Indicele ROBOR la trei luni a urcat, joi, la 4,70% pe an, un nou maxim al ultimilor 9 ani 07.04.2022

07.04.2022 Indicele ROBOR la trei luni a urcat, joi, la 4,70% pe an, un nou maxim al ultimilor 9 ani Indicele ROBOR la 3 luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a urcat joi la 4,70% pe an, de la 4,68% pe an în ziua precedentă, conform informaţiilor publicate de Banca Naţională a



Indicele ROBOR la trei luni a urcat, joi, la 4,70% pe an, un nou maxim al ultimilor 9 ani

Indicele ROBOR la 3 luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a urcat joi la 4,70% pe an, de la 4,68% pe an în ziua precedentă, conform informaţiilor publicate de Banca Naţională a României (BNR).

Indicele ROBOR la trei luni a urcat, joi, la 4,70% pe an, un nou maxim al ultimilor 9 ani

Stiri Jurnalul National

Stiri pe aceeasi tema:

Belgia oprește vaccinarea cu Johnson&Johnson pentru persoanele cu vârsta sub 41 de ani. Motivul este decesul unei femei imunizate cu acest ser, au anunțat reprezentanții Ministerului

Bucură-ți ziua cu o porție de amuzament! Terapia prin râs poate începe în fiecare zi cu un banc bun. Iată care este propunerea noastră pentru astăzi: Un bărbat naufragiază pe o insula pustie și rămâne […] The post Bancul zilei|

Guvernul american impune sancţiuni punitive Belarusului şi regimului preşedintelui belarus Aleksandr Lukaşenko, primit de către omologul său rus Vladimir Putin în plin scandal internaţional cauzat de deturnarea duminică a unui avion european de

Câteva ore ne mai despart de una dintre cele mai așteptate premiere ale Naționalului timișorean din ultimul timp: Zorba Grecul de Nikos Kazantzakis, piesă originală de Hristo Boicev. Vineri, 28 mai și

În Germania au apărut primele certificate de vaccinare anti-COVID-19 falsificate şi se estimează că numărul lor va creşte, relatează sâmbătă

7,5 miliarde de euro oferă Quantum Group consorțiului german VW pentru marca Lamborghini. Informația apărută în presa britanică vorbește despre o scrisoare de intenție pe care Audi, cel care controlează

LOTO. Duminică, 30 mai, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Rezultatele Loto 6/49 din 30 mai 2021: Loto 6 din 49: Loto 5 din 40: Joker: Noroc Plus: SuperNoroc: Noroc: Aici, rezultatele tragerii Loto de joi,

Transgaz a anunțat, într-un comunicat la bursă, că reprezentanții statului în AGA sunt mandatați să ceară 90% din profiturile pe 2020 ale companiilor de stat ca dividende. “Transgaz informează pe

Brentford a promovat pentru prima dată în Premier League! „Albinele” au trecut de Swansea, scor 2-0, în finala play-off-ului din Championship. Premier League va fi mai spectaculos sezonul următor. O nouă formație care practică un fotbal

Creditul privat, care dă oxigen economiei rea­le, a înregistrat o înce­ti­nire în luna aprilie, după ascensiunea din pri­mele luni ale anului, care a prins viteză în martie. Astfel, ritmul lunar de creştere a creditării a coborât la 1% în

Chelsea a învins-o în finala Champions League, scor 1-0, pe Manchester City. Thomas Tuchel (47 de ani), antrenorul londonezilor, a intrat în istoria fotbalului. Toate detaliile despre Manchester City - Chelsea 0-1, finala Champions League,

Kevin De Bruyne (29 de ani), victima atacului brutal al lui Antonio Rudiger (28 de ani), a fost obligat să renunțe la finală după o oră de joc. Căpitanul lui Manchester City a suferit o fractură de piramidă nazală și o fractură a osului

Brandul Delish Cosmetics a apărut în 2019, după ce antreprenoarea Roxana Mariţa a lăsat domeniul bancar pentru a se dedica

Pandemia de Covid-19 a deschis o serie de dru­muri pentru schimbarea radicală a comporta­men­tului de consum, spune Gabriela Dumitru, principle, sales and servicing business development Mastercard Data &

Ministrul de externe al Belarusului a anunțat luni că studenta rusă arestată în zborul Ryannair deviat și obligat să aterizeze la Minsk va fi pusă sub acuzare și judecată în Belarus, relatează publicația independentă The Moscow Times. Sofia

Alin Burcea, CEO al agenţiei de turism Paralela 45, spune că cererea pentru destinaţiile interne a crescut, mai ales după anunţul autorităţilor de relaxare a măsurilor de

Comitetul de coordonare a vaccinării a prezentat luni topul localităţilor din România în funcţie de procentul acoperirii vaccinale. Pe primul loc se află o comună din judeţul Timiş, urmată de un oraş din judeţul Harghita, potrivit datelor

Începând din data de 31 mai 2021, se pun în vânzare biletele pentru concertele ce se vor derula în luna iunie la Sala Radio. După câteva luni în care toate evenimentele stagiunii au fost transmise live de

O delegaţie a Congresului Statelor Unite ale Americii, condusă de senatorul James M. Inhofe, membru în conducerea Comisiei pentru apărare a Senatului, aflată în vizită oficială în România, s-a întâlnit vineri, în Baza aeriană Mihail

Asociaţia Versus cu sprijinul celei mai mari comunităţi online de lectură pentru copii, grupul de Facebook, Ce le citim copiilor (137.000 de membri), lansează programul multianual de promovare a lecturii pentru cei mici şi foarte