Interlopul Codiţă din Caracal a fost reţinut de poliţişti pentru 24 de ore 28.03.2020

Controversatul om de afaceri din Caracal Remus Rădoi, zis Codiţă, a fost reţinut de poliţişti după ce a fost prins la volanul unei maşini, având permisul de conducere suspendat. Este pentru a doua oară într-o lună când acesta a fost depistat de oamenii legii în această postură. „Astfel, în urma activităților desfășurate în teren, polițiștii […]

Cântăreaţa americană Madonna, în vârstă de 60 de ani, va cânta la Eurovision Song Contest, în mai, la Tel Aviv, au confirmat reprezentanţii

PNL a atacat la Curtea Constituţională prevederile din Regulamentul Camerei Deputaţilor referitoare la delegarea atribuţiilor preşedintelui către vicepreşedinţi şi cere amânarea sesizării lui Florin

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau doresc să călătorească în Republica Elenă că Serviciul local de meteorologie a emis, începând de luni,

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat luni că trimiterea dosarului 'Revoluţiei' la instanţă trebuia făcută mai demult, în anii '90, menţionând că cei vinovaţi trebuie traşi la

În următoarele zile vremea va fi în general închisă, cu maxime care se vor situa și sub 10 grade Celsius Marți Vremea va fi uşor instabilã. Cerul va avea înnorãri şi temporar va ploua pe

Cehia, un stat de trei ori mai mic decât România, a ajuns să aibă un parc de producţie de energie similar cu cel local. Cum? În ultimul deceniu, cehii au ridicat aproape 5.000 MW noi, protejând producţia de energie pe cărbune sau sporind

Ministerul Finanţelor a împrumutat în primul trimestru circa 7 mld. lei şi 83,5 mil. euro de pe piaţa internă, precum şi 3 mld. euro de pe piaţa

♦ Farmec Cluj-Napoca, cel mai mare producător român de cosmetice, şi-a majorat an de an businessul în ultimul deceniu, până la 236,5 mil. lei anul trecut. Astfel, în perioada 2009-2018 cifra de afaceri a companiei s-a triplat aproape, avansul

Aflată în vizită de lucru la Tulcea, Viorica Dăncilă a fost protagonistă unei scene fabuloase, în sediul Poliţiei de Frontieră Tulcea. Citește mai

Busuiocul, "cea mai veche plantă", aşa cum mai este numită, este una dintre cele mai versatile, aromate şi apreciate plante atât în bucătarie dar şi în medicina naturistă. Citește

Augustin Lazăr a afirmat, marţi, că nu este ofițer, subofițer, agent sau colaborator al fostei Securități sau altui serviciu de informații. Lazăr a mai spus că acuzațiile din ultima perioadă au apărut ca urmare a candidaturii sale pentru un

Vremea se anunță friguroasă în următoarele zile.Ploi pe spații extinse în jumătatea de sud a țării, dar și în zonele de deal și de munte, la altitudini mai joase.Meteorologii anunță averse însoțite de

Numărul de autoturisme noi înmatriculate în primele trei luni ale anului a crescut cu 25% faţă de perioada similară din 2018, la 35.836 unităţi, în acelaşi intervalul fiind înmatriculate 110.308 autoturisme second-hand, în scădere cu 8,5%,

Un deţinut condamnat pentru omor încarcerat la Penitenciarul Găeşti, judeţul Dâmboviţa, a evadat dintr-un punct de lucru al închisorii marţi, 9 aprilie, în jurul orei

Producători şi meşteşugari din toate colţurile ţării vor fi prezenţi cu obiecte de artă populară şi produse culinare la cea de-a zecea ediţie a Târgului Dedicat Sărbătorilor Pascale din Capitală

Preşedintele Klaus Iohannis, a declarat miercuri, la Bruxelles, că oferă o foarte mare deschidere pentru partidele politice în privinţa consultărilor pe teme de justiţie, subliniind că i se pare ciudat însă că unele partide refuză „o

UEFA ar putea decide excluderea clubului AC Milan din cupele europene în sezonul viitor! Forul european susține că italienii au încălcat regulile de fair play financiar. Citește mai

Sylvester Stallone a ieșit la o plimbare de seară, în Beverly Hills, cu soția sa și cele două fiice, după ce au luat cina la un restaurant italienesc. Citește mai

După ce aseară a declarat că nu se află în război cu nimeni, Tudorel Toader îşi schimbă poziţia şi îl avertizează pe Liviu Dragnea că „va veni un moment în care voi vorbi şi mai mult şi mai multe”.Totodată, ministrul Justiţiei a

Magistraţii Tribunalului Olt au respins, joi, solicitarea procurorilor de arestare preventivă pentru 30 de zile a Alinei Gheoghe, iubita poliţistului SCCO, acuzată că l-ar fi împuşcat intenţionat în cap pe acesta, scrie