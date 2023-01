Înţelegere pe piaţa asigurărilor de aviaţie. Omniasig, Generali şi Aon România s-au înţeles să îşi împartă clienţii mari în patru licitaţii organizate de aceştia. Consiliul Concurenţei a amendat trei asigurători cu o amendă cumulată 06.01.2023

06.01.2023 Înţelegere pe piaţa asigurărilor de aviaţie. Omniasig, Generali şi Aon România s-au înţeles să îşi împartă clienţii mari în patru licitaţii organizate de aceştia. Consiliul Concurenţei a amendat trei asigurători cu o amendă cumulată Omniasig, Generali şi Aon România au fost sancţionate de către Consiliul Concurenţei cu o valoare cumulată a amenzilor de 15,1 mil. lei pentru o înţelegere făcută sub formă de acord privind împărţirea clienţilor mari în patru licitaţii



Înţelegere pe piaţa asigurărilor de aviaţie. Omniasig, Generali şi Aon România s-au înţeles să îşi împartă clienţii mari în patru licitaţii organizate de aceştia. Consiliul Concurenţei a amendat trei asigurători cu o amendă cumulată

Omniasig, Generali şi Aon România au fost sancţionate de către Consiliul Concurenţei cu o valoare cumulată a amenzilor de 15,1 mil. lei pentru o înţelegere făcută sub formă de acord privind împărţirea clienţilor mari în patru licitaţii organizate de aceştia.

Înţelegere pe piaţa asigurărilor de aviaţie. Omniasig, Generali şi Aon România s-au înţeles să îşi împartă clienţii mari în patru licitaţii organizate de aceştia. Consiliul Concurenţei a amendat trei asigurători cu o amendă cumulată de 15,1 mil. lei pentru acordul făcut pe piaţa asigurărilor de aviaţie

Stiri economie - Stiri Ziarul Financiar

Stiri pe aceeasi tema:

Comisia pentru selectarea candidaţilor la funcţia de avocat al poporului a decis înaintarea a doi candidaţi plenului Parlamentului. Este vorba despre Ceslav Panico şi Alexandru Zubco, care, alături de alţi cinci candidaţi, au susţinut proba

Grupul Renault, alături de Nissan şi Mitsubishi din cadrul Alianţei, pregăteşte o nouă serie de automobile electrice ca parte a strategiei până în 2030 iar aceasta include şi

Bilanț coronavirus România, 1 februarie 2022. Grupul de Comunicare Strategică va anunța numărul de români care s-au infectat cu SARS-CoV-2, de la începutul pandemiei până astăzi, 1 februarie, dar și în ultimele 24 de ore. […] The post

Comunitatea musulmană din România celebrează intrarea în Cele Trei Luni Sfinte - Recep, Şaban şi Ramazan, începând cu miercuri, 2 februarie 2022. Joi, 3 februarie 2022, va fi marcată Noaptea Sfântă de

Rafael Nadal (5 ATP, 35 de ani) a cucerit, duminica trecută, al 21-lea titlu de Mare Șlem al carierei, la Australian Open, după o finală cu Daniil Medvedev (2 ATP, 25 de ani) de peste 5 ore, scor 2-6, 6-7(5), 6-4, 6-4, 7-5.

One United Properties a depus o ofertă la licitaţia organizată de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenţă (IGSU) pentru achiziţia unei clădiri de birouri, eventuala tranzacţie vizând clădirea principală din complexul de birouri One

Într-o recentă analiză a pieţei imobiliare româneşti, accentul era pus pe noua tendinţă a dezvoltatorilor de a-şi diversifica portofoliul de locuinţe

Trupa Aerosmith a anunţat anularea concertelor programate în această vară în cadrul turneului european în contextul pandemiei de COVID-19, relatează marţi

Directiva Europeană 1023/2019 privind insolvenţa şi res­truc­turarea de business, care ar urma să fie implementată şi în România în acest an, va schimba modul în care companiile îşi pot salva businessul, oferindu-le câteva pârghii de

Zinedine Zidane (49 de ani) a fost aproape de a deveni antrenorul lui Paris Saint-Germain în această iarnă. Francezul a decis să amâne negocierile până la finalul sezonului, pentru a evita duelul din optimile de finală ale Ligii Campionilor cu

Alexandru Arșinel este unul dintre cei mai apreciați actori din România. După 60 de ani de activitate, acesta s-a pensionat. Deși nu mai ocupă funcţia de consultant artistic la Teatrul Constantin Tănase din Capitală, actorul […] The post

Argentina a reușit să o învingă pe Columbia, scor 1-0, în preliminariile Cupei Mondiale din Qatar. Naționala „albicelestă” a ajuns astfel la 29 de meciuri consecutive fără înfrângere. Ultimul meci pierdut de naționala lui Messi este

De la 1 februarie, în Italia au intrat în vigoare amenzile pentru persoanele nevaccinate cu vârsta de peste 50 de ani. De asemenea, peste două săptămâni va intra în vigoare Super Certificatul Verde, care va […] The post Ce este, de fapt,

Numărul analizelor de laborator făcute în 2021 în cadrul celor mai mari trei operatori privaţi de sănătate – reţeaua Regina Maria, grupul MedLife şi grupul Medicover (prin divizia Synevo) s-a apropiat de 30 de milioane, din datele oferite de

Grupul Operativ al Trupelor Ruse din Transnistria a efectuat, marţi, noi exerciţii militare privind antrenarea în camuflarea deplasărilor de trupe şi tiruri cu lansatoare de rachete. În cadrul manevrelor au fost folosite lansatoare de

Un băieţel, în vârstă de 1 lună, din judeţul Bacău, a pierdut lupta cu COVID-19 în ultimele 24 de ore. Bebeluşul prezenta

„Will you remember our friends when Djokovic leaves in his private jet?” (O să vă mai amintiți de prietenii noștri atunci când Djokovici va pleca în avionul lui?) - pancartă a unui demonstrant în faţa Hotelului Park Era după ora două la

50.000 de cutii cu Mulnopiravir, prima pastilă pentru tratarea coronavirusului, au ajuns în spitalele din România. Adrian Marinescu, de la Institutul „Matei Balș” din București, susține că acest medicament nu trebuie considerat unul

Rusia a condamnat vehement decizia SUA de a trimite trupe suplimentare în Europa pentru a-și sprijini aliații din NATO, pe fondul îngrijorării generale în privința unei invazii ordonate de Kremlin în

Gabi Iancu (28 de ani) a semnat cu Farul Constanța. Atacantul se întoarce la echipa lui Gică Hagi, după un an. Fostul campion cu Viitorul se întoarce astfel în Liga 1, după ce în urmă cu un an se transfera în Rusia, la echipa Akhmat