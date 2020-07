Insulte şi nervi la marginea terenului în Atalanta - Bologna » Cuvinte greu de reprodus, adresate de Mihajlovic omologului său 23.07.2020

Gian Piero Gasperini (62 de ani) a avut conflict aprins cu Sinisa Mihajlovic (51) în Atalanta - Bologna 1-0, fiind eliminat. „Vorbeşte cu ai tăi şi nu mă călca pe ouă. Să te f**!”, a răbufnit sârbul, provocat de antrenorul gazdelor. Atalanta îşi continuă parcursul nemaipomenit cu un succes scurt, 1-0 cu Bologna, dar şi-a pierdut antrenorul pentru duelul cu Milan. ...

Compania iHunt Technology Import Export din Ploieşti, un producător, importator şi furnizor de telefoane mobile şi alte gadgeturi hi-tech cu afaceri de 24,6 milioane lei în 2018, a intrat de astăzi la tranzacţionare printr-o listare tehnică pe

Un băiat de 13 ani era să se înece, marţi, într-o piscină din Târgu-Jiu. Copilul a fost scos din apă de patronul unităţii, fiind preluat de un elicopter SMURD, care îl va transporta la Craiova. „La o piscină, copilul era gata să se înece,

Elena Udrea s-a întors în România, din Costa Rica, luni dimineață, dar are ceva probleme. Unele dintre ele dezvăluite chiar de iubitul ei, Adrian Alexandrov. Alexandrov a precizat că fosta blondă de la Cotroceni se simte bine, se odihneşte, dar

Fratele lui Mihai Bendeac a trecut, cu brio, peste examenul de maturitate. Andrei a obținut note foarte mari, spre mândria familiei sale. La sfârșitul lunii mai, fratele lui Mihai Bendeac a avut cursul festiv, la sfârșitul liceului. Bineînțeles,

Oamenii de știință au descoperit un nou tip de celulă a creierului, care este unică pentru ființele umane. Această descoperire ne arată că încă nu știm multe despre cel mai avansat „sistem" de pe Pământ -

Încă un transport ilegal de porcine a fost confiscat în judeţul Ialomiţa, după ce proprietarul animalelor nu a putut prezenta documente justificate de provenineţă şi nici documente

Horoscop 4 iulie 2019. Citește previziunile pentru toate zodiile: Horoscop 4 iulie 2019 - Berbec: Poți obține rezultatele dorite în această zi, cu condiția să ai răbdare cu cei din familie și să ții cont de părerile lor care te pot surprinde.

Trecut pe linie moartă în PSD, după ce a intrat în dizgaţia noi conduceri Dăncilă-Teodorovici, Codrin Ştefănescu îi ironizează pe noi lideri după publicarea unui sondaj deloc favorabil. Citește mai

Ministrul Finanţelor Eugen Teodorovici a anunţat că discuţiile cu ministerele privind rectificarea bugetară vor fi încheiate miercuri, iar joi rezultatele îi vor fi prezentate premierului Viorica Dăncilă, pentru ca propunerea de rectificare să

În căutarea de noi surse de energie, Polonia intenţionează să construiască până la şase reactoare nucleare până în 2040 care să poată produce până la 6 GW de energie electrică până în 2045, a anunţat comisarul guvernamental pentru

We underline the danger to which the migrants were exposed while illegally crossing the Mexico-United States border, especially since in several of those cases the adults were accompanied by very young minors (1, 2, 5, or 6-years-old)Prosecutors from the

Update: Sursele Antena 3 spun că CSM a respins cererea de suspendare a procurorului Maria Pițurcă. ”Faptele nu sunt de natură a afecta prestigiul Justiției. E un caz particular” a considerat secția

Ozana Barabancea a afișat o siluetă de invidiat într-o fotografie foarte îndrăzneață pe care a publicat-o pe rețelele de socializare, semn că se simte foarte frumoasă și puternică. Vedeta a slăbit foarte mult, iar acum se mândrește cu

Elevii din clasele a VI-a și a IX-a ar putea studia pe viitor o nouă materie obligatorie, „Educație și cultură media”, potrivit unui proiect legislativ. Iniţiativa, care a trecut deja de Senat, a fost

Premierul Dăncilă a spus că sunt bani pentru aplicarea noii legi a pensiilor, cu impact de 8,4 mld. lei în economia românească în

Vorbind la Conferinţa de Securitate de la München din 2019, fostul vicepreşedinte Joe Biden a transmis un mesaj liniştitor pentru politicienii, diplomaţii şi liderii militari europeni îngrijoraţi de dezangajarea americanilor din Europa: Ne vom

Jucătoarea americană de tenis Serena Williams, locul 10 WTA şi favorită nr. 11, va fi adversara Simonei Halep în finala turneului de la Wimbledon, al treilea de Mare Şlem al anului, după ce a trecut, joi,

Un indian din orașul Lucknow, care a fost declarat mort, s-a trezit chiar înainte de ceremonia funerară. Potrivit Hindustan Times, Mohammad Furquan, în vârstă de 20 de ani, a ajuns la un spital privat în data de 21 iunie, după ce a suferit un

Amazon este disponibil si in Romania prin intermediul site-urilor sale de pe care se poate comanda cu ajutorul unui simplu card. Transportul dureaza putin mai mult, insa produsele sunt unice si de cele mai multe ori nu se gasesc la noi in tara.

Antoine Griezmann, 28 de ani, va semna pe cinci ani cu FC Barcelona, care i-a achitat 120 de milioane de euro lui Atlético Madrid. După furtună, Antoine Griezmann poate zâmbi. I se împlinește visul. La 28 de ani, va juca la Barcelona! Ceea ce se