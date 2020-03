Institutul Naţional de Statistică se retrage din programul de testare pentru COVID-19 efectuat în Capitală 30.03.2020

Institutul Naţional de Statistică (INS), care trebuia să realizeze eşantionul de 10.500 de persoane pentru testarea din Bucureşti, s-a retras din proiect.

