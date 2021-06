Internat la Obregia, Fulgy s-ar fi îndrăgostit de o pacientă. Gestul romantic făcut de fiul Clejanilor pentru tânăra care l-ar fi cucerit 22.06.2021

Internat la Obregia, Fulgy s-ar fi îndrăgostit de o pacientă. Gestul romantic făcut de fiul Clejanilor pentru tânăra care l-ar fi cucerit

Şapte persoane au fost reţinute pentru trafic de droguri în urma unor percheziţii făcute de poliţişti şi procurori DIICOT Cluj în judeţele Maramureş şi Cluj. Acestea ar fi procurat şi vândut cannabis, MDMA şi substanţe psihoactive în

Premierul Ludovic Orban a avut, vineri, o videoconferința la sediul MAI cu prefecții și cu șefii instituțiilor implicate în combaterea epidemiei de COVID-19. Șeful executivului a declarat că

Trei cote intaeresante pentru derby-ul etapei, FCSB -

Ministerul de Finanţe vinde, începând de astăzi, 15 iulie, prin intermediul sindicatului de intermediere BT Capital Partners & Banca Transilvania, BCR şi BRD, titluri de stat pentru populaţie în lei şi, în premieră, titluri de stat denominate

Gheorghe Dincă rămâne în arest preventiv, după ce judecătorii de la Curtea de Apel Craiova i-au respins, vineri contestaţia la măsura preventivă „ca tardivă”, potrivit Mediafax. Gheorghe Dincă este încarcerat în prezent la

Rezervările românilor pentru Grecia au scăzut cu 85% faţă de anul tecut, deşi o luaseră pe trend ascendent. Până la obligativitatea testului de COVID-19, ajunseseră la 75% din nivelul anului trecut,

În această dimineață, jucătorii lui CFR Cluj, aflați în cantonament la Mogoșoaia, au efectuat testul rapid PCR pentru coronavirus. Rezultatele vor fi comunicate diseară. FCSB - CFR Cluj, derby-ul etapei #8 din play-off-ul Ligii 1, nu s-a mai

Un craiovean, asistent medical, a murit din cauza coronavirusului în timp ce se afla cu familia în concediu la mare. Bărbatul avea 45 de ani. Florin Cazacu, asistent medical la Spitalul de Neuropsihiatrie din Craiova, era la mare în concediu cu

Municipiul Bucureşti a depăşit judeţul Suceava în ceea ce priveşte numărul total al cazurilor active de pacienţi care s-au infectat cu noul coronavirus, potrivit datelor Grupului de Comunicare Strategică

Patinatoarea Ekaterina Alexandrovskaia a murit vineri în Moscova. Sportiva avea numai 20 de ani. Ekaterina Alexandrovskaia s-a născut în Rusia, dar a concurat pentru Australia la patinaj artistic în

După o scădere istorică a vânzărilor din cauza pandemiei, retailerii spun că noi stimulente economice pot face diferenţa între viaţă şi moarte. Tranziţia la cumpărăturile online a accelerat în timpul carantinei, lăsând vulnerabile

Trei bărbaţi care efectuau lucrări la o reţea de canalizare în localitatea Braniştea, judeţul Dâmbovița, au fost surprinși sub un mal de pământ, anunţă Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Dâmboviţa. Unul dintre muncitori a

Un imigrant african a fost arestat preventiv de autorităţile franceze, în cadrul investigaţiei privind incendierea Catedralei din oraşul Nantes, afirmă surse judiciare, citate de cotidianul

Chelsea a câștigat semifinala Cupei Angliei cu Manchester United, scor 3-1, și o va înfrunta pe Arsenal în ultimul act. Finala Cupei Angliei, Arsenal - Chelsea, se va disputa pe 1 august, pe Wembley. Accidentarea gravă suferită de Bailly în

Bursa românească a ocupat locul al nouălea la nivelul Uniunii Europene în funcţie de evoluţia principalilor indici ai pieţelor de capital în primele şase luni ale anului, cu o dinamică negativă de 13,2%, în contextul în care doar Danemarca

Un bărbat, în vârstă de 61 de ani, a murit luni, 20 iulie, după ce s-a săldat în lacul Fundata. Conform ISU Ialomiţa, victima se afla astăzi la agrement pe malul apei, când a decis să se răcorească în apa lacului, intrând la

Angajata unui magazin alimentar din Baia Mare a fost pălmuită de o tânără, după ce i-a cerut acesteia să folosească masca în interiorul

Începând de astăzi, 20 iulie, Paul Muntenescu s-a alăturat echipei Antena Group în rolul de Head of Online Business. Acesta a început în presa scrisă și în ultimii 10 ani s-a ocupat de strategia de digital

În prezent sunt sub tratament 43 de persoane, în vreme ce 51 au fost declarate între timp ca fiind vindecate. Un angajat al Damen Galaţi a murit din cauza Covid-19. Compania a luat măsuri drastice de distanţare fizică a

Nu există industrie chimică în România sau aşa se poate înţelege dacă ne luăm după planul de relansare economică al actualului guvern. Banii au ocolit industria chimică, chiar dacă deocamdată nu se ştie dacă guvernul va avea resursele din