Înmormântare cu ritual de nuntă pentru Radu, tânărul mort în Lefkada. Iubita bărbatului de 25 de ani îl conduce astăzi pe ultimul drum 17.07.2022

17.07.2022 Înmormântare cu ritual de nuntă pentru Radu, tânărul mort în Lefkada. Iubita bărbatului de 25 de ani îl conduce astăzi pe ultimul drum Durere fără margini în Dolj, unde familia lui Radu își înmormântează duminica aceasta singurul copil. Tânărul de 25 de ani a pierit în Lefkada, în timp ce era în vacanță cu prietenii săi. Ceremonia sa […] The post Înmormântare cu



Înmormântare cu ritual de nuntă pentru Radu, tânărul mort în Lefkada. Iubita bărbatului de 25 de ani îl conduce astăzi pe ultimul drum

Durere fără margini în Dolj, unde familia lui Radu își înmormântează duminica aceasta singurul copil. Tânărul de 25 de ani a pierit în Lefkada, în timp ce era în vacanță cu prietenii săi. Ceremonia sa […] The post Înmormântare cu ritual de nuntă pentru Radu, tânărul mort în Lefkada. Iubita bărbatului de 25 de ani îl conduce astăzi pe ultimul drum appeared first on Cancan.

Înmormântare cu ritual de nuntă pentru Radu, tânărul mort în Lefkada. Iubita bărbatului de 25 de ani îl conduce astăzi pe ultimul drum

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

O singură zi ne mai desparte de primul spectacol din FEST-FDR 2021, eveniment organizat de Teatrul Național din Timișoara cu sprijinul Primăriei și al Casei de Cultură a Municipiului, acțiune co-finanțată

Emilia Ghinescu, în vârstă de 42 de ani, și-a dedicat întreaga viață scenei, dar, acum, se gândește foarte serios să îmbrățișeze și o altă meserie. Nu renunță la cariera muzicală, spre nemulțumirea celor care-și frecau […] The

Când scriu rândurile de față, tămbălăul de la Cluj s-a încheiat. Încă de sâmbătă noapte, Șumudică a ajuns la București, iar CFR negociază cu Dan Petrescu preluarea echipei. Cu alte cuvinte, Neluțu Varga și-a încordat mușchii și nu

LIVE Realitateadebucuresti.net. Invitat: Emilian

Biletul Zilei de astăzi conține trei selecții cu ajutorul cărora vom încerca să ne dublăm investiția. Vom miza 100% pe partide programate în cadrul turneului US Open. Vrei să ai zi de zi ponturi gratuite […] The post Biletul Zilei: Simona

Secretarul de stat în MAI Raed Arafat confirmă faptul că varianta Delta a COVID-19 are un efect mult mai mare asupra copiilor, drept pentru care ar trebui ca în valul 4 să ne așteptăm la o creștere a infectărilor în rândul acestora. Având în

Patronul FCSB a asistat, duminică seară, la un veritabil „măcel“, la Cluj, unde echipa sa a fost surclasată de campioana României, scor

Pompierii din cadrul Detașamentului Giurgiu au intervenit, în această după-amiază, în zona Tineretului din Giurgiu, în cazul unui incendiu izbucnit la un apartament, eveniment cauzat de o cratiță uitată în cuptorul aragazului, relatează

În Suceava și împrejurimi sunt multe locuri frumoase de vizitat, obiective turistice încărcate de istorie și înconjurate de peisaje de vis. Descoperă cele mai apreciate atracții turistice și locuri de vizitat în Suceava și împrejurimi:

Preşedintele PNL Ludovic Orban a declarat la finalul şedinţei de Coaliţie că liderii nu au reuşit încă să ajungă la un consens privind desfiinţarea Secţiei Speciale de anchetare a magistraţilor. El a precizat că a rămas ca ministrul

Misiunea de amploare a pompierilor tulceni, care au fost solicitați să intervină pentru cputarea unei persoane dispărute în apele Dunării. Este vorba despre un bărbat de 54 de ani care a intrat în apă să facă o baie și nu a mai

Liviu Dragnea este pasibil în fața unui nou dosar penal? Pentru ce este anchetat fostul lider politic. În urmă cu două luni, acesta a fost eliberat din spatele gratiilor. A stat în penitenciar timp de […] The post Liviu Dragnea, vizat

Guvernul va compensa facturile la electricitate pentru românii cu venituri medii sau consum mediu, începând cu 1 noiembrie, a transmis ministrul Energiei, Virgil Popescu, marţi, la finalul întâlnirii cu premierul Florin Cîţu şi reprezentanţi ai

Cele mai mari proiecte de investiţii pentru acest an al Strauss România, pro­du­cătorul brandului de cafea Doncafé de­ţinut de acţionari din Olanda, sunt în ener­gie regenerabilă, noi branduri inova­tive, auto­matizare şi digitazilare,

12.106 de persoane au fost vaccinate în ultimele 24 de ore, iar 8.719 dintre acestea au primit prima doză de ser, a anunţat, marţi, Comitetul Naţional de Coordonare a Activităţilor privind Vaccinarea împotriva COVID-19

Start-up-ul Planable, cu birouri în Bucureşti şi Chişinău, care a dezvoltat o platformă de colaborare pentru echipele de social media, a lansat noi funcţionalităţi speciale de editare a imaginilor, pentru a ajuta experţii în marketing să

Şcoala privată British School of Bucharest începe noul an şcolar cu 650 de elevi din peste 50 de naţionalităţi cu vârste între 2 şi 18 ani, după cum afirmă Ioana Pasca, head of marketing and events în cadrul unităţii private de

Povestea tezaurului românesc din Rusia rămâne un capitol deschis din istorie, după 100 de ani de aventuri politice. Depinde doar de statul român, așa cum susține și guvernatorul Băncii Naționale a României, să afirme mereu dreptul nostru, ca

Premierul Florin Cîtu a vrut să introducă pe ordinea de zi a şedinţei Guvernului proiectul de lege pentru Programul de Investiţii „Anghel Saligny”, iniţiativă care nu este agreată de USR-PLUS. De altfel, formaţiunea condusă de Dan Barna

Amin ul Haq, vechiul tovarăş al lui Osama bin Laden, a reapărut în public. Teroristul a devenit responsabil de însoţirea apropiată a fondatorului Al Qaeda. În 2007, ar fi fost rănit în luptă, iar în