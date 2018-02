Interzisă de Mihail Sturza, omagiată in dictatura carlistă: "Dacia Literară" la o sută de ani de la apariţie 12.02.2018

12.02.2018 Interzisă de Mihail Sturza, omagiată in dictatura carlistă: "Dacia Literară" la o sută de ani de la apariţie Trecuse aproximativ un an de la înfiinţarea Ministerului Propagandei Naţionale iar dictatura carlistă prezenta tot mai multe simptome pentru o viitoare cenzură a presei şi a publicaţiilor în



Interzisă de Mihail Sturza, omagiată in dictatura carlistă: "Dacia Literară" la o sută de ani de la apariţie

Trecuse aproximativ un an de la înfiinţarea Ministerului Propagandei Naţionale iar dictatura carlistă prezenta tot mai multe simptome pentru o viitoare cenzură a presei şi a publicaţiilor în general.

Interzisă de Mihail Sturza, omagiată in dictatura carlistă: "Dacia Literară" la o sută de ani de la apariţie

Stiri Adevarul

Stiri pe aceeasi tema:

Ambasada României la Budapesta a fost vandalizată! Membrii grupării extremiste Mişcarea celor 64 de Comitate au acoperit stema României cu steagul secuiesc. Este replica venită după ce premierul

Fostul premier Victor Ponta a declarat, luni, după decizia conducerii PSD de retragere a sprijinului politic pentru premierul Mihai Tudose, că "în mod oficial nu mai există Guvernul României, ci

Răzvan Burleanu și-a anunțat candidatura la șefia FRF printr-un mesaj postat pe site-ul personal. Și-a anunțat cele 7 motive pentru care are de gând să candideze pentru încă un mandat. Candidez la președinția FRF pentru că,

Eliminarea lui Diego Carlos de la Nantes din meciul cu PSG (0-1) a făcut ocolul lumii din cauza modului în care a fost dictată. Într-un moment greu de descris, arbitrul Tony Chapron l-a trimis la cabine pe Carlos, deși el a fost

Dinamo a ajuns în această seară în Cipru, acolo unde va efectua singurul cantonament din această iarnă. Ionel Dănciulescu, directorul sportiv al "câinilor", s-a afișat la hotelul unde sunt cazați dinamoviștii cu un

Băiatul lui Bogdan, fratele vitreg al Biancăi Drăguşanu, este traumatizat după ce tatăl lui a fost bătut cu bestialitate de oamenii legii. Bogdan trebuia să îl ia de la grădiniţă pe fiul lui în ziua în care a fost bătut de

Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat, luni seară, că a făcut ce trebuia să facă, întrebată de presă la finalul CExN al PSD dacă se simte responsabilă pentru "această plecare a guvernului". Citește mai

Pentru un începător în ale casei, achiziționarea chiuvetei se face după design și poate și după utilitate. O mare de modele, unele mai scumpe, altele mai ieftine, dar nu atât de frumoase. Merită oare să investiți 500 de lei într-o chiuvetă?

♦ Aceasta este prima vizită în România a unui prim-ministru al Japoniei. Cum aţi ca­racteriza interesul Japoniei privind situaţia politică şi economică din România, respectiv interesul privind investiţiile în ţara

Poliţiştii orădeni sunt în alertă, după ce o orădeancă a anunţat la 112 că un bărbat a intrat peste ea în casă, unde a violat-o, a bătut-o şi a

Fizicianul italian Enrico Fermi este constructorul primului reactor cu fisiune nucleară, care a însemnat realizarea bombei

Jurnalistul Bogdan Chirieac afirmă că Liviu Dragnea nu va mai conduce discreţionar PSD, acesta fiind preţul plătit pentru capul lui Mihai Tudose. "Eu nu cred că a treia numire va fi făcută de

În anul Centenarului Marii Uniri, Libertatea vă propune să redescoperim românii exponențiali de care am fost sau suntem mândri în fiecare zi. Astfel, timp de un an, vă prezentăm sub forma grafică, în ziar, sau animată, pe site și facebook,

Treisprezece copii, ţinuţi captivi de părinţii lor au fost eliberaţi de poliţie în California. Un bărbat și o femeie au fost arestați. Victimele au între 2 şi 29 de ani, a comunicat Departamentul de Poliţie al Comitatului Riverside,

PSD decide cine va fi noua propunere de premier; Dragnea spune că nu se va mai implica de data aceasta în alegerea noului șef sl Executivului, pentru că nu a avut noroc cu primele două nume, Sorin Grindeanu și Mihai Tudose. ”Nu vom pleca de aici

Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea s-a calificat, marţi, la Melbourne, în runda a doua a turneului Australian Open, primul de Mare Şlem al anului, după ce a dispus cu 5-7, 6-4, 6-3 de kazaha Zarina Dias.

Prognoza meteo în intervalul 15-28 ianuarie 2018. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza meteo pentru următoarele două

Pe fondul neînțelegerilor dintre liderul PSD, Liviu Dragnea, și Mihai Tudose, care a demisionat de la șefia Guvernului, organizația Tineretului Național Liberal (TNL) a venit cu o soluție la problemele de guvernare ale social-democraților.

În ultimele zile, zăpada a pus stăpânire pe judeţul Suceava. Fotograful Cătălin Urdoi a surprins mai multe peisaje spectaculoase din mai toată Bucovina, care pare desprinse din

O femeie de 83 de ani din localitatea Cetireni, raionul Ungheni, a decedat într-un incendiu produs în locuinţa sa marţi dimineaţa, 16 ianuarie. Solicitată de IPN, ofiţerul de presă al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, Liliana