punctele de frontieră în ultimele 24 de ore, a anunţat Poliţia de

Căderea lui Dinamo în hău este totală, iar minciuna cu Derby de România trebuie să înceteze Dinamo - FCSB 0-3. Derby surogat cu etichetă falsă, de care ar trebui să se autosesizeze ANPC. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor.

Trei persoane rănite au fost transportate la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă, în urma unui accident rutier care a avut loc în municipiul Sibiu, a anunţat

Un număr de 37 de copii au fost vaccinaţi anti-COVID, în judeţul Călăraşi, în ultimele trei zile. Autorităţile au anunţat luni, 31 ianuarie, că minorii pot merge la imunizare şi fără

Trei înalți oficiali din domeniul securității, care susțin „valorile tradiționale”, glorifică trecutul sovietic și consideră că Occidentul este un inamic, sunt cei mai importanți consilieri ai președintelui Vladimir Putin,

Ministrul PSD al Muncii, Marius Budăi, vrea renegocierea PNRR pentru a putea fi majorate pensiile, însă PNL respinge această

FCSB și FCU Craiova se întâlnesc în etapa #24 din Liga

Este doliu imens în lumea muzicii, după ce Soprana Smaranda Drăghici-Pâslaru a încetat din viață, luni, la doar 35 de ani. Aceasta a fost una dintre cele mai talentate și mai valoroase voci ale scenei […] The post Doliu imens în lumea

Comunitatea musulmană din România celebrează intrarea în Cele Trei Luni Sfinte - Recep, Şaban şi Ramazan, începând cu miercuri, 2 februarie 2022. Joi, 3 februarie 2022, va fi marcată Noaptea Sfântă de

Constantin Boştină, preşedintele Asociaţiei pentru Studii şi Prognoze Economice, a spus, în cadrul unui eveniment organizat de asociaţie, că România ar putea ajunge pe locul 10 în Uniunea Europeană din punctul de vedere al PIB-ului nominal,

Rafael Nadal (5 ATP, 35 de ani) a cucerit, duminica trecută, al 21-lea titlu de Mare Șlem al carierei, la Australian Open, după o finală cu Daniil Medvedev (2 ATP, 25 de ani) de peste 5 ore, scor 2-6, 6-7(5), 6-4, 6-4, 7-5.

Noul An Chinezesc 2022. Anul Nou Chinezesc începe pe 1 februarie şi este una dintre cele mai importante sărbători pentru poporul chinez. De această zi se leagă foarte multe tradiții și superstiții. Iată ce nu […] The post Noul An