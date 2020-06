Intrum: Aproape 7 din 10 români spun că le-a scăzut bunăstarea financiară din cauza crizei coronavirusului. Adrian Codîrlaşu, preşedintele CFA România: Programele mai reduse de susţinere a economiei pot afecta încrederea şi percepţia consumat 20.06.2020

Aproape 7 din 10 români (67%) cred că le-a scăzut bunăstarea financiară în ultimele 6 luni, în special din cauza crizei sanitare, arată un sondaj al companiei de credit management şi recuperare de creanţe Intrum.

Intrum: Aproape 7 din 10 români spun că le-a scăzut bunăstarea financiară din cauza crizei coronavirusului. Adrian Codîrlaşu, preşedintele CFA România: Programele mai reduse de susţinere a economiei pot afecta încrederea şi percepţia consumatorilor

