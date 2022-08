Investiţie de la zero. Grupul suedez Lantmännen Unibake, care deţine o fabrică de chifle în Pantelimon, are în plan o investiţie de aproape 100 de milioane de euro într-o nouă unitate de producţie. Lantmännen Unibake România va produce în nou 20.08.2022

20.08.2022 Investiţie de la zero. Grupul suedez Lantmännen Unibake, care deţine o fabrică de chifle în Pantelimon, are în plan o investiţie de aproape 100 de milioane de euro într-o nouă unitate de producţie. Lantmännen Unibake România va produce în nou Lantmännen Unibake România, unul dintre cei mai mari jucători de pe piaţa locală de panificaţie, care realizează chifle pentru hamburgeri şi hot-dog inclusiv pentru gigantul din sectorul res­taurantelor McDonald’s, are în plan o investiţie



Investiţie de la zero. Grupul suedez Lantmännen Unibake, care deţine o fabrică de chifle în Pantelimon, are în plan o investiţie de aproape 100 de milioane de euro într-o nouă unitate de producţie. Lantmännen Unibake România va produce în nou

Lantmännen Unibake România, unul dintre cei mai mari jucători de pe piaţa locală de panificaţie, care realizează chifle pentru hamburgeri şi hot-dog inclusiv pentru gigantul din sectorul res­taurantelor McDonald’s, are în plan o investiţie de la zero într-o unitate de producţie în judeţul Ilfov, unde va produce specialităţi de pâine.

Investiţie de la zero. Grupul suedez Lantmännen Unibake, care deţine o fabrică de chifle în Pantelimon, are în plan o investiţie de aproape 100 de milioane de euro într-o nouă unitate de producţie. Lantmännen Unibake România va produce în noua fabrică specialităţi de pâine şi va crea în jur de 300 de locuri noi de muncă

Stiri economie - Stiri Ziarul Financiar

Stiri pe aceeasi tema:

Liga Campionilor continuă cu etapa a doua a grupelor, azi fiind programate 8 meciuri din grupele A-D. Toate sunt live pe GSP.ro Programul complet al Ligii Campionilor 2021-2022 Grupa A PSG - Manchester City, live de la 22:00 Click AICI pentru

Execuţia bugetului general consolidate, în primele opt luni ale anului, s-a încheiat cu un deficit de 39,36 mld lei (3,35% din PIB) în scădere, faţă de deficitul de 54,77 mld lei (5,19% din PIB), înregistrat la aceeaşi perioadă a anului 2020,

Albert Bourla - preşedintele Pfizer anticipează că lumea va reveni la viaţa normală în decurs de un an. Acesta a spus că probabil va fi necesară vaccinarea anuală împotriva

Campioana are un start de sezon senzațional, 27 de puncte în primele 10 etape, nivel pe care nu l-a mai atins nimeni începând din 2007 # Ultima echipa peste actuala CFR a fost Dinamo, care avea punctaj maxim în 2006, cu Rednic antrenor. CFR a

DB Schenker, divizia de logistică a gigantului german Deutsche Bahn, a mizat în România pe extinderea capacităţii de depozitare, dar şi pe automatizare în condiţiile în care creşterea puternică a comerţului online a pus presiune pe

Fostul ministru al Sănătăţii Vlad Voiculescu afirmă că România se află pe locul al patrulea în lume ca număr de infectări cu SARS-CoV-2 şi ca număr de decese, alături de ţări cu o populaţie de 3,5 ori mai mare. "«România normală»

Veniturile statului au urcat cu aproape 20% până la 240,8 mld. lei în primele 8 luni din 2021, prin comparaţie cu aceeaşi perioadă din 2020. Deficitul bugetar însă a ajuns la 39,4 mld. lei, ca urmare a creşterii cheltuielilor cu 9,4%, arată

Meta Estate Trust, companie din piaţa imobiliară românească, care îi are printre fondatori pe Eugen Voicu, acţionarul majoritar al Certinvest şi pe Ionuţ Nicolescu, preşedintele SVN România, vrea să atragă 35,9 mil. lei de la investitorii de

Rata de incidență în Municipiul Timişoara a ajuns miercuri, 29 septembrie, la 8,08 la mia de locuitori, a informat Direcția de Sănătate Publică Timiș. Potrivit datelor furnizate de DSP Timiș, cea mai mare incidență a cazurilor COVID la mia de

Circa 25 de persoane au fost spitalizate din cauza infecției cu COVID-19 în timpul Jocurilor Olimpice de la Tokyo 2020, deși inițial au fost raportați doar 5 oameni, au anunțat marți

Inițial s-a scris că Universitatea îi oferise mijlocașului croat Ante Roguljic doar un contract până-n iarnă, cu opțiune de prelungire. Jucătorul în vârstă de 25 de ani va purta tricoul cu numărul 24. Anunțată de câteva zile, achiziția

Ministrul sănătății din Slovenia, Janez Poklukar, a anunțat miercuri suspendarea temporară a administrării vaccinului Johnson & Johnson, ca măsură de precauție după moartea unei tinere în vârstă de 20 de ani care fusese vaccinată cu

Morphosis Capital, un fond de private equity cu 50 de milioane de euro capital subscris în IMM-uri româneşti, anunţă preluarea unui pachet de 51% din acţiunile companiei EMI, jucător în piaţa sistemelor industriale de

Astronomii cred că au descoperit un sistem stelar în care o planetă orbitează trei stele simultan și care se află la 1.300 de ani

Bolnavii din România nu mai au acces la o gamă largă de medicamente generice, de foarte bună calitate, după ce au fost retrase de pe piață peste 2.500 dintre acestea, în ultimii ani. Fără nicio

Vârful valului 4 urmează să vină în două săptămâni cu 20.000 de noi cazuri şi până la 400 de decedaţi pe zi. Experţii în sănătate le reproşează guvernanţilor că, în loc să ia măsuri de prevenire a răspândirii noului coronavirus,

Cunoscută publicului drept Ruby, cântăreața Ana Claudia Grigore a vorbit, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO, despre planurile pe care le are. Deși cele mai multe colege de breaslă și-au întemeiat o familie și îmbină viața personală

Comitetul Național pentru Situații de Urgență a schimbat felul în care se pot urmări live competiții sportive în următoarea perioadă, în care incidența cazurilor de coronavirus crește pe tot teritoriul României. „Art.

Până joi, 30 septembrie, pe teritoriul României au fost înregistrate 1.233.668 de cazuri de infectare cu noul coronavirus, dintre care 1.575 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 […] The post

Un tânăr de 19 ani a murit într-un accident rutier provocat de prietenul său. Cel din urmă, șofer începător, a pierdut controlul volanului într-o curbă și a lovit o mașină care circula regulamentar. Tragedia a avut loc în Iași, pe un drum