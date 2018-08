Inflaţia a scăzut în iulie la 4,56%. Faţă de începutul anului, cel mai mult s-au scumpit biletele de avion, gazele, legumele, fructele, citricele şi combustibilul 13.08.2018

13.08.2018 Inflaţia a scăzut în iulie la 4,56%. Faţă de începutul anului, cel mai mult s-au scumpit biletele de avion, gazele, legumele, fructele, citricele şi combustibilul ♦ Rata anuală a inflaţiei, un indicator care arată cu ce procent s-au scumpit produsele şi serviciile folosite de populaţie pe parcursul unui an, a scăzut la 4,6% în iulie 2018 faţă de 5,4% în urmă cu o lună, în iunie 2018, potrivit



Inflaţia a scăzut în iulie la 4,56%. Faţă de începutul anului, cel mai mult s-au scumpit biletele de avion, gazele, legumele, fructele, citricele şi combustibilul

♦ Rata anuală a inflaţiei, un indicator care arată cu ce procent s-au scumpit produsele şi serviciile folosite de populaţie pe parcursul unui an, a scăzut la 4,6% în iulie 2018 faţă de 5,4% în urmă cu o lună, în iunie 2018, potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică (INS) ♦ În urmă cu un an, în iulie 2017, rata anuală a inflaţiei era de doar 1,4 %, potrivit sursei citate.

Inflaţia a scăzut în iulie la 4,56%. Faţă de începutul anului, cel mai mult s-au scumpit biletele de avion, gazele, legumele, fructele, citricele şi combustibilul

Stiri economie - Stiri Ziarul Financiar

Stiri pe aceeasi tema:

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, susţine că abuzul în serviciu nu este incriminat în mod distinct în Codul penal din Germania, dar calitatea de funcţionar public sau european apare ca element de agravare în cazul mai multor

Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Meleşcanu, a declarat sâmbătă că este prioritar să se verifice dacă într-adevăr cetăţeanul român a fost răpit în Libia şi apoi, care dintre grupări îl au "în

Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a declarat sâmbătă, la Zalău, că speră ca până la sfârşitul anului 2019 să înceapă construcţia a cel puţin două dintre cele trei spitale regionale - Iaşi, Cluj,

Viitorul a atins borne importante în partida câştigată în deplasare cu Racing Union, scor 2-0 în prima manşă din turul 1 al Europa League. La doar 16 ani şi 1 lună, Alexi Pitu, nepotul fostului fotbalist Adrian Pitu, a

Darren Cahill a urmărit cu atenție înfruntarea dintre Rafael Nadal (32 de ani, 1 ATP) și Novak Djokovic (31 de ani, 21 ATP), încheiată cu victoria sârbului, scor 6-4, 3-6, 7-6, 3-6, 10-8.

Harry Kane (25 de ani) va fi cel mai probabil golgeterul turneului final. În ciuda înfrângerii din finala mică, 0-2 contra Belgiei, căpitanul Angliei e mândru de colegii lui. "Am făcut tot ce am putut astăzi, am pus

Belgia este medaliata cu bronz la Campionatul Mondial din Rusia 2018, după ce a învins Anglia cu 2-0, în finala mică. Belgienii s-au jucat cu titrata echipă a Angliei, pe care au dominat-o din toate punctele de vedete. De altfel, pe lângă cele

Un piton ajuns în casa unei familii din Australia a înghițit o jucărie de pluș și a avut nevoie de intervenția veterinarilor pentru a fi salvat. Citește mai

Poliţiştii din Capitală au reuşit să-l prindă pe bărbatul de 39 de ani, suspectat că nu a oprit la semnalele poliţiştilor şi a lovit cinci autoturisme, rănind uşor două persoane. El este acuzat de patru infracţiuni, fiind audiat la sediul

Echipa Belgiei a încheiat pe locul 3 Cupa Mondială de fotbal 2018, după ce a învins cu 2-0 (1-0) Anglia în finala mică, disputată sâmbătă la Sankt Petersburg. Belgia, o echipă mai talentată, a meritat

Campioana CFR Cluj și-a respectat statutul de favorită și a învins-o cu 1-0 pe U Craiova, chiar la ea acasă, în Supercupa României. Unicul gol la debutul lui Edward Iordănescu pe banca ardelenilor a fost reușit de Culio, în

CFR Cluj a învins-o pe U Craiova, 1-0, și a cucerit Supercupa României. Prima repriză a disputei din Supercupă dintre CFR Cluj și U Craiova a fost una extrem de tensionată, fotbaliștii celor două echipe fiind foarte nervoși. Cel

Tudorel Toader, ministrul Justiției, a răspuns Ambasadei Germaniei și a precizat că abuzul în serviciu nu este incriminat în mod distinct în Codul penal din Germania. Citește mai

Întâlnire la nivel înalt a președintelui Republicii Moldova, Igor Dodon, cu președintele Rusiei, Vladimir Putin. Liderul de la Kremlin l-a primit pe Dodon la Moscova. Citește mai

Alexandra Lăncrăjan, procuroarea DNA care instrumentează dosarul în care Liviu Dragnea și conducerea firmei Tel Drum sunt acuzați de constituirea unui grup infracțional organizat, a reacționat, în această noapte, după ce

Termenul medical de crampe abdominale este nonspecific (poate implica diverse simptome sau senzații) și se referă la durere însoţită de senzaţia că stomacul se strânge. Prin „durere de burtă” sau „crampe abdominale” se înțelege durere

În timp ce unii folosesc carne proaspătă, pe care o macină, o condimentează, alţii se folosesc de palinele congelate care se găsesc în comerţ la câţiva

Experienţele angajaţilor la companiile multinaţionale au devenit o sursă de inspiraţie pentru iubitorii de bancuri. Vă prezentăm o selecţie cu bancurile ce îi au pe corporatişti în

Boemul scriitor a fost unul dintre răsfăţaţii criticilor literari din perioada interbelică, iar celebru l-a făcut şi pasiunea sa de gurmand şi iubitor de

Săptămâna viitoare se va consemna un moment istoric în tenisul feminin, o sportivă din ţara vecină urmând a deveni prima jucătoare din Ungaria ajunsă lider