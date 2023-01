Indicele ROBOR la trei luni a scăzut la 7,44% după ce BNR a majorat rata-cheie la 7% 12.01.2023

Indicele ROBOR la trei luni, folosit pentru calcularea dobânzilor variabile la creditele populaţiei în lei contractate înainte de luna mai 2019, precum şi pentru creditele companiilor în lei, a scăzut ieri la 7,44%, de la 7,45% anterior.

