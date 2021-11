Infractor cu pensie specială: un poliţist şpăgar din PCTF Borş a scăpat cu o pedeapsă cu suspendare şi o amendă 24.11.2021

24.11.2021 Infractor cu pensie specială: un poliţist şpăgar din PCTF Borş a scăpat cu o pedeapsă cu suspendare şi o amendă Un poliţist de frontieră din PCTF Borş, înregistrat luând mită de 500 lei de la un şofer care se întorcea în ţară şi condamnat iniţial la patru ani de detenţie, a scăpat, în final, basma curată, ba chiar a reuşit să iasă din sistem cu



Un poliţist de frontieră din PCTF Borş, înregistrat luând mită de 500 lei de la un şofer care se întorcea în ţară şi condamnat iniţial la patru ani de detenţie, a scăpat, în final, basma curată, ba chiar a reuşit să iasă din sistem cu pensie specială la doar 48 ani

