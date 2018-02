INTERZICEREA circumciziei provoacă un nou SCANDAL. Evreii şi musulmanii REACŢIONEAZĂ: Este un act împotriva libertăţii religioase 20.02.2018

20.02.2018 INTERZICEREA circumciziei provoacă un nou SCANDAL. Evreii şi musulmanii REACŢIONEAZĂ: Este un act împotriva libertăţii religioase În Parlamentul islandez este în studiu o lege deosebit de severă împotriva circumciziei copiilor, o practică antică impusă de religia atât cea ebraică, dar şi de cea islamică şi care se practică de obicei pe noii



INTERZICEREA circumciziei provoacă un nou SCANDAL. Evreii şi musulmanii REACŢIONEAZĂ: Este un act împotriva libertăţii religioase

În Parlamentul islandez este în studiu o lege deosebit de severă împotriva circumciziei copiilor, o practică antică impusă de religia atât cea ebraică, dar şi de cea islamică şi care se practică de obicei pe noii născuţi.

INTERZICEREA circumciziei provoacă un nou SCANDAL. Evreii şi musulmanii REACŢIONEAZĂ: Este un act împotriva libertăţii religioase

Stiri Evenimentul Zilei

Stiri pe aceeasi tema:

Alexandru Dumbravă se antrenează din greu în aceste zile pentru cursă. Împreună cu 5 străini, atletul vrea să stabilească un record național și să completeze prima traversare a Oceanului Atlantic de la est la vest între două continente.

Unul dintre senzorii acustici se află în zona gropii Marianelor, locul cel mai adânc de pe pământ (10.916 m sub nivelul mării). Celălalt senzor este instalat în adâncimile insulei Yap, din statele federale ale Microneziei. Ambii sunt legaţi,

Pentru a promova patrimoniul local, dar şi pentru a atrage publicul tânăr, în incinta Muzeului a fost amenajată o sală în care vizitatorii pot face o călătorie virtuală în epoca

Deputaţii Dumei de Stat a Rusiei au solicitat postului public de televiziune ChannelOne (Первый канал) să rezilieze contractul cu PrimeTV (Moldova), postul de televiziune ce retransmite ChannelOne, şi care aparţine liderului PDM, Vlad

Simona Halep a avut un 2017 excelent în care a ajuns, în premieră, pe locul 1 mondial, iar la cum a debutat 2018, românca dă semne că va avea un sezon şi mai

PNL consideră că punctul de vedere transmis de Comisia Europeană în ceea ce priveşte parcursul României în domeniul Justiţiei arată că oficialii europeni nu au fost induşi “în eroare de campaniile de manipulare din ţară”, iar

S-au încheiat înscrierile la concursul organizat de IPJ Galaţi pentru ocuparea, pentru încadrare din sursă

Piaţa Unirii din Focşani a fost animată de elevii de la liceele din Vrancea şi de oamenii din teritoriu aduşi de primarii

Aproximativ 2.500 de persoane au participat miercuri la Focşani la sărbătorirea a 159 de ani de la făurirea Unirii Principatelor

Poliţiştii din cadrul IPJ Constanţa au condus la audieri miercuri, 24 ianuarie, 7 persoane suspectate că fac parte dintr-un grup infracţional

Bărbatul din Morteni care ameninţa că aruncă femei în faţa metroului a fost internat la Psihiatrie, potrivit unui anunţ al Poliţiei. Bărbatul a fost reţinut de Poliţie acum două

Inventatorul danez Peter Madsen i-a aplicat numeroase lovituri jurnalistei daneze Kim Wall, inainte de a-si ucide ostatica pe submarinul sau, in august anul trecut. Este concluzia cuprinsa in raportul Parchetului

Horoscop 25 ianuarie 2018. BERBEC Primiţi o veste care are cu efect mobilizator. Vi se cere o reacţie promptă, dar nu trebuie să vă grăbiți în a lua o decizie. Horoscop 25 ianuarie 2018.

Naționala României și-a aflat astăzi adversarele din Divizia C a Ligii Națiunilor. Tot astăzi s-a afișat și țintarul meciurilor. Selecționata noastră e în Divizia C, grupa 4, alături de Lituania, Muntenegru și Serbia, iar primul

Nativii din zodiac reactioneaza in mod diferit atunci cand se imbolnavesc. Mai mult decat atat, exista persoane predispuse la anumite afectiuni, in functie de zodia in care s-au nascut. Citește mai

Animalele de companie sunt o sursă permanentă de amuzament. Citește mai

EUROVISION 2018. Cel cel mai cunoscut concurs european de muzică aduce spectactorilor, de fiecare dată, multe surprize, emoții, răsturnări de situație și rezultate imprevizibile. Citește mai

Un caz șocant a revoltat un oraș întreg. O bătrână a fost abandonată de propria ei familie în gara din Craiova. Femeia a rămas pe o bancă din gară, alături de toate bagajele. Citește mai

Lisa Gray, o mamă a șapte copii Din Marea Britanie, a povestit că mariajul ei s-a încheiat după aproape două săptămâni, când a descoperit cu stupoare că soțul ei era un pedofil. Secretul lui John Gray a ieșit la iveală când poliția a

Un bărbat sârb a fost ajutat de pompieri să iasă din cabina unui autocamion, în urma unui accident rutier petrecut pe E 574. Bărbatul a ajuns la