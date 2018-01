Indicele ROBOR la trei luni creşte uşor, la 1,98% 25.01.2018

Indicele ROBOR la trei luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor în lei cu dobânda variabilă, a crescut joi la 1,98%, de la 1,97%, cât a fost cotat marţi, conform datelor publicate de Banca Naţională a României



Indicele ROBOR la trei luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor în lei cu dobânda variabilă, a crescut joi la 1,98%, de la 1,97%, cât a fost cotat marţi, conform datelor publicate de Banca Naţională a României (BNR).

