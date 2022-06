Inflaţia din Spania urcă la un maxim record de 10% în iunie 30.06.2022

30.06.2022 Inflaţia din Spania urcă la un maxim record de 10% în iunie Inflaţia din Spania a atins în mod neaşteptat un nivel record în iunie, sfidând eforturile guvernului ţării de a o aduce sub control şi semnalând o intensificare a presiunilor asupra BCE în sensul majorării dobânzilor, notează



Inflaţia din Spania urcă la un maxim record de 10% în iunie

Inflaţia din Spania a atins în mod neaşteptat un nivel record în iunie, sfidând eforturile guvernului ţării de a o aduce sub control şi semnalând o intensificare a presiunilor asupra BCE în sensul majorării dobânzilor, notează Bloomberg.

Inflaţia din Spania urcă la un maxim record de 10% în iunie

