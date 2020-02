Indicele ROBOR la 3 luni continuă să scadă şi atinge cel mai mic nivel din ultimele 2 luni 18.02.2020

18.02.2020 Indicele ROBOR la 3 luni continuă să scadă şi atinge cel mai mic nivel din ultimele 2 luni Indicele ROBOR la 3 luni, în funcţie de care sunt calculate dobânzile la majoritatea creditelor în lei, a coborât la 3,09%, cel mai mic nivel din ultimele 2 luni, potrivit datelor publicate, marţi, de Banca Naţională a României (BNR). Marţi,



Indicele ROBOR la 3 luni continuă să scadă şi atinge cel mai mic nivel din ultimele 2 luni

Indicele ROBOR la 3 luni, în funcţie de care sunt calculate dobânzile la majoritatea creditelor în lei, a coborât la 3,09%, cel mai mic nivel din ultimele 2 luni, potrivit datelor publicate, marţi, de Banca Naţională a României (BNR). Marţi, ROBOR la 3 luni a scăzut de la 3,12% la 3,09%. Acesta este cel mai […] The post Indicele ROBOR la 3 luni continuă să scadă şi atinge cel mai mic nivel din ultimele 2 luni appeared first on Cancan.ro.

Indicele ROBOR la 3 luni continuă să scadă şi atinge cel mai mic nivel din ultimele 2 luni

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Pacienţii Spitalului de Urgenţă primesc mâncare gătită cu cele mai noi echipamente de bucătărie existente pe piaţă. Consiliul Judeţean Călăraşi a bugetat achiziţionarea de aparatură nouă la blocul alimentar al instituţiei medicale.

Aproximativ 300 de elevi de la şapte unităţi de învăţământ gimnaziale şi postliceale au participat la activităţi preventive alături de poliţiştii Secţiei Rurale Griviţa, în cadrul cărora au fost dezbătute diferite teme care să

Pe 20 aprilie, în Aula Magna a Facultăţii de Litere, va avea loc a şasea ediţie YouthSpeak Forum cu tema “We are global”, eveniment organizat de AIESEC

Reprezentanţii societăţii Moctezuma Consulting S.R.L. Bucuresti, firma care a câştigătat licitaţia pentru consultanţă pentru realizarea sistemului integrat s-au întâlnit cu conducerea Primăriei

Eurodeputaţii au adoptat joi, în plen, noi reglementări cu privire la concediul de paternitate şi concediu netransferabil plătit pentru creşterea

Mii de cărţi au fost donate în ultimii ani Bibliotecii Centrale Univesitare „Mihai Eminescu” (BCU) Iaşi, de către mai mulţi intelectuali din ţară şi străinătate, astfel că patrimoniul a ajuns acum la 2,5 milioane de volume. Cea mai

Un bărbat de 31 de ani este cercetat pentru vătămare corporală din culpă, după ce a provocat un eveniment rutier, neacordând prioritate unui autobuz după ce a ieşit cu căruţa de pe un drum

În timp ce ministrul Sănătăţii, declara la Vâlcea că este nemulţumită de rezultatul anchetei în cazul bebeluşului Ayan Mutu, care a murit în urma unui diagnostic greşit şi pentru care vâlcenii au ieşit în stradă în spirit de

O femeie de 44 de ani este cercetată pentru conducere a unui vehicul pe drumurile publice sub influenţa alcoolului, după ce a pierdut controlul volanului, intrând cu maşina într-un autoturism

Un fabricant de baterii din Germania, Innolith AG, a anunţat că lucrează la prima baterie de maşini electrice din lume cu o autonomie de 1000 de

Închis în 2005, Cinematograful Scala din Zalău va fi reabilitat printr-un proiect în valoare de peste 10 milioane de lei, derulat prin Compania Naţională de

Un autocamion încărcat cu pietriş s-a răsturnat pe DJ203 K, la iesire din comuna Săpoca, spre Cernăteşti. Un autoturism a fost avariat în cădere, iar balastul din remorcă s-a împrăştiat lângă sosea şi în curtea unui localnic, gardul

Secţia pentru procurori a CSM a respins joi o cerere depusă de Secţia de investigare a infracţiunilor din justiţie (SIIJ), prin care se solicita încetarea delegării Laurei Codruţa Kovesi în funcţia de procuror la Parchetul General. Decizia a

Aurelian Pavelescu a depus o plângere împotriva procurorului general, Augustin lazăr, pentru infracţiuni împotriva

Persoanele interesate să-şi schimbe locul de muncă vor putea face asta în perioada 5 - 6 aprilie, când în Bucureşti se desfăşoară târgul de carieră Angajatori de Top, la Sala Palatului, între orele 10:00 -

Persoane rămase deocamdată neidentificate au furat bijuterii şi articole vestimentare în valoare de cel puţin 350.000 de euro dintr-un hotel de lux aflat într-un cartier rezidenţial din Paris, au anunţat

Preşedintele Partidului Alianţa Liberalilor şi Democraţilor, Călin Popescu-Tăriceanu, a declarat joi că liderul grupului ALDE din Parlamentul European, Guy Verhofstadt, trebuie să emită păreri

Preşedintele Partidului Naţional Liberal, Ludovic Orban, a declarat joi, într-o conferinţă de presă susţinută la Târgu Mureş, că preşedintele statului, Klaus Iohannis, a luat o iniţiativă extrem

UDMR cere, în programul său pentru alegerile europarlamentare, ca guvernul de la Bucureşti să nu îşi bată joc de proiectele din fonduri pentru dezvoltare regională. "Mai multe fonduri europene

Partidul Social Democrat nu se va opune în niciun fel organizării referendumului propus de preşedintele Klaus Iohannis şi nu are nimic împotriva temelor lansate privind Justiţia, dar nu va accepta niciodată