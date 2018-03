Întârzieri şi anulări ale avioanelor din cauza ceţii dense 10.03.2018

Ceaţa densă înregistrată aseară a perturbat traficul aerian de pe Aeroportul Internaţional Chişinău. Au fost înregistrate întârzieri şi anulări ale curselor. Un avion de pe cursa Paris-Chişinău a fost nevoit să facă 13 cercuri deasupra



Ceaţa densă înregistrată aseară a perturbat traficul aerian de pe Aeroportul Internaţional Chişinău. Au fost înregistrate întârzieri şi anulări ale curselor. Un avion de pe cursa Paris-Chişinău a fost nevoit să facă 13 cercuri deasupra Moldovei, ca să aterizeze, transmite IPN.

