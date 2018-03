Investiţie de proporţii: Un nou cartier se va construi în Sectorul 5 al Capitalei. Se vor ridica 40.000 de locuinţe, o maternitate, o sală polivalentă, un bazin olimpic, muzeu şi şcoli 20.03.2018

20.03.2018 Investiţie de proporţii: Un nou cartier se va construi în Sectorul 5 al Capitalei. Se vor ridica 40.000 de locuinţe, o maternitate, o sală polivalentă, un bazin olimpic, muzeu şi şcoli Surpriză de proporţii: Un nou cartier se va construi în Sectorul 5 al Capitalei. Se vor ridica 40.000 de locuinţe, o maternitate, o sală polivalentă, un bazin olimpic, muzeu şi



Investiţie de proporţii: Un nou cartier se va construi în Sectorul 5 al Capitalei. Se vor ridica 40.000 de locuinţe, o maternitate, o sală polivalentă, un bazin olimpic, muzeu şi şcoli

Surpriză de proporţii: Un nou cartier se va construi în Sectorul 5 al Capitalei. Se vor ridica 40.000 de locuinţe, o maternitate, o sală polivalentă, un bazin olimpic, muzeu şi şcoli

Investiţie de proporţii: Un nou cartier se va construi în Sectorul 5 al Capitalei. Se vor ridica 40.000 de locuinţe, o maternitate, o sală polivalentă, un bazin olimpic, muzeu şi şcoli

Stiri economie - Stiri Ziarul Financiar

Stiri pe aceeasi tema:

Vicepreşedintele Statelor Unite, Mike Pence, avea planificată o întâlnire cu oficiali nord-coreeni, printre care şi sora lui Kim Jong-un, cu ocazia prezenţei acesteia la Jocurile Olimpice de Iarnă din Coreea de Sud. Totuşi, oficialii americani au

În perioada interbelică, la numai 22 de ani, Dragoş Petroşanu, din Mihăeşti – Vâlcea, era cel mai tânăr istoric care publica, în reviste de prestigiu, lucrări alături de somităţile vremii: Constantin C. Giurescu, P.P. Panaitescu, Ioana

Deşi este mult mai rar decat la adulţi, cancerul de piele poate fi întâlnit şi la copii. Riscul de a dezvolta cancer de piele este şi mai mare în cazul adolescenţilor, incidenţa în cazul acestora apropiindu-se alarmant de cea a adulţilor

Simona Halep va reveni săptămâna viitoare pe primul loc în clasamentul WTA, urmând să o depăşească pe Caroline

Simoan Halep şi Sorana Cîrstea sunt primele două jucătoare ale României, deşi din punct de vedere sportiv rezultatele celor două nu se pot

Peste o mie de persoane erau blocate miercuri în regiunea Golden Bay din Noua Zeelandă de coada ciclonului Gita care a lovit puternic Pacificul de Sud, au informat autorităţile locale, care intenţionează

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare nowcasting de vânt puternic şi ninsori viscolite, valabilă în următoarele ore. Astfel, până la ora 10.00,

Mereu cu preaplin de dragoste pentru fiii şi fiicele lor, părinţii nu se pot abţine să nu le decidă profesia, dar vor să aibă ultimul cuvânt şi când se alege partenerul de cuplu. Părintele vrea

În anul Centenarului Marii Uniri, Libertatea vă propune să redescoperim românii exponențiali de care am fost sau suntem mândri în fiecare zi. Astfel, timp de un an, vă prezentăm sub forma grafică, în ziar, sau animată, pe site și facebook,

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a semnat un ordin prin care propune să fie interzisă modificarea armelor, așa cum făcuse autorul masacrului de anul trecut din Las Vegas, relatează BBC. Citește mai

Senatul Universităţii Bucureşti ar urma să ia în discuţie miercuri cererea Asociaţiei 21 Decembrie 1989 de punere la dispoziţia Înaltei Curţi a Aulei din Palatul Facultăţii de Drept pentru desfăşurarea procesului din dosarul Mineriadei

Un tânăr de 16 ani, din localitatea dâmboviţeană Teiş, a fost găsit mort, miercuri dimineaţă, de către familie, în pădurea din spatele

Plecarea lui Vitalie Pârlog din funcţia de director al Serviciului de Informaţii şi Securitate ar însemna că problemele liderului Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc, cu justiţia sunt foarte grave. Declaraţia a fost făcută de către

La bărbat în vârstă de 59 de ani, din judeţul Suceava, s-a confirmat că a murit din cauza virusului gripal tip B. Acesta avea condiţii medicale preexistente şi nu era vaccinat

Preşedintele ucrainean Petro Poroşenko a semnat marţi o lege care permite utilizarea forţei militare împotriva Rusiei. Liderul de la Kiev şi-a pus semnătura pe legea privind reintegrarea regiunii Donbas. Şeful statului ucrainena a subliniat că

Forţe siriene proguvernamentale au pătruns, marţi, în regiunea nord-vestică Afrin pentru a interveni în favoarea grupării insurgente kurde YPG şi au fost atacate de armata turcă, relatează site-ul agenţiei

Profitul net al OMV Petrom a crescut impresionant, anul trecut, cu 140%, până la valoarea de 2,49 miliarde de lei, faţă de 1,04 miliarde de lei în

Procurorii au cerut directorului ÎMSP „Institutul Oncologic” să-l suspende provizoriu din funcţie pe medicul urolog, reţinut săptămâna trecută de CNA şi procurorii anticorupţie. Acesta este bănuit de că ar fi estorcat 7.000 de lei de la

Sindicaliştii CFR vorbesc, într-o scrisoare deschisă adresată ministrului Transporturilor, de ”catastrofa economică şi socială” spre care se apropie compania în care de ani de zile indicatorii economici, bugetul şi investiţiile scad,

Programul încărcat din fiecare zi te lasă fără energie. Te gândeşti că o să bei o ceaşcă de cafea şi-ţi va fi suficientă pentru întreaga zi, nu-i aşa? Dar ajungi la birou şi după două ore simţi nevoia să bei o altă cafea. Te-ar