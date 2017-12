Indicii Bursei deschid ultima şedinţă din an pe plus, dar principalele acţiuni cotate sunt în scădere vineri dimineaţă 29.12.2017

Bursa a deschis ultima şedinţă a anului pe o tendinţă ascendentă, indicii pieţei de la Bucureşti fiind pe plus, dar majoritatea acţiunilor principalelor companii cotate erau la ora 10.00 în scădere uşoară.

