Înmatriculările de autoturisme noi, creştere de 26% în primele şapte luni ale anului. Dacia, plus 35%, Renault, plus 76%, Skoda, plus 13,5% 21.08.2019

Înmatriculările de autoturisme noi au crescut în primele şapte luni ale acestui an cu 25,9% faţă de perioada similară a anului trecut, potrivit datelor Asociaţiei Constructorilor de Automobile din România (ACAROM) şi Direcţiei Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV), la un total de 94.826 de unităţi.

Sectorul rezidenţial are ca motor creditarea bancară şi dacă aici vor apărea nişte probleme, şi e posibil cu OUG 114 să apară, vor exista probleme mai

BuildGreen, liderul pieţei locale de consultanţă în domeniul proiectării, dezvoltării şi certificării clădirilor sustenabile din România, şi-a unit forţele cu green gain, unul dintre cei mai mari consultanţi BREEAM din Republica Cehă,

HC Dobrogea Sud Constanța o va întâlni sâmbătă, de la ora 18:00 (direct Digi 3), pe echipa daneză Tvis Holstebro, în etapa cu numărul 5 din grupele Cupei EHF. Românii au neapărat nevoie de un succes pentru a mai spera

De la nașu' pentru finu', de la tată pentru fiu, de la președinte pentru cei care nu se supun! Ce se întâmplă la Federația Română de Handbal, acolo unde șeful Alexandru Dedu face regulile după bunul plac. Oamenii de

Ozzy Osbourne spune că dacă nu ar fi avut-o alături pe soția sa, Sharon, ar fi murit de mult din cauza stilului de viață pe care l-ar fi dus, a alcoolului și a drogurilor. Într-un interviu acordat revistei Metal Hammer, Ozzy Osbourn a vorbit

Un bărbat din Poienari, județul Neamț, a fost declarat dispărut de familie în urmă cu trei zile. O femeie s-a dus azi să scoată apă dintr-o fântână și a realizat că acolo era corpul unui om. Pompierii nemțeni au fost chemați pentru a

Mirela Baniaș, cunoscută telespectatorilor de la show-ul de televiziune Insula Iubirii, s-a afișat blondă în fața prietenilor săi din mediul online. Transformarea este spectaculoasă. Pe contul său de socializare, Mirela Baniaș a postat o

Secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, a spus că este posibil ca președintele Donald Trump să fie trimis de Dumnezeu pentru a salva poporul evreu de iranieni. Citește mai

Năutul este o plantă alimentară anuală, originară din Asia, cu tulpină înaltă cu 26 – 60 cm, cu frunze compuse din 4 – 6 perechi de foliole laterale și una terminală, cu flori liliachii sau albe, ale cărei semințe

O femeie în vârstă de 80 de ani a murit în stația STB de la Universitate. Aceasta s-a împiedicat de stâlpii montați de Primăria Capitalei și a fost călcată de un troleibuz. Polițiștii fac cercetări în acest

Un şofer al Regiei Autonome de Transport în Comun (RATC) Constanţa a fost agresat, vineri seara, de mai mulţi tineri, iar în urma loviturilor el şi-a pierdut cunoştinţa şi a fost transportat de urgenţă la

Andreea Bălan (34 de ani) a suferit a doua intervenţie chirurgicală după complicaţiile apărute în urma operaţiei de cezariană. Cântăreaţa a publicat o imagine de pe patul de spital şi a precizat că operaţia a decurs bine, însă durerile

Un incendiu a izbucnit vineri seara într-unul dicele mai populare restaurante din Râmnicu Vâlcea, situat chiar în centrul oraşului, extrem de aproape de mai multe blocuri. 60 de persoane au fost

Secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU), Antonio Guterres, a făcut apel vineri, într-un comunicat, la multiplicarea donaţiilor din partea comunităţii internaţionale în sprijinul miilor

România va miza, în următoarea perioadă de programare, pe investiţii în noi modele de business, pe dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii, precum şi pe sprijinirea eficienţei energetice, a

Hotărârea de condamnare nu se poate întemeia în măsură determinantă pe declaraţiile investigatorului, ale colaboratorilor ori ale martorilor protejaţi, se prevede într-un proiect de act normativ

Unsprezece militari au fost condamnaţi la pedepse între trei şi 10 ani pentru moartea unui fotoreporter şi tentativă de omor în cazul unei studente, care au fost incendiaţi în cursul unei manifestaţii în

Fundașul francez Raphael Varane (25 de ani) le-ar fi transmis coechipierilor că va pleca de la Real Madrid la finalul sezonului. Zvonurile în privința despărțirii de campionul mondial au devenit serioase. După ce L'Equipe a anunțat

Cosmin Contra admite că un punct împotriva Suediei ar fi un rezultat optim pentru startul campaniei către Euro 2020. Și așteaptă de la echipă un consum de energie crescut pentru a contracara atuurile fizice ale nordicilor. Reporterul GSP.ro

Un concurent costumat ca Iron Man a apărut pe scena de la show-ul Românii au talent, vineri seara. Sub mască se ascundea un polițist. Concurentul de la Românii au talent, de la Pro TV, a dansat îmbrăcat într-un costum în stilul Iron Man. "Nu