Întărirea încrederii în colegi, cel mai important beneficiu al unui teambuilding! 10.08.2022

10.08.2022 Întărirea încrederii în colegi, cel mai important beneficiu al unui teambuilding! În cei 2 ani în care socializarea a fost puternic afectată de pandemie și de restricțiile pe care aceasta le-a generat, colegialitatea și spiritul de echipă au avut de suferit în numeroase domenii economice. Îndeosebi lucrul de acasă a făcut



Întărirea încrederii în colegi, cel mai important beneficiu al unui teambuilding!

În cei 2 ani în care socializarea a fost puternic afectată de pandemie și de restricțiile pe care aceasta le-a generat, colegialitatea și spiritul de echipă au avut de suferit în numeroase domenii economice. Îndeosebi lucrul de acasă a făcut ca fiecare angajat să fie preocupat în principal de sarcinile proprii, lăsând pe al doilea plan interacțiunea cu colegii. ...

Întărirea încrederii în colegi, cel mai important beneficiu al unui teambuilding!

Stiri sportive - Stiri Gazeta Sporturilor

Stiri pe aceeasi tema:

Doliu în lumea sportului mondial! Unul dintre cei mai mari antrenori de baschet din istorie a murit la vârsta de 77 de ani, după ce s-a luptat ani întregi cu mai multe

În şase circumscripţii alegerile pentru Adunarea Populară a Găgăuziei nu au avut loc, din cauză că la urnele de vot s-a prezentat un număr mic de alegători, transmite IPN, cu referire la portalul de ştiri local

Președintele Franței, Emmanuel Macron, va discuta cu președintele SUA, Joe Biden, despre acordul submarinelor. Americanii vor să încheie cu Australia un acord economic în privinţa distribuirii de

Conservele au devenit anul trecut omniprezente în coşurile de

Simona Halep și Toni Iuruc au decis să își lege destinele pentru totdeauna, ieri, într-un eveniment găzduit la Constanța, orașul natal al

Co-preşedintele USR PLUS, Dacian Cioloş, a fost invitatul emisiunii OFF/On The Record, pe Aleph News. „Nu mai există şedinţe de coaliţie. Cu acest prim ministru, nu mai poate fi o coaliţie cu USR PLUS.

Orice femeie trebuie să dețină în garderobă câteva rochii de ocazie, cu ajutorul cărora să iasă în evidență la orice petrecere. Unei femei îi stă bine să fie complimentată și apreciată pentru look, iar asta se poate obține doar prin

Chris Rock este infectat cu noul coronavirus, deși actorul era vaccinat cu Johnson & Johnson Actorul a anunțat pe Twitter că a contractat virusul, în ciuda faptului că era vaccinat. ”Prieteni, tocmai am aflat că […] The post Chris Rock

Prinţesa Beatrice, nepoata reginei Elizabeth II a Marii Britanii, şi Edoardo Mapelli Mozzi au devenit părinţii unei fete, potrivit unui anunţ publicat luni pe conturile de socializare ale familiei

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a transmis că „în România Normală a lui Ioahnnis şi Cîţu, românii sunt iar pedepsiţi pentru ca liberalii să-şi rezolve războiul pentru putere”, iar carnetul de partid „a devenit mai tare decât

Niciun pat nu mai este liber la terapie intensivă în București pentru pacienții bolnavi de COVID-19. Conform datelor existente în aplicația alerte.ms, luni la ora 14.00, în România există 1.087 de paturi

Noul coronavirus a ucis mai mulți americani decât gripa spaniolă din 1918-1919 și devine astfel cea mai gravă pandemie din istoria recentă a Statelor Unite ale Americii, potrivit datelor publicate de Universitatea Johns Hopkins, relatează USA

Grupul de Comunicare Strategică va anunțat numărul de români care au decedat din cauza virusului SARS-CoV-2, de la începutul pandemiei până astăzi, 21 septembrie 2021, dar şi în ultimele 24 de ore. În intervalul 19.09.2021 […] The post

Când vine vorba de oferte și bonusuri, casinourile online se prezintă excelent. Aproape toți operatorii de casino de pe internet oferă diferite promoții atât clienților noi, cât și celor existenți. De

În dorința de a ne celebra puținii campioni exgerăm și plonjăm în ridicol cu o naturalețe de speriat Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj Napoca a anunțat că o nouă specie de insecte descoperită în județul

Câştigătoare la US Open, Emma Răducanu, nu va participa la turneul de la Chicago. Potrivit presei engleze, sportiva de 18 ani s-a retras de la turneul prevăzut în perioada 27 septembrie - 2

Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a anunțat, luni, că România a decis să se alăture celor 22 de state membre ale Uniunii Europene, reunite într-un consorţiu, pentru a ne asigura că drepturile românilor din străinătate sunt recunoscute şi

România trebuie să ajungă la o pondere de 50% a salariului minim în salariul mediu pe economie, pentru că acesta este obiectivul la care s-a înscris, ca stat membru al Uniunii Europene, în cadrul aşa-numitului model social

Umeno Sumiyama şi Koume Kodama, două japoneze în vârstă de 107 ani și 300 de zile, au intrat în Cartea Recordurilor, după ce au fost recunoscute oficial drept cei vârstnici gemeni din lume. Anteriorul record fusese stabilit tot de două surori

O româncă din Galaţi poate deveni miliardară: John Paulson, unul dintre cei mai cunoscuţi investitori de pe Wall Street, care a câştigat 20 mld. dolari şi care pariază acum că România pierde procesul