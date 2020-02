Investiţie uriaşă în domeniul energiei solare în vestul Macedoniei 19.02.2020

19.02.2020 Investiţie uriaşă în domeniul energiei solare în vestul Macedoniei Compania grecească Hellenic Petroleum şi grupul german JUWI au încheiat un acord pentru realizarea celei mai mari investiţii în energie solară din Grecia, investiţia situându-se de asemenea pe locul patru în Europa după mărime, notează



Investiţie uriaşă în domeniul energiei solare în vestul Macedoniei

Compania grecească Hellenic Petroleum şi grupul german JUWI au încheiat un acord pentru realizarea celei mai mari investiţii în energie solară din Grecia, investiţia situându-se de asemenea pe locul patru în Europa după mărime, notează Euractiv.

Investiţie uriaşă în domeniul energiei solare în vestul Macedoniei

Stiri economie - Stiri Ziarul Financiar

Stiri pe aceeasi tema:

Probioticele au misiunea de a proteja colonul de infecţii care duc la boli grave. În cazul detoxifierii de primăvară, acestea acţionează asupra florei intestinale şi stimulează procesul de

Google nu va mai acorda subvenţie unui site de ştiri considerat drept o platformă de propagandă pentru premierul ungar Viktor Orban, a anunţat miercuri

O femeie de 44 de ani este cercetată pentru conducere a unui vehicul pe drumurile publice sub influenţa alcoolului, după ce a pierdut controlul volanului, intrând cu maşina într-un autoturism

Persoanele interesate să-şi schimbe locul de muncă vor putea face asta în perioada 5 - 6 aprilie, când în Bucureşti se desfăşoară târgul de carieră Angajatori de Top, la Sala Palatului, între orele 10:00 -

Consiliul UE nu are niciun argument pentru a susţine în continuare candidatul francez şi de a bloca, astfel, desemnarea noului procuror-şef european şi după a treia rundă de negocieri cu Parlamentul European, susţine europarlamentarul PNL

Persoane rămase deocamdată neidentificate au furat bijuterii şi articole vestimentare în valoare de cel puţin 350.000 de euro dintr-un hotel de lux aflat într-un cartier rezidenţial din Paris, au anunţat

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, joi, o nouă avertizare nowcasting Cod galben de vânt, valabilă în localităţi din zona Banatului, în orele următoare. Potrivit meteorologilor,

Compania TAROM a inaugurat, în premieră, ruta aeriană Bucureşti - Erevan şi a reluat cursa Bucureşti - Cairo, la începutul acestei săptămâni, odată cu debutul orarului de vară, informează un comunicat

Fotbalistul echipei belgiene Standard Liege, Răzvan Marin (22 de ani), a semnat, joi seara, un contract valabil 5 ani, începând din vară, cu Ajax Amsterdam, anunţă gruparea din prima ligă olandeză pe

Pentru că îţi doreşti tot ce este mai bun pentru copilul tău, trebuie să îl susţii în alegerea sportului care îl reprezintă. Activitatea fizică aduce numeroase beneficii în dezvoltarea celui mic, atât din punct de vedere fizic, cât şi la

Răzvan Marin (22 de ani) a fost prezentat oficial în această seară la Ajax Amsterdam, informează gsp.ro. Olandezii anunță că au plătit suma de 12,5 milioane de euro lui Standard Liege, iar mijlocașul a semnat un contract valabil pentru

Altex are un puternic magazin online cu o multime de promotii interesante pentru categorii de produse diverse si foarte diferite. Am aruncat o privire printre acestea si am selectat cele mai importante promotii ale saptamanii. Citește mai

Un jucător din ligile inferioare italiene a fost răpit de pe teren cu elicopterul chiar în timpul unei partide oficiale! S-a întâmplat la meciul celor de la Viagrande, iar ceilalţi fotbalişti de pe teren au fost

Surprinzător sau nu, Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene nu au ajuns încă la un acord cu privire la numirea noului șef al Parchetului European. Negocierile au fost amânate pe 12 aprilie, însă există şi o răsturnare de situaţie

Europarlamentarul Cristian Preda a publicat o scrisoare în care familiile jurnalistei malteze Daphne Caruana Galizia şi a jurnalistului slovac Jan Kuciak, ucişi fiindcă dezvăluiau acte de corupţie, cer Consiliului s-o numească pe Laura Codruţa

Pensionarii au simţit mai usturător scumpirile, în ultimii ani, deoarece Guvernul a amânat până spre mijlocul anului creşterea pensiilor cu inflaţia, adică cu majorările de

Poliţiştii fac cercetări după ce un tânăr a fost filmat în timp ce mergea cu rolele în municipiul Craiova în timp ce se ţinea de un

Play-off-ul Ligii 1 şi-a consumat primul mare derby la Miercurea Ciuc, acolo unde faţă în faţă s-au aflat formaţia locală Imperial WET, campioana sezonului regular, şi Futsal Club Dunărea Călăraşi, proaspăt câştigătoare a Cupei

Cristian Tudor Popescu a criticat, la Digi24, temele anunţate de preşedintele Klaus Iohannis pentru referendumul din 26 mai, spunând că amnistia şi graţierea nu rezolvă problema paralizării

Unii ar spune că lumea se împarte în două categorii: învingători şi învinşi. De fapt, aşa cum ne spune Nassim Nicholas Taleb în „Când pielea ta e în joc”, publicată de Curtea Veche Publishing, cele două categorii sunt, din păcate,