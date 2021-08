Inundaţii grave în Coreea de Nord: circa 5.000 de persoane au fost evacuate şi peste 1.100 de case au ajuns sub ape VIDEO 07.08.2021

Aproape 5.000 de persoane au fost evacuate şi peste o mie de case au fost avariate în urma inundaţiilor din Coreea de Nord. De asemenea, mari zone agricole au fost inundate.

