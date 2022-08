Inna, cerută în căsătorie? Deliric a făcut anunţul neaşteptat 18.08.2022

18.08.2022 Inna, cerută în căsătorie? Deliric a făcut anunţul neaşteptat Inna se poate considera o femeie norocoasă. Bruneta are un succes răsunător pe plan profesional, fiind una dintre cele mai apreciate artiste la nivel internațional. Şi pe plan sentimental, vedeta are parte de toată atenţia […] The post Inna,



Inna, cerută în căsătorie? Deliric a făcut anunţul neaşteptat

Inna se poate considera o femeie norocoasă. Bruneta are un succes răsunător pe plan profesional, fiind una dintre cele mai apreciate artiste la nivel internațional. Şi pe plan sentimental, vedeta are parte de toată atenţia […] The post Inna, cerută în căsătorie? Deliric a făcut anunţul neaşteptat appeared first on Cancan.

Inna, cerută în căsătorie? Deliric a făcut anunţul neaşteptat

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Real Madrid îi reproșează arbitrului Gil Manzano că i-a refuzat o lovitură de pedeapsă la duelul Nacho - Albiol. Al doilea pas greșit al lui Real în LaLiga. După 3-3 în deplasare cu Levante, 0-0 cu Villarreal acasă. E tot pe locul 1, dar

Integratorul de soluţii IT&C Datanet Systems, cu afaceri de 26 mil. euro anul trecut, care face parte din grupul slovac Soitron, a achiziţionat pachetul majoritar de acşiuni al firmei Red Dot, din Cluj-Napoca, un fur­ni­zor de servicii şi soluţii

Astăzi, vremea va fi predominant frumoasă şi va continua să se încălzească uşor. Cerul va fi variabil, cu înnorări în nord-est şi în zona Carpaţilor Orientali, dar condiţiile de ploaie slabă, trecătoare, vor fi

Probabil că dacă lui Guardiola i s-ar propune acum să renunțe la victoria de sâmbătă de pe "Stamford Bridge" ca s-o primească în schimb pe cea de la Porto, din mai, ar accepta în următoarea secundă. Dar asta nu se poate, fotbalul nu e film,

Un incendiu s-a produs, sâmbătă, la Spitalul Obregia, din

Premiul Vaclav Havel, decernat de Consiliul Europei în semn de omagiu pentru drepturile omului, a fost acordat în acest an opozantei belaruse Maria Kolesnikova, o reprezentantă de prim-plan a mişcării de contestare a regimului Lukaşenko condamnată

Secretarul general este Dan Vîlceanu, iar prim-vicepreședinți sunt Rareș Bogdan, Iulian Dumitrescu, Gheorghe Flutur și Lucian Bode. Biroul Executiv al PNL: Președinte: Florin Cîțu Secretar General

17.986 de persoane au fost vaccinate împotriva coronavirusului, la nivel național, în ultimele 24 de ore, potrivit datelor anunțate luni, 27 septembrie, de Comitetul Național pentru Coordonarea Activităților privind Vaccinarea anti-COVID (CNCAV).

Execuţia bugetului general consolidate, în primele opt luni ale anului, s-a încheiat cu un deficit de 39,36 mld lei (3,35% din PIB) în scădere, faţă de deficitul de 54,77 mld lei (5,19% din PIB), înregistrat la aceeaşi perioadă a anului 2020,

Vine iarna nemulţumirii în Marea Britanie. Este criză de şoferi, e criză de alimente şi e criză de energie. Ar putea urma şi o criză a

Datele de la Autoritatea Naţională de Reglemen­tare în domeniul Energiei (ANRE) arată că după primul semestru al anului jumătate din consumul casnic de energie electrică a fost realizat pe segmentul concurenţial al pieţei, adică de

Municipiul Bucureşti se află marţi, pe primul loc în topul negativ al judeţelor cu cele mai multe cazuri noi de infectări cu noul coronavirus. Judeţul Timiş ocupă locul II, iar pe locul al III-lea se află Iaşi. Capitala şi 13 judeţe sunt în

Campioana are un start de sezon senzațional, 27 de puncte în primele 10 etape, nivel pe care nu l-a mai atins nimeni începând din 2007 # Ultima echipa peste actuala CFR a fost Dinamo, care avea punctaj maxim în 2006, cu Rednic antrenor. CFR a

Se ştie, copiii adoră să stea afară cât e ziua de lungă. Să se joace, să respire aer curat şi să simtă căldura soarelui pe piele. Însă lucrurile nu stau la fel şi în cazul acestei fetiţe. Savannah Fulkerson avea doar 4 ani când

CFR Cluj și Randers se întâlnesc în grupele Conference

Ludovic Orban, preşedintele Camerei Deputaţilor, a precizat, marţi, că Guvernul Cîţu "a câştigat o singură zi", pentru că moţiunea de cenzură iniţiată de PSD se va vota marţea viitoare, la doar o

Sorin Cîmpeanu, ministrul Educaţiei a anuntat că după „regulile” din prezent, dacă vineri rata de infectare cu noul coronavirus este de peste şase la mie, începând de luni şcolile vor

Pentru acoperirea deficitului de şoferi de camion, autorităţile de la Londra au anunţat, sâmbătă, că un număr de 5.000 de şoferi de camion de mare tonaj vor putea veni în Marea Britanie pe baza unor vize temporare, valabile pe o perioadă de

Joi, 30 septembrie, la ora 18.15, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Numerele câștigătoare vor fi afișate mai jos. Loto 6 din 49: Loto 5 din 40: Joker: Noroc Plus: SuperNoroc: Noroc: Rezultate Loto 6/49

Sesizarea DNA pe proiectul pe fonduri europene care a avut ca beneficiară firma S.C. Grupul de Consultanţă pentru Dezvoltare DCG SRL care i-a aparţinut lui Dan Barna a fost trimisă la DNA pe 20