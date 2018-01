INVENTAR. Gafele unui Guvern care a uitat să-şi prezinte public bilanţul: cine îşi asumă greşelile Cabinetului Tudose? 23.01.2018

23.01.2018 INVENTAR. Gafele unui Guvern care a uitat să-şi prezinte public bilanţul: cine îşi asumă greşelile Cabinetului Tudose? Iulie, august, septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie, ianuarie. Cele şapte luni ale Executivului Mihai Tudose vor rămâne în istorie ca o perioadă invizibilă, lipsită de transparenţă, aşa cum a fost întreaga carieră politică a celui



INVENTAR. Gafele unui Guvern care a uitat să-şi prezinte public bilanţul: cine îşi asumă greşelile Cabinetului Tudose?

Iulie, august, septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie, ianuarie. Cele şapte luni ale Executivului Mihai Tudose vor rămâne în istorie ca o perioadă invizibilă, lipsită de transparenţă, aşa cum a fost întreaga carieră politică a celui care a condus guvernul în această perioadă.

INVENTAR. Gafele unui Guvern care a uitat să-şi prezinte public bilanţul: cine îşi asumă greşelile Cabinetului Tudose?

Stiri Adevarul

Stiri pe aceeasi tema:

Brazii de Crăciun nu aduc mereu bucurie şi armonie la sfârşit de an. Consideraţi prea scumpi sau prea urâţi, ei declanşează uneori polemici aprinse, aşa cum s-a întâmplat în acest an în două capitale

Tinerii cu vârste cuprinse între 18 şi 35 de ani, care se vor căsători, începând cu anul 2018, vor primi de la Primăria Slatina un sprijin financiar în valoare de 1. Citește mai

Colinde de Craciun - Va recomandam niste oferte care suna la fel de bine ca frumoasele colinde de sarbatori: va bucura auzul. In spiritul Craciunului, si preturile de la eMAG sunt mai blande si mai bune in aceasta perioada. Citește mai

MESAJE DE CRĂCIUN în ziua de Crăciun: noi îţi dăm ideile, tu le trimiţi celor dragi. Avem MESAJE DE CRĂCIUN clasice, precum cele pe care le-ai ştiut mereu, avem MESAJE DE CRĂCIUN glumeţe sau în

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a prelungit duminică, până la ora 20:00, atenţionările nowcasting Cod galben de viscol, valabile pentru mai multe judeţe ale ţării. Citește mai

Tradițional, la români masa de Crăciun e bogată în mâncăruri grele și scăldată generos în vin. Dacă exagerăm cu băutura, a doua zi ne lovește mahmureala. Iată câteva ponturi despre ce poți face ca să eviți repercusiunile nefaste ale

Edward Snowden, autorul uneia dintre cele mai mari scurgeri de informații din istoria Statelor Unite, a creat o aplicație pe telefon care îți poate proteja laptop-ul de tot soiul de amenințări și de spionaje. Aplicația se numește Haven și este

Cărţile poştale şi felicitările de altădată au fost înlocuite de Sărbători cu mesaje pe telefoanele mobile, reţele de socializare, mail. Urările încep să curgă din toate părţile, de la rude, prieteni vechi şi noi, amici, cunoscuţi,

ÎPS Nifon, arhiepiscopul Târgoviştei, le transmite credincioşilor că vestea, plină de speranţă şi de bucurie a Naşterii lui Iisus Hristos, "răzbate, cu vigoare şi forţă, prin secole, sfâşiind întunericul

Preşedintele Academiei Române, Ionel Valentin Vlad, a murit duminică la locuinţa sa din Bucureşti, în urma unei îndelungi suferinţe. Avea 74 de ani. Potrivit Biroului de presă al Academiei

Succesorul actualului CEO al producătorului auto francez ar urma să fie desemnat în luna februarie. Căutarea “păsării rare” a început deja, sub atenta supraveghere a statului francez, relatează Les

Marcel Pușcaș, fost angajat al FRF și viitor candidat la alegerile pentru forul condus în prezent de Burleanu, l-a ironizat pe actualul președinte al Federației. Ce a stârnit amuzamentul lui Pușcaș? O postare publicată recent pe

Serena Williams, jucătoare care nu a mai evoluat în circuit de aproape un an, va reveni pe teren la sfârșitul acestei luni, în cadrul turneului demonstrativ de la Abu Dhabi. Americanca va juca primul său meci la Abu Dhabi

Antonia suferă enorm pentru că fiica sa creşte departe de ea, tocmai în Italia, la bunicii lui Vincenzo Castellano. Artista îşi doreşte foarte mult ca Maya să vină în ţară şi să locuiască în casa în care stă împreună cu Alex Velea şi

Un poliţist a fost bătut şi tăiat cu o macetă de doi indivizi, în faţa unui club din Arad. Agresorii erau ”cunoştinţe” mai vechi ale omului legii şi a fost ridicaţi imediat de trupele

Rezultate LOTO. LOTO 6 din 49. LOTO 6/49. LOTO CRĂCIUN. LOTO 24 decembrei. Astrologia joaca un rol important in viata noastra, iar data nasterii poate spune multe despre o persoana. Specialistii in astrologie sustin ca fiecare zodie in parte are anumite

Perioada de Crăciun este una dintre cele mai așteptate sărbători creștine, însă această zi sfântă vine la pachet și cu o serie de superstiții care mai de care mai interesante. Citește mai

FELICITĂRI DE CRĂCIUN. Fie că sunt scrise din suflet, fie că sunt mesaje haioase preluate de pe internet, toţi ne bucurăm când telefonul ne anunţă că avem un mesaj nou. Citește mai

Preşedintele Klaus Iohannis a transmis duminică un mesaj, cu ocazia sărbătoririi Crăciunului, în care arată că naşterea Domnului este un bun îndemn la compasiune şi solidaritate cu cei care au nevoie de sprijinul nostru.

Concertul susţinut de Fuego la Dej cu ocazia Crăciunului, primul după 15 ani în acest oraş din Ardeal, a fost un real succes, celebrul cântăreţ oferind şi o apariţie supriză: a purtat o mantie cu leduri albe care imita aripile unui