International Champions Cup 2018, toate rezultatele 30.07.2018

30.07.2018 International Champions Cup 2018, toate rezultatele Toate rezultatele din cadrul competiţiei amicale International Champions Cup. Meciurile se desfășoară în SUA, dar s-a jucat un meci și în Europa ori în Singapore. Au mai rămas de jucat 30 iulie 2018 (Kallang/ Singapore): PSG – Atletico



International Champions Cup 2018, toate rezultatele

Toate rezultatele din cadrul competiţiei amicale International Champions Cup. Meciurile se desfășoară în SUA, dar s-a jucat un meci și în Europa ori în Singapore. Au mai rămas de jucat 30 iulie 2018 (Kallang/ Singapore): PSG – Atletico Madrid 31 iulie 2018 (Miami): Manchester United – Real Madrid 31 iulie 2018 (Minneapolis): Tottenham – Milan […] Post-ul International Champions Cup 2018, toate rezultatele apare prima dată în Libertatea.ro.

International Champions Cup 2018, toate rezultatele

Stiri mondene - Stiri Libertatea

Stiri pe aceeasi tema:

În SUA, orașul Portland, s-au declanșat ciocniri violente, la un miting pentru a denunța politica de imigrare a președintelui Trump. Luptele au apărut între grupul naționalist Patriot și organizația antifascistă,

Ce credeţi despre omul din scenariul următor? Pun eu un anunţ de recrutare pe site-ul meu, să zicem o poziţie cu greutate, director general la o companie mare, cu salariu cât alţii câştigă într-un an. Desigur, pe site scrie în detaliu cum

Compania naţională de transport al călătorilor CFR Călători va traversa foarte greu această vară, deoarece nu va avea vagoane suficiente pentru a satisface nevoia de trafic, mai ales pentru litoral, a declarat ministrul Transporturilor, Lucian

Trei dispariţii au fost semnalate în ultimele 24 de ore în Vrancea. O persoană căutată de salvatori a fost găsită

În luna iulie vă puteţi începe dimineţile la cafea cu unul dintre comedianţii preferaţi, iar serile călduroase de vară vi le puteţi rezerva noilor episoade din „El Chapo“ şi „Orange Is The New Black“. „Adevărul“ vă recomandă

Donald Trump îi va asfixia pe ”ayatollahii dictatori” ai Iranului prin noile sancţiuni impuse regimului de la Teheran, a ameninţat fostul primar al New Yorkului Rudy Giuliani, avocat şi apropiat al preşedintelui republican, scrie

Oscar Washington Tabarez Silva, antrenorul echipei naţionale de fotbal a Uruguayului, este o personalitate a sportului-rege. Însă acest profesionist în domeniu nu este prea cunoscut de microbişti şi mediatizat (cum ar merita), ca alţii, aparent

Zilele trecute, s-a vehiculat numele unui primar din judeţul Vâlcea legat de o posibilă anchetă penală, după ce o minoră a încercat să se sinucidă lăsând în urmă un bilet de adio în care explică şi motivul acestui gest. Adolescenta

Brazilia, cvintupla campioană mondială, va juca luni, în optimile de finală ale Cupei Mondiale de fotbal din Rusia, fiind favorită la accederea în sferturi, alături de echipa

Debutant în naționala lui Cosmin Contra la doar 19 ani, Tudor Băluță și-a câștigat deja un loc important în strategia gândită de Gică Hagi la Viitorul pentru următorul sezon al Ligii 1.

Fost campion al lumii cu Argentina în 1978, Mario Kempes (63 de ani) pune degetul pe rană. Iar cotidianul ”Ole” devoalează toate slăbiciunile "pumelor" după înfrângerea din optimi cu Franța, 3-4. Argentina pleacă

Spania și țară gazdă Rusia se duelează azi în cea de-a treia optime de finală de la Mondial. Partida va putea fi urmărită în format liveTEXT pe GSP.ro și în direct la TVR 1 și TVR HD.

Celebrul artist columbian a susținut aseară un show de excepție la Romexpo! Cum și-a obișnuit fanele la fiecare concert, Maluma a chemat pe scenă o fată din public, cu scopul de a o săruta. Românca l-a impresionat atât de mult, încât a

Accident grav în judeţul Suceava, un microbuz cu 9 pasageri s-a răsturnat pe DN 17. Citește mai

Lderul PNL Ludovic Orban se spală pe mâini de eşecul moţiunii de cenzură, ba chiar dă vina pe UDMR. Orban se dezice și de "protestul" PNL din Piaţa Victoriei, în seara de dinaintea zilei în care

Pentru Cristiano Ronaldo (33 de ani), Mondialul s-a cam terminat după ce a înscris de patru ori în primele două partide, cu Spania (3) şi cu Maroc

Există două tăceri asurzitoare ale Bucureştiului în politica externă. Una ţine de Chişinău (întoarcem capul de la un episod care, păstrând proporţiile, ar fi fost echivalentul invalidării de către Putin a victoriei lui Navalnîi în

Rusia a trecut de Spania la penalty-uri, 4-3, după 1-1 în timpul regulamentar, și s-a calificat în sferturile de finală ale Mondialului. Optimea disputată pe ce Luzhniki Arena a început exact sub coordonatele așteptate.

Spania și Rusia este primul meci din optimile de finală ale Campionatului Mondial care s-a terminat la egalitate și a intrat în prelungiri. Totodată, acest meci bifează o premieră. FIFA a introdus la acest Mondial, în premieră, regula

Andreea Raicu a postat pe contul de Instagram o imagine însoțită de un mesaj. Vedeta și-a pierdut acum 10 ani, într-o zi de 1 iulie, cel mai drag om din viața ei: pe bunica ei. Mesajul dureros al Andreei Raicu este în memoria bunicii ei pe care