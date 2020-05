INSP, informare de presă: ”Încă 6 persoane au fost ucise de COVID-19 în România”. Numărul deceselor înregistrate a ajuns la 717 01.05.2020

01.05.2020 INSP, informare de presă: ”Încă 6 persoane au fost ucise de COVID-19 în România”. Numărul deceselor înregistrate a ajuns la 717 Institutul Național de Sănătate Publică anunță, într-o informare de presă, că încă 6 persoane au murit din cauza noului coronavirus în România, bilanțul negru ajungând la 717 decese. Au existat și comorbidități în cele 6 cazuri



Institutul Național de Sănătate Publică anunță, într-o informare de presă, că încă 6 persoane au murit din cauza noului coronavirus în România, bilanțul negru ajungând la 717 decese. Au existat și comorbidități în cele 6 cazuri înregistrate, mai anunță reprezentanții INSP. Este vorba despre patru bărbați și două femei cu vârste cuprinse între 48 și […]

