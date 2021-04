Industria HoReCa are nevoie de măsuri de relansare pe termen lung 27.04.2021

27.04.2021 Industria HoReCa are nevoie de măsuri de relansare pe termen lung Industria HoReCa are nevoie de măsuri de relansare după un an de pandemie, mai ales că acest sector poate deveni un motor al creșterii economice, arată o analiză realizată de Camelia Malahov, director



Industria HoReCa are nevoie de măsuri de relansare pe termen lung

Industria HoReCa are nevoie de măsuri de relansare după un an de pandemie, mai ales că acest sector poate deveni un motor al creșterii economice, arată o analiză realizată de Camelia Malahov, director Taxe...

Industria HoReCa are nevoie de măsuri de relansare pe termen lung

Stiri Jurnalul National

Stiri pe aceeasi tema:

Start-up-ul local Frisbo, specializat în furnizarea de servicii logistice pentru magazinele online, mizează anul acesta pe dublarea portofoliului de clienţi la circa 160 de magazine online, precum şi pe atingerea unei cifre de afaceri de peste un

Prima repriză din partida Union Berlin - Bayern Munchen, scor 0-2, a produs și două gafe de calibru, mai puțin obișnuite pentru un campionat de top precum Bundesliga. Vezi AICI clasamentul din Bundesliga 1. Thomas Muller „i-a scos mingea din

Opt firme farmaceutice din lume testează pe oameni în acest moment o rețetă proprie de vaccin COVID-19, astfel că rezultatele ar putea să apară după finalizarea testelor. Fruntași sunt chinezii, care au în plan încheierea testelor în

FIFA 20. Bundesliga este la modă acum, după ce este prima competiție fotbalistică revenită după o pauză de peste 2 luni. Iar cardurile lansate de EA în cadrul Echipei Sezonului sunt printre cele mai bune din joc. Ultima adiție este Robin

Florin Roman, liderul deputaţilor PNL, a cerut dezinfectarea microfonului după ce liderul PSD Marcel Ciolacu a vorbit fără

Zona mall-ului începe să prindă contur. Reţelele de apă şi canalizare de la UM Gară au fost realizate de Consiliul Judeţean, iar sistemul de iluminat public urmează a fi pus în funcţiune în scurt

Directorul Direcției Exploatare Infrastructură Rutieră din cadrul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Florea Dascălu a petrecut cu lăutari, duminică, într-o vilă selectă, alături de drumari, oameni de afaceri

Vara se apropie cu pași grăbiți și, deși, pericolul de infectare cu COVID-19 a rămas destul de mare, mulți dintre români se gândesc la zilele de relaxare de la malul Mării Negre. Nelu Tătaru a vorbit într-un interviu despre data la care sunt

China încă se confruntă cu „marea provocare” a unui potenţial al doilea val de infecţii cu COVID-19, deoarece nu s-a înregistrat o imunizare de grup în rândul comunităţii, a avertizat unul

Bayer Leverkusen s-a impus categoric pe terenul lui Werder Bremen, scor 4-1, în ultimul meci al etapei 26 din Bundesliga. Echipa antrenată de Peter Bosz a reușit să câștige ambele reprize ale partidei, după ce la pauză scorul era de 2-1. Golurile

Radio România Actualităţi este lider de piaţă atât la nivel naţional, cât şi în mediul urban, potrivit celui mai recent sondaj publicat, luni, de Asociaţia pentru Radio Audienţă (ARA). La nivel naţional, RRA are o cotă de piaţă de 13,1%,

Ministreul de Interne, Marcel Vela, a declarat că de mâine se va deschide traficul auto spre Ungaria printr-o serie de puncte de trecere a

Un studiu recent, realizat de oamenii de ştiinţă din centrele coreene pentru controlul şi prevenirea bolilor, pe un eșantion de 285 de oameni care s-au reinfectat cu SARS-CoV-2, arată că aceştia nu au mai

Raiffeisen Bank, a cincea cea mai mare bancă locală după active, continuă finanţarea subvenţiior pentru fermierii români şi în anul 2020, acordând fermierilor credite pentru finanţarea în avans a subvenţiilor pe suprafaţă, potrivit

De aproximativ o lună arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților este internat la Institutul Național „Matei Balș”. Se pare că stare lui de sănătate nu s-a îmbunătățit prea mult. Adrian Streinu Cercel a declarat, marți seara, că situația

SCM Craiova, câștigătoarea Cupei EHF în 2018, va miza în sezonul viitor mai mult pe românce. A reușit însă și un transfer-surpriză din Rusia SCM Craiova a anunțat deja venirile și plecările din lot pentru sezonul viitor. Gruparea

Bărbatul de 71 de ani este cercetat pentru tentativă de omor în condiţii de violenţă în familie, fiind încarcerat în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Brăila pentru o perioadă de 30 de

Creditele comerciale vor beneficia și ele de garantare, aceasta fiind o nouă măsură pe care o promit guvernanții în vederea relansării economiei. Aceștia au anunțat și o redeschidere a tuturor

Drumul spre prima scenă a fotbalului german e lung și anevoios. Prima etapă de după reluarea campionatului a fost una complicată pentru candidatele la promovare, niciuna dintre primele 5 clasate nereușind să câștige. La retrogradare s-au aprins

Probleme pentru doi bărbaţi din comuna Jupâneşti, județul Gorj. Aceștia sunt cercetaţi pentru braconaj, după ce ar fi hăituit un urs în lunca râului Gilort, conform Agerpres. Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean Gorj, în urma