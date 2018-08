INHGA: Debitele râurilor, peste media multianuală în august, Dunărea scade 05.08.2018

Debitele râurilor din ţară se vor situa în luna august la valori peste mediile multianuale lunare, iar în septembrie vor fi între 80% şi 100%, în timp ce în luna octombrie regimul hidrologic va consemna valori între 50 şi 80% şi debitul Dunării va fi între 2.200 şi 4.000 de metri cubi/secundă (mc/s), conform prognozei emise de Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) pentru următoarele trei luni.

