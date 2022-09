INSP: Cinci persoane infectate cu virusul West Nile în ultima săptămână 23.09.2022

23.09.2022 INSP: Cinci persoane infectate cu virusul West Nile în ultima săptămână Un număr de 5 persoane s-au infectat cu virusul West Nile în ultima săptămână în România, numărul total ajungând la 42, a informat, joi, Institutul Naţional de Sănătate



INSP: Cinci persoane infectate cu virusul West Nile în ultima săptămână

Un număr de 5 persoane s-au infectat cu virusul West Nile în ultima săptămână în România, numărul total ajungând la 42, a informat, joi, Institutul Naţional de Sănătate Publică.

INSP: Cinci persoane infectate cu virusul West Nile în ultima săptămână

Stiri Jurnalul National

Stiri pe aceeasi tema:

În urma unui Dinamo-Rapid, scor 1-1, joc mediocru salvat de două goluri superbe, marcate de Torje și Carnat. Pe de o parte, cine a apucat să vadă fotbalul românesc acum cincizeci de ani, acum patruzeci, acum treizeci, acum douăzeci (ba chiar și

Troia Premium Construct, o firmă de construcţii din Bucureşti, deţinută de doi antreprenori români, derulează investiţii în utilaje noi, deşi contextul de piaţă este unul dificil, după cum spun reprezentanţii

Compania Moderna a anunţat luni, 25 octombrie, că vaccinul său anti-COVID a generat un răspuns imunitar puternic şi că a fost în general bine tolerat la copiii cu vârste cuprinse între şase şi 11 ani, iar în curând va transmite datele

Comisia Europeană a anunţat luni un portofoliu de 10 mijloace terapeutice potenţial eficace împotriva COVID-19, alcătuit pe baza unor avize ştiinţifice independente, care au şanse mari să fie autorizate şi, prin urmare, să fie disponibile

Circa 70% dintre şoferii români s-au prezentat cu întârziere cu maşinile la service ca urmare a carantinei impuse la nivel naţional, arată rezultatele unui sondaj publicat, luni, de către

Liverpool a umilit-o pe Manchester United, scor 5-0, în derby-ul etapei #9 din Premier League. Ole Gunnar Solskjaer (48 de ani), antrenorul „diavolilor”, nu mai e dorit de vestiar, iar favorit să-l înlocuiască este italianul Antonio Conte

Preşedintele Klaus Iohannis a semnat decretul privind eliberarea lui Leonard Orban, fratele lui Ludovic Orban, din funcţia de consilier prezidenţial, la cerere, urmând a se pensiona, informează Administraţia

Aflată la Cluj-Napoca, acolo unde urmează să debuteze la Transylvania Open, Simona Halep a luat decizia de a mai participa în acest an la un turneu, este vorba despre Upper Austria Ladies Linz, din Austria, care se va disputa între 6 și 12

Valeriu Gheorghiţă a explicat marţi, într-o conferinţă de presă, că prelungirea termenului de valabilitate al vaccinului Pfizer s-a făcut în urma studiilor de stabilitate, fiind o decizie la nivel global şi nu doar pentru România sau pentru

Cazul a fost făcut public luni, pe Facebook, de către preotul Valeriu Iulian Roșcan, paroh al bisericii din satul Dragosloveni, județul Vrancea, care este chiar nașul bărbatului mort de COVID, potrivit Hotnews. „Acest virus nenorocit mi-a

IPJ Olt a afişat marţi, 26 octombrie 2021, rezultatele în urma susţinerii probei scrise a concursului organizat pentru ocuparea, cu recrutare din sursă externă, a şase posturi de ajutor de şef de

Florin Cîţu şi Nicolae Ciucă se văd la această oră cu Marcel Ciolacu şi o parte din conducerea PSD la Vila Lac pentru a discuta despre viitorul guvernării, susţin surse politice pentru

Pompele de căldură câştigă tot mai mult teren în detrimentul solu­ţii­lor clasice precum centrala termică pe gaz sau cazanele cu combustibil solid precum cele pe peleţi sau

Colosseum Mall va inaugura în primăvara anului extinderea cen­trului comercial, aceasta fiind şi prima inaugurare pe acest domeniu din ultimii cinci

Emma Răducanu (18 ani, 23 WTA) a învins-o pe Polona Hercog (30 de ani, 123 WTA, scor 4-6, 7-5, 6-1, în primul tur de la Transylvania Open. Este prima victorie din carieră pe tabloul principal al unui turneu WTA standard. Emma Răducanu și-a

Astăzi, vremea va fi relativ rece, cu temperaturi maxime ce se vor situa între 9 şi 16

Daca detii o afacere, probabil cea mai mare parte din zi o petreci la birou. Stiai insa faptul ca modul in care arata o astfel de incapere iti reduce sau creste productivitatea? In situatia in care detii un numar mare

Onix Asigurări este liderul seg­mentului asigurărilor de garanţii la finalul primului semestru (S1) din 2021, înregistrând o scădere uşoară de 3,4%, faţă de perioada similară a anu­lui trecut, până la un volum al pri­me­lor subscrise de

Reprezentanţii CNCAV au anunţat faptul că aproape 151.000 de persoane s-au vaccinat în ultimele 24 de ore. Dintre aceştia, peste 111.000 au făcut prima doză. Astfel, din cele 150.935 de persoane vaccinate în ultimele 24 […] The post

Toate paturile de Terapie Intensivă pentru bolnavii de COVID-19 sunt ocupate, miercuri, după ce ieri a fost anunțat un pat liber, transmite Grupul de Comunicare Strategică. Conform datelor existente